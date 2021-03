Ciprčani po zmagi nad Slovenijo noreli, plesali ter si napolnili denarnice #video

Nogometaši Cipra so v marčevskem reprezentančnem ciklusu poskrbeli za pravcati podvig. Čeprav so v kvalifikacije za SP 2022 vstopili s tekmami proti Slovaški, Hrvaški in Sloveniji, so osvojili kar štiri točke, prejeli pa le en zadetek. Po zmagi nad Kekovo četo je bilo v slačilnici zelo veselo, za dodatno zadovoljstvo pa je poskrbel predsednik ciprske krovne zveze, ko jim je obljubil posebno finančno nagrado.

Nogometna izbrana vrsta Cipra je vajena, da je na otoku, polnem mikavnih turističnih destinacij, klubski nogomet veliko bolj cenjen in priljubljen od reprezentančnega. Zato je uspeh, ki ga je dosegel Ciper v uvodnem delu kvalifikacij za SP 2022, še toliko večji.

Reprezentanca je postala kot družina, selektor Nikos Kostenoglou pa prejema pohvale z vseh strani. Na treh tekmah je Ciper osvojil štiri točke, proti Slovaški, Hrvaški in Sloveniji pa v 270 minutah prejel le en zadetek! Le tistega, ki ga je v soboto na Reki dosegel Iličićev klubski soigralec Mario Pašalić, in nobenega več. Proti Sloveniji je zadržal mrežo nedotaknjeno, še več, Kekova četa si ni priigrala večje priložnosti. Še najbližje je bil strel Domna Črnigoja, ki pa je 15 minut pred koncem dvoboja zgrešil cilj. Takrat je Sloveniji voda že pošteno tekla v grlo, saj je izgubljala z 0:1, a do konca srečanja ni našla poti do izenačenja.

Kako so nogometaši pričakali predsednika nogometne zveze:

Ciprčani so se močno razveselili uspeha in ga proslavili v slačilnici, kjer se jim je pri slavju pridružil tudi predsednik Ciprske nogometne zveze Giorgos Koumas. Vsakemu igralcu je obljubil nagrado v vrednosti pet tisoč evrov. Ne le za zmago nad Slovenijo, ampak za prikazane predstave v uvodnih treh krogih. Po predvidenem pravilniku naj bi reprezentanti sicer za vsako kvalifikacijsko prejeli 2.400 evrov, a je presrečni prvi mož ciprskega nogometa, ki je od veselja zaplesal z nogometaši, vsoto podvojil.

''To je bila velika zmaga. Proti Hrvaški smo izgubili nekoliko nezasluženo, na treh tekmah pa osvojili štiri točke, kar je izjemno. Ne pomnim, kdaj bi v treh zaporednih tekmah z reprezentanco prejeli le en zadetek. Še naprej bomo skušali mrežo zadržati nedotaknjeno in tekmece ogrožati prek protinapadov,'' je po zmagi nad Slovenijo v pogovoru za radijsko postajo SPOR FM 95.0 povedal 24-letni branilec Konstantinos Sotiriou in pohvalil selektorja, ki prisega na mlajše kandidate, saj je povprečna starost enajsterice dobrih 24 let.

Reprezentanca združuje Ciprčane

Ciper za vodilnim dvojcem, ki ga sestavljata Hrvaška in Rusija, zaostaja le dve točki. Foto: Guliverimage/AP ''V desetih dneh smo po njegovi zaslugi postali družina. Reprezentanca nas združuje. Prejemamo sporočila podpore od navijačev različnih klubov. To nas navdaja s ponosom,'' ne skriva sreče mladi nogometaš Olympiakosa iz Nikozije, ki je uspešno razorožil vse slovenske napade.

Zmagovalca je odločila mojstrska akcija Ioannisa Pittasa, ki je prelisičil slovensko obrambo, nato pa pred koncem prvega polčasa premagal še Jana Oblaka. To je bil njegov strelski prvenec za reprezentanco. ''Presrečen sem, da sem zadel in zagotovil zmago reprezentanci. Dali smo vse od sebe, na igrišču smo pustiti srce in dušo,'' je zaupal junak srečanja, napadalec Apollona, s katerim na lestvici ciprskega prvenstva zaseda tretje mesto.

Slovenski selektor Matjaž Kek je na gostovanju v Nikoziji nepričakovano ostal brez točk. Foto: Guliverimage/AP

Ciper ima lepo priložnost, da v nadaljevanju kvalifikacijskega ciklusa še poveča število točk. V naslednjem srečanju bo v otoškem spopadu gostoval na Malti, nato ga 4. septembra čaka domača tekma z Rusijo, tri dni pozneje pa bo gostoval na Slovaškem. Enkrat v tem ciklusu jo je že zagodel Slovaški (0:0), še bolj neusmiljen pa je bil do Kekove čete, saj jo je v Nikoziji pustil brez točk (1:0), na lestvici pa pahnil na peto, predzadnje mesto.