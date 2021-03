Hrvaškega selektorja ne preseneča padec Slovenije

Zlatko Dalić je po porazu v Ljubljani težje od pričakovanega na Reki prišel do zmag nad Ciprom (1:0) in Malto (3:0).

Zlatko Dalić je po porazu v Ljubljani težje od pričakovanega na Reki prišel do zmag nad Ciprom (1:0) in Malto (3:0). Foto: Reuters

Po treh krogih izjemno zanimive kvalifikacijske skupine H za SP 2022, polne nepredvidljivih rezultatov, sta na vrhu Hrvaška in Rusija. Selektor svetovnih podprvakov Zlatko Dalić po zmagi nad Malto (3:0) ni bil židane volje, predstavil pa je tudi svoj pogled na zaporedna poraza Kekovih izbrancev z Rusijo in Ciprom, ki sta pokvarila veselje slovenskih navijačev po odmevni zmagi nad Hrvaško.

Če se dan pozna po jutru, bo v kvalifikacijski skupini H še zelo zanimivo in izenačeno. Neposreden preboj na SP 2022 v Katarju si bo zagotovila le prvouvrščena ekipa. Po treh krogih je na vrhu Hrvaška, čeprav je v uvodnem krogu razočarala in v Ljubljani ostala brez točk (0:1).

Hrvaški selektor Zlatko Dalić je po težko prigarani domači zmagi nad Malto (3:0), vsi trije zadetki so bili doseženi v drugem polčasu, ko je bil primoran v igro poslati najmočnejša orožja, napovedal, kaj je cilj ''kockastih''. ''Vemo, kaj je naš cilj. Osvojiti želimo prvo mesto in se uvrstiti na svetovno prvenstvo,'' sporoča hrvaški strateg, ki ne more biti zadovoljen s prikazanimi predstavami v marčevski reprezentančni akciji.

Za Hrvaško so od 62. minute dalje zadeli Ivan Perišić, Luka Modrić in Josip Brekalo. Vsi trije so v igro vstopili v 54. minuti, ko je bil rezultat še 0:0. Za nameček je sodnik v prvem polčasu oškodoval Malto za kazenski udarec. Foto: Reuters

Vseeno ima v žepu dvakrat več točk kot Slovenija, ki jo je njegov dober znanec Matjaž Kek prejšnji teden popeljal do prestižne zmage nad Hrvaško, a nato nanizal poraza v Rusiji (1:2) in na Cipru (0:1), na lestvici pa zdrsnil na peto mesto. ''Slovenija je proti Hrvaški dala 150 odstotkov svojih zmožnosti, nato pa ji je bilo zelo težko. To je tudi nekaj povsem normalnega, saj je ritem zelo zahteven,'' je pojasnil, kako je Kekova četa po zmagi nad Hrvaško plačala davek iztrošenosti, posledice prevelike vneme na sosedskem spopadu v Stožicah.

''Izkazalo se je, da je ta skupina še kako zahtevna. Ne le nam, ampak vsem, ki se borijo za prvo mesto,'' je dodal Dalić, ki verjame v boljši jutri hrvaške reprezentance. Proti Malti je v prvem polčasu odigrala v krču, priložnosti so se lahko preštele le na prste ene roke, boljša igra je prišla šele v nadaljevanju, ko so vstopili nekateri izmed najboljših igralcev, ki jih je moral Dalić spočiti, a je vrag vzel šalo, tako da je spremenil odločitev. Tako je v drugem polčasu zaigral tudi novi hrvaški rekorder po številu nastopov Luka Modrić in se tudi vpisal med strelce.

Hrvaški kapetan je proti Malti zbral že 136. nastop za reprezentanco in ga zaznamoval s 17. zadetkom. Foto: Reuters

''Fantom bi čestital za vztrajnost. Težko je bilo spremljati takšno tekmo, počutili smo se, kot da igramo s Francijo ali pa Brazilijo,'' je podal primerjavo. Zdaj ga čakajo stresni meseci, saj bo moral do začetka evropskega prvenstva povzdigniti raven igre, če želi na novem velikem tekmovanju doseči vrhunski rezultat.

Slovaki zmagali pod pritiskom

Da je Hrvaška prevzela vodstvo v izenačeni ''slovansko-otoški'' skupini H, se lahko zahvali tako Cipru, ki je presenetil Slovenijo, kot tudi Slovaški, ki je doma odpravila Rusijo (2:1) in je tako še edina neporažena reprezentanca v tej skupini. Rusi so zaigrali v Trnavi z enako postavo, s katero so premagali Slovenijo. Načrt ni obrodil sadov, gostitelji so zmagali z 2:1.

Veselje Roberta Maka, napadalca Ferencvaroša, kjer si deli slačilnico s slovenskim reprezentantom Miho Blažičem, po zadetku Slovaške za končno zmago z 2:1. Foto: Reuters

''Verjamem, da smo lahko zadovoljni s petimi točkami. Verjamem, da bomo v igri za napredovanje do zadnjega,'' je pojasnil selektor Slovaške Štefan Tarkovič in opozoril, kako so se njegovi izbranci v zadnjih dneh soočali z velikim pritiskom. Po remijih s Ciprom in Malto ni manjkalo kritik s strani medijev in navijačev, zmaga nad do tretjega kroga vodilno Rusijo pa bi lahko marsikaj spremenila. Slovaška bo tudi naslednji tekmec Slovenije, ki čez pol leta, ko se bodo nadaljevale kvalifikacije za SP 2022, na domači tekmi v Stožicah zaradi kazni rumenih kartonov ne bo mogla računati na Jasmina Kurtića.

Lestvica kvalifikacijske skupine H:



1. Hrvaška 3 tekme - 6 točk

2. Rusija 3 - 6

3. Slovaška 3 - 5

4. Ciper 3 - 4

5. Slovenija 3 - 3

6. Malta 3 - 1