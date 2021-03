Cristiano Ronaldo: Oškodovana je bila cela nacija

Portugalski zvezdnik se je nad odločitvijo nizozemske sodniške trojke tako razhudil, da je na zelenico odvrgel kapetanski trak in za to prejel rumeni karton. Po tekmi je dejal: "Ponosen in privilegiran sem, da lahko nosim kapetanki trak Portugalske. Vedno sem dal vse od sebe za svojo državo in to se ne bo nikoli spremenilo."

V nadaljevanju večera se je oglasil tudi prek Instagrama. "Obstajajo pa tudi težki trenutki, še posebej, ko čutiš, da je bila oškodovana cela nacija. Dvignimo glave in soočimo se z novimi izzivi. Naprej, Portugalska," je zapisal Ronaldo.

What could have been a winning goal for Cristiano Ronaldo’s team if this had counted.

Portugal 2-2 Serbia. #Ronaldo #SRBPOR

pic.twitter.com/u9xs1647Kv — Kevin (@News_FootbalI) March 27, 2021

Portugalski trener Fernando Santos je po tekmi za portugalsko televizijo RTP dejal, da "je nemogoče, da zadetek ni bil priznan".

Na tekmah kvalifikacij za svetovno prvenstvo ni videotehnologije VAR, zato glavni sodnik ni priznal zadetka. Srbski branilec Stefan Mitrovic je žogo izbil, ko je ta verjetno že prečkala golovo črto s celotnim obsegom.

Serbia 2-2 Portugal.



Last minute.



Cristiano Ronaldo thinks he's won it.



No goal-line technology.



Goal not given.



🧐 pic.twitter.com/ODKkZClLro — Goal (@goal) March 28, 2021

"Dosegli smo zadetek, ki pa ni bil priznan, čeprav je bila žoga v golu. Takšne napake se na tekmah tako visoke ravni ne bi smele dogajati," je dodal Santos.

Portugalska je v Beogradu zapravila vodstvo 2:0. V prvem polčasu je dvakrat zadel Diogo Jota, v nadaljevanju pa sta za izenačenje poskrbela Aleksander Mitrović z glavo in Filip Kostić iz protinapada.

