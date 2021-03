Obeta se drama, zgodovinska priložnost za Slovenijo!

Na evropskem prvenstvu do 21 let, ki ga gostita Slovenija in Madžarska, se bo danes in jutri podeljevalo osem vstopnic za četrtfinale. Možnosti za napredovanje ima še 15 izmed 16 udeležencev, iz igre je po dveh krogih izpadla le Madžarska. Izbranci Milenka Ačimovića za preboj med najboljših osem potrebujejo zvečer v Mariboru zmago nad sovrstniki iz Italije, hkrati pa mora vodilna Španija ostati neporažena proti Češki.

Po zgodovinski točki, ki so jo mladi slovenski reprezentanti osvojili v soboto proti Češki (1:1), čaka Ačimovićevo četo še sklepno dejanje največjega nogometnega spektakla, ki je kdajkoli potekal na sončni strani Alp. Žal poteka pred praznimi tribunami. Če bi bila vrata stadionov odprta, bi bile danes v Ljudskem vrtu tribune zagotovo polne ljubiteljev nogometa, saj se bodo slovenski nogometni upi potegovali za napredovanje v četrtfinale Eura.

Slovenija je proti Češki vodila z 1:0 vse do 85. minute, ko je lastno mrežo nesrečno zatresel Nik Prelec. Foto: Vid Ponikvar

Če želijo napredovati med najboljših osem, morajo nujno premagati Italijo, na roko pa jim mora iti tudi razplet dvoboja v Celju, kjer se bosta zvečer udarili Španija in Češka. Če Španci, ki branijo naslov evropskega prvaka, ne bodo izgubili, hkrati pa bodo varovanci Milenka Ačimovića spravili v žalost Italijo, bo Slovenija proslavljala enega vidnejših uspehov v zgodovini njenega nogometa. Obračun med sosedama se bo v Ljudskem vrtu začel ob 21. uri, podobno velja za špansko-češki spopad v knežjem mestu. V igri za napredovanje so še vse reprezentance v skupini B, v primeru zmag Italije in Češke bi lahko brez četrtfinala ostala tudi favorizirana Španija.

Madžari edini brez možnosti

Zanimivo in dramatično bi znalo biti tudi v skupini A, kjer sta v najboljšem položaju reprezentanci Nemčije in Romunije, a bi jima lahko načrte prekrižala Nizozemska, ki zaostaja za dve točki, a se bo danes pomerila z Madžarsko, edino izbrano vrsto do 21 let, ki je pred zadnjim krogom že izpadla iz vseh kombinacij za preboj v četrtfinale. Če bi Nemci remizirali z Romuni, Nizozemci pa bi premagali Madžarsko, bi lahko odločal "trikotnik", razmerje medsebojnih tekem med tremi ekipami, ki bi končale skupinski del z enakim številom točk (5). Spomnimo, Romuni so z Nizozemci remizirali z 1:1, z enakim rezultatom se je končal derbi med Nemci in tulipani (1:1).

Portugalci za "mirno" napredovanje v četrtfinale potrebujejo le točko proti Švicarjem, Hrvate pa čaka zahteven izpit, dvoboj z Anglijo, največjim dolžnikom letošnjega Eura. Foto: Grega Valančič/Sportida

V skupini D, ki poteka na slovenskih tleh, se po dveh krogih najbolj smeji Portugalcem. Če bodo ostali neporaženi še proti Švicarjem, si bodo zagotovili prvo mesto in napredovanje, izpadli pa bi lahko le v primeru konkretnejšega poraza (za več kot gol razlike) in zmage Hrvaške nad angleškimi upi, ki za zdaj predstavljajo enega največjih razočaranj prvenstva, saj so še brez točk, pa tudi brez doseženega zadetka. Vseeno pa bi se še lahko uvrstili med najboljših osem, če bi odpravili izbrance Igorja Bišćana za več kot gol, Švica pa bi ostala praznih rok proti vodilni Portugalski.

V skupini C je pred zadnjim krogom v najboljšem položaju Danska. Napredovanje ji lahko prepreči le še nepričakovano visok poraz proti Rusiji, ob katerem pa bi morala Francija premagati še Islandijo.

Izločilni del šele čez dva meseca

Evropsko prvenstvo, na katerem lahko nastopajo nogometaši, rojeni po prvem januarju 1998, družno gostita Slovenija in Madžarska. Tekme potekajo pred praznimi tribunami, v četrtfinale se bosta iz vsake skupine uvrstili dve najboljši ekipi, drugi del prvenstva, izločilni del, pa bo na sporedu čez dva meseca, od 31. maja do šestega junija.

Naslov evropskega prvaka do 21 let brani Španija, ki je bila najboljša leta 2019 v Italiji. Foto: Reuters

Ples kroglic je slovenske nogometne upe uvrstil v skupino B, v kateri so še branilci naslova Španci, Čehi in Italijani. Slovenski tekmeci so v tem tisočletju osvojili kar šest naslovov evropskega prvaka do 21 let (Španija – 2011, 2013 in 2019, Italija – 2000 in 2004, Češka – 2002).