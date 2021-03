Kek se je po polomu na Cipru posul s pepelom

"Čestitke domačinom za popolnoma zasluženo zmago. Dobili smo konkretno klofuto, ki smo si jo zaslužili. To ni izgledalo dobro. Nikakor ne moremo biti zadovoljni, razočaranje je ogromno. Vse, kar smo pred tem dobrega naredili, smo danes porušili. Več kot to si nismo zaslužili," je poraz v Nikoziji po tekmi pošteno priznal Matjaž Kek, ki je bil zelo razočaran nad igro svojih varovancev.

Upravičeno. Slovenija si v skoraj sto minutah igre, kolikor jih je na Cipru minilo z dodatkoma švedskega sodnika Andreasa Ekberga v obeh polčasih, ni priigrala praktično nobene res velike priložnosti in v tem času le trikrat merila v domači okvir vrat. Na drugi strani je Slovenijo z novo bravurozno obrambo pred še višjim porazom rešil kapetan Jan Oblak.

"Ko enkrat dvigneš letvico z dobro igro, je lahko tak padec tudi znak značaja. To so situacije, ki rušijo vse, kar gradiš nekaj časa. Imel sem občutek, da ne moremo zadeti, tudi če bi tri dni igrali," je bil kritičen selektor.

Josip Iličić je bil eden redkih razpoloženih slovenskih reprezentantov v Nikoziji. Foto: Guliverimage

Od evforije do tragedije v šestih dneh

V manj kot sedmih dneh, ko je po zmagi nad svetovno podprvakinjo Hrvaško, ki pa je po igri in rezultatih sodeč daleč od forme z zadnjega svetovnega prvenstva, spet postal čudodelec, je po bolečem porazu v Rusiji Kek doživel še drugi kvalifikacijski poraz v nizu.

Zanimivo, podobno se je Mariborčanu zgodilo tudi v prejšnjih kvalifikacijah, ko je po treh zmagah v nizu, v Stožicah je prepričljivo padla tudi Poljska, sredi ciklusa doživel dva poraza proti Avstriji in Severni Makedoniji, po katerih je izpadel iz igre za nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu.

Daleč od tega, da bi bilo s Slovenijo v kvalifikacijah za Katar konec že zdaj. Z zmagama na naslednjih dveh tekmah, ko jo septembra čakata domača obračuna s starima in za slovenski nogomet dobrima "strankama" Slovaško in Malto, se lahko, sploh v očitno zelo zakomplicirani skupini H, hitro vrne v igro, a seveda ne na tak način, kot je igrala na Cipru.

Foto: Reuters

To, kar smo videli, ne izgleda dobro

"Imamo tri točke, ki smo jih osvojili proti favoritu skupine, ampak doseženo je manj od pričakovanj po prvi tekmi. Kvalifikacije so se komaj dobro začele, to je res, ampak mi smo že v zaostanku. Kje bomo točke lovili zdaj, ne vem. Do septembra je še dolgo časa. Zgodi se lahko še marsikaj. Tole, kar smo videli, ne zgleda dobro," je nadaljeval Kek.

"Absolutno sem po današnjem porazu bolj razočaran, kot sem bil vesel zmage nad Hrvaško. Potem veste, kakšno je moje stanje duha. Res je, da je za nami zahtevnih in napornih deset dni, ampak tako je bilo za vse," izgovorov ni želel iskati selektor Slovenije, ki je na deseti medsebojni tekmi proti Cipru še tretjič izgubila. Prvič v kvalifikacijah.

Dva poraza so pred tem proti Ciprčanom Slovenci doživeli v zadnji ligi narodov leta 2018, ko so, prav tako v Nikoziji, izgubili z 1:2, in na prijateljski tekmi daljnega leta 1998. To je bila do danes edina tekma proti Cipru, na kateri Slovenija ni zadela. Danes se je to zgodilo še drugič.