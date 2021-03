Slovenci namučili favorite in po viteškem boju izgubili z Rusi

Rusija : Slovenija 2:1 (2:1) Stadion Fišt, gledalcev 13.008, sodniki: Di Bello, Costanzo, Passeri (vsi Italija).

Strelca: 1:0 Dzjuba (26.), 2:0 Dzjuba (35.), 2:1 Iličić (36.). Rusija: Šunin, Kudrjašov, Džikija, Semenov, Fernandes, Kuzjajev, Odzojev, Golovin (od 49. Mirančuk), Žirkov (od 68. Karavajev), Žemaletdinov (od 86. Muhin), Dzjuba (od 86. Zabolotnij).

Slovenija: Oblak, Balkovec, Mevlja, Blažič, Stojanović (od 62. Skubic), Kurtić, Bijol (od 62. Vetrih), Lovrić (od 86. Zahović), Zajc (od 75. Bohar), Iličić, Šporar (od 75. Vučkić). Rumeni kartoni: Golovin, Kudrjašov, Mirančuk; Mevlja, Zahović.

Rdeči karton: /.

Slovenski nogometaši so po velikem slavju proti Hrvaški gostovali v olimpijskem Sočiju oziroma Adlerju. Na stadionu Fišt so si kljub novemu koronavirusu tekmo v živo ogledali tudi gledalci, saj je, kar zadeva korono, ob Črnem morju precej sproščeno vzdušje.

Fotogalerija s tekme v Sočiju, vir: Reuters, Guliverimage

Na tribunah je bila tudi peščica slovenskih privržencev, ki delajo v krasnodarski regiji, ti pa so videli poraz svoje izbrane vrste, tretjega na šesti medsebojni tekmi z Rusi (ob dveh zmagah in remiju).

Izbrance Matjaža Keka v torek čaka še tretja marčevska preizkušnja, in sicer gostovanje na Cipru, kjer pa zaradi kartonov ne bo mogel igrati Miha Mevlja. Namesto njega bo bržčas vskočil Kenan Bajrić.

Dzjuba dvakrat v polno, nato prekrasen zadetek Iličića

V uvodu tekme sta si obe vrsti priigrali nekaj delnih priložnosti, v deveti minuti pa je moral Jan Oblak prvič resneje posredovati po strelu Rifata Žemaletdinova iz bližine Malce z desne strani. Le malce zatem je moral posredovati še po poskusu Georgija Džikije z leve strani.

Ruski napadalec Artem Dzjuba je dvakrat premagal Jana Oblaka. Foto: Guliverimage

V 20. minuti je zgrešil cilj Mario Fernandes, Slovenci pa so bili sicer enakovreden tekmec, a jim domači niso pustili zaključnih strelov. So pa v 26. minuti do novega prišli Rusi, Artjom Dzjuba je z 12, 13 metrov sprožil in ugnal Jana Oblaka za 1:0.

V 32. minuti je Slovenija, ki je prejela šele svoj drugi zadetek na zadnjih desetih tekmah, le prišla do strela, a je Josip Iličić malce izven kazenskega prostora meril previsoko.

V 35. minuti so gosti doživeli nov šok. Najprej je Aleksandr Golovin zadel prečko slovenskih vrat, nato pa je do žoge spet prišel Dzjuba in dosegel svoj 29. gol v državnem dresu za 2:0. Tako je vse bližje ruskemu rekorderju Aleksandru Keržakovu (30). Še iz časov Sovjetske zveze je sicer na vrhu Ukrajinec Oleg Blohin z 42 goli.

Josip Iličić je z mojstrskim zadetkom znižal na 1:2. Pozneje se je izpostavilo, da je v 36. minuti dosegel končni rezultat. Foto: Guliverimage

Slovenci so se hitro vrnili v igro, v 36. minuti je namreč Josip Iličić s polvolejem s slabih 20 metrov zmanjšal zaostanek na 1:2, potem ko je zadel po podaji Mihe Zajca, ki je tokrat dobil priložnost v začetni enajsterici. V 42. minuti je bil pred vrati Rusov malce "prekratek" Andraž Šporar, tako da so Rusi na glavni odmor šli s prednostjo.

Slovenija pritiskala na ruska vrata, a ...

V drugem polčasu je v 51. minuti najprej nenatančno meril Jurij Žirkov, deset minut pozneje pa je s strelom z roba kazenskega prostora žogo malce čez gol poslal Žemaletdinov.

V 67. minuti je po dolgem času zagrozila tudi Slovenija, Iličićev poskus v kazenskem prostoru pa je ustavil Anton Šunin. Na drugi strani je v 70. minuti po napaki Nejca Skubica do stela z leve iz bližine prišel Vjačeslav Karavajev, Oblak pa je bil na mestu.

Ruski nogometaši so proslavljali drugo zmago v kvaliifikacijah za SP 2022, Slovenija pa ostaja pri treh "hrvaških" točkah. Foto: Reuters

Slovenija je ob koncu iskala vsaj izenačenje, a ji ni uspelo resneje ogroziti domačega vratarja, tako da se Kekovi izbranci na Ciper odpravljajo z zmago in porazom s prvih dveh tekem.