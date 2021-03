Slovenci so se opekli na Cipru: odločila mojstrovina Pittasa

Stadion GSP, brez gledalcev, sodniki: Ekberg, Culum in Hallberg (vsi Švedska). Strelec: 1:0 Pittas (42.). Ciper: Michael, Ioannou, Lifis, Kousoulos, Soteriou, Antoniou, Papoulis (od 82. Loizou), Artymatas (od 90. Gogić), Kastanos (od 60. Kyriakou), Pittas, Sotiriou (od 90. Ilia). Slovenija: Oblak, Balkovec (od 81. Kouter), Bajrić, Blažič, Stojanović, Zajc (od 46. Bohar), Kurtić, Bijol (od 58. Črnigoj), Lovrić (od 81. Zahović), Iličić, Kramer (od 58. Vučkić).



Rumena kartona: Iličić, Kurtić.

Rdeči karton: /.

Slovenska vrsta je po uspešnem uvodu kvalifikacij in zmagi s Hrvaško ter spodobnem obrazu, a porazu v Rusiji gostovala v Nikoziji. V slovenskem taboru so napovedovali težko tekmo in tako so tudi dobili. Sami so tokrat pokazali premalo in pustili doslej najslabši vtis, priigrali si niso praktično niti ene velike priložnosti, tako da v skupini H ostajajo pri treh točkah, točko več pa ima zdaj Ciper.

Kvalifikacije se bodo nadaljevale septembra, Slovenija pa bo takrat igrala doma s Slovaško in Malto ter v gosteh s Hrvaško.

Kek je v začetno enajsterico namesto kaznovanega branilca Mihe Mevlje postavil Kenana Bajrića, v napad pa namesto Andraža Šporarja, ki je moral predčasno nazaj v Brago, Blaža Kramerja.

Foto: Reuters

Slednji je v drugi minuti prodrl v kazenski prostor, a na koncu ostal brez pravega zaključnega strela oziroma podaje pred vrata. Slovenija je v uvodnih minutah pokazala odločnejšo igro, a ostala brez posebno nevarne akcije.

Tudi nadaljevanje je minilo bolj ali manj ob igri med kazenskima prostoroma, domači, ki so prevzeli pobudo, so nekajkrat prišli v kazenski prostor Slovenije, a so gostujoči branilci pravočasno blokirali ciprske poskuse,v 34. minuti pa je žoga po poskusu Kostakisa Artymatasa s slabih 20 metrov zletela precej čez gol.

V 36. minuti je na drugi strani do strela prišel Jasmin Kurtić na robu kazenskega prostora, žoga se je odbila od enega domačih igralcev, a jo je Neoftyos Michael le preusmeril v kot.

V 42. minuti pa so večinoma precej bledi gosti doživeli šok, domači so na levi strani gostom oziroma Kurtiću odvzeli žogo, ta je nato v kazenskem prostoru prišla do Ioannisa Pittasa, ki je iz igre vrgel Bajrića in zatem natančno mojstrsko zadel pod prečko za 1:0.

Foto: Guliverimage

Kek je med polčasom v slačilnici pustil Miho Zajca in v igro poslal Damjana Boharja, toda Ciprčani so bili tudi v uvodu drugega dela nevarnejši, med drugim je v 51. minuti do neoviranega strela prišel Fotis Papoulis, a je Oblak brez težav ukrotil žogo.

Kek je nato osvežil ekipo še z Domnom Črnigojem in Harisom Vučkićem, ki je kmalu zatem poskusil z glavo, a nenevarno. Slovenci so imeli pobudo, toda ob strnjeni domači vrsti jim ni uspelo sprožiti obetavnega strela.

Niti Jure Balkovec v 72. minuti s svojim poskusom ni ogrozil ciprskega vratarja, saj je ta zlahka ujel žogo. Nevarnejši je bil Črnigoj v 75. minuti, a je za malo zgrešil cilj malce z desne strani.

Kek je z dodatnima menjavama v končnici tekme poskušal rešiti, kar se je rešiti dalo, v igro je poslal še Luko Zahovića in Nina Koutra, a tudi to ni pomagalo. V 86. minuti je Oblak preprečil celo podvojitev ciprske prednosti po strelu Pittasa.