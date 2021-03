Prvi dve se nanašata na tehnologijo − Portugalci so zahtevali uvedbo tehnologije VAR tudi na kvalifikacijskih tekmah za svetovno prvenstvo in uvedbo signalizacije na vratarjevi črti, ki bi dokazovala, da jo je žoga res prešla – zadnja pa se nanaša na človeški dejavnik. Zahtevali so namreč suspendiranje glavnega sodnika sobotne tekme Dannyja Makkelieja.

Z Uefe so se Portugalcem oglasili še isti dan in jim pojasnili, da so si sicer prizadevali za uvedbo tehnologije VAR tudi na kvalifikacijskih tekmah, a so zaradi zapletene situacije, ki jo je povzročila pandemija novega koronavirusa, od te namere morali odstopiti.

Ronaldo si je zaradi svoje reakcije prislužil rumeni karton. Foto: Guliverimage

"Že leta 2019 smo Svetovni nogometni zvezi (Fifi) predlagali uporabo tehnologije VAR v aktualnih kvalifikacijah, vendar nas je vpliv pandemije na operativne in logistične zmogljivosti privedel do tega, da odložimo uvedbo te tehnologije tako v skupinskem delu lige Europa za sezono 2021/2022 kot v evropskih kvalifikacijah za SP 2022," so jim odgovorili z Uefe.

Spomnimo: Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je v 93. minuti tekme med Srbijo in Portugalsko žogo poslal v gol, a ta ni zatresla mreže, je pa kljub posredovanju srbskega branilca Stefana Mitrovića vratarjevo črto prečkala s celotnim obsegom. Ker nizozemska sodniška trojka tega ni videla, niti si ni mogla pomagati z videotehnologijo VAR, zadetka ni priznala.

Ronaldo, ki je zadetek že proslavljal, je najprej razburjeno oporekal sodniku, si prislužil rumeni karton in besno odhitel z zelenice. Pri tem je odvrgel tudi kapetanski trak, ki ga je pobral eden od srbskih fotografov in ponudil na spletni dražbi.

Tekma se je končala z neodločenim izidom 2:2. Portugalska je sicer vodila z 2:0 − v prvem polčasu je dvakrat zadel Diogo Jota − a so Srbi v nadaljevanju izenačili. Aleksander Mitrović je gol zadel z glavo, Filip Kostić pa iz protinapada.