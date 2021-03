Kako lahko pomagate, da Ronaldova jeza ne bo zaman?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Spavaj, mili naš dečače. Budi bezbrižan. Sanjaj i veruj da ćemo već sutra biti korak bliži našem cilju. Naši snovi postaće stvarnost. Konačno ćeš zaspati bez aparata za disanje, disaćeš punim plućima, sanjaćeš neke lepše snove. Samo veruj. 1/2 pic.twitter.com/oqxQu063ds — Za Gavrilovu pobedu (@973na3030) March 27, 2021

Srbski mediji so sprva poročali, da je Ronaldov kapetanski trak pobral eden od novinarjev, ki so poročali s tekme, in ga ponudil na dražbi v zameno za stanovanje, a resnica je očitno bolj prijazna.

Po poročanju agencije Tanjug je Ronaldov trak pobral eden delavcev na stadionu in ga ponudil humanitarni organizaciji za pomoč pri zdravljenju težko bolnega dečka iz Kragujevca.

Njegovi starši potrebujejo 2,5 milijona evrov, njegova družina pa je javno zaprosila za pomoč vse državljane Srbije.

Kot je sporočila humanitarna organizacija "Zajedno za život" oziroma Skupaj za življenje, bo dobrodelna dražba potekala preko portala Limundo in sicer samo do 2. aprila.

Foto: zajem zaslona

Na družbenih omrežjih se je pojavil tudi poziv Cristianu Ronaldu, naj sam odkupi svoj kapetanski trak in tako pomaga obolelemu dečku. To bi bila najverjetneje tudi najboljša poteza, s katero bi se Ronaldo prikupil srbski javnosti.

Preberite še: