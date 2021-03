Ačimović po hudem porazu Slovenije: To je realnost

Selektor Milenko Ačimović je slovensko reprezentanco do 21 let popeljal na zgodovinskem Euru do ene točke.

Selektor Milenko Ačimović je slovensko reprezentanco do 21 let popeljal na zgodovinskem Euru do ene točke. Foto: Vid Ponikvar

Selektor mlade slovenske nogometne reprezentance Milenko Ačimović je po visokem porazu z Italijo (0:4) podal splošno oceno o nastopu njegovih izbrancev na evropskem prvenstvu do 21 let. "Izgubili smo proti Španiji in Italiji, kar je realno, žal pa mi je, da nismo uspeli vpisati teh treh točk proti Čehom," je dejal selektor. Njegovi izbranci so na treh tekmah osvojili eno točko.

Pred začetkom zgodovinskega spektakla na slovenskih tleh, dežela na sončni strani Alp je prvič organizirala evropsko prvenstvo do 21 let, vrata stadionov pa so žal ostala zaprta za navijače, domača zasedba ni skrivala ambicioznih ciljev. Slovenska mlada reprezentanca se je skušala v skupini B, v kateri so se znašli Španija, Italija in Češka, vsi trije tekmeci so se v tem stoletju povzpeli na evropski prestol U-21, prebiti na enega izmed dveh vodilnih mest, ki omogoča napredovanje. V igri za četrtfinale je ostala vse do zadnjega nastopa, nato pa v Ljudskem vrtu v odločilnem srečanju, na katerem je proti Italiji nujno potrebovala zmago, povsem pogorela. Izgubila je z 0:4, že po prvem polčasu zaostajala z 0:3, zaostanek pa bi bil lahko še višji, če Igor Vekić ne bi ubranil enega izmed kazenskih udarcev.

Ko so Italijani izkoristili prvi dve priložnosti ...

Italijani so napolnili mrežo Igorja Vekića. Foto: Vid Ponikvar Slovenija je po visokem porazu sklenila tekmovanje v svoji skupini na zadnjem mestu, selektor Milenko Ačimović pa je čestital sosedom: "Najprej iskrene čestitke Italijanom za zmago. Naši fantje so si zelo želeli, da se to zadnjo tekmo izkoristi za napredovanje. Ampak to je realnost. Videli smo, kako igrajo Italijani. Preveč je bilo individualnih napak, nato pa se je to verižno prenašalo na druge. Tudi Italijani so izkoristili prvi dve priložnosti, po čemer ti vse 'pade dol'. Nismo se več uspeli sestaviti," je nekdanji kapetan slovenske izbrane vrste potarnal, kako se je njegovim izbrancem na najbolj pomembnem srečanju prvenstva pripetilo preveč individualnih napak, da bi lahko računali na uspeh proti Italijanom.

Slovenija je tekmovanje v skupini B končala na zadnjem mestu. Proti Španiji (0:3) in Italiji (0:4) je visoko izgubila, najlepšo priložnost za zgodovinsko zmago pa zapravila v Celju proti Češki, ko je še pet minut pred koncem srečanja po zaslugi zadetka Aljoše Matka vodila z 1:0, nato pa je Nik Prelec nesrečno zatresel lastno mrežo.

"Kar se tiče prvenstva, vem, da so fantje dali maksimum. Izgubili smo proti Španiji in Italiji, kar je realno, žal pa mi je, da nismo uspeli vpisati teh treh točk proti Čehom. Pri Italiji in Španiji, tudi če jim manjkajo določeni igralci, oni sistema ne menjajo. Točno se ve, kako igrajo, v kakšnem sistemu, formaciji, kdo gre kdaj v napad. Enostavno sta Španija in Italija za nas previsoki oviri. Kar se tiče Čehov pa ste videli, kako je tekma potekala. Verjamem, da smo se vsi nekaj naučili," je po koncu prvega dela Eura, danes bodo v Sloveniji in na Madžarskem odigrane še zadnje tekme skupinskega dela v skupinah C in D, poudaril Ačimović.

Aljoša Matko, strelec edinega zadetka za Slovenijo na tem Euru, je v prvem polčasu pri zaostanku z 0:3 zapravil imenitno priložnost. Foto: Vid Ponikvar

Kakovostna razlika s Španijo in Italijo se je izkazala za preveliko, slovenski igralci, največ jih prihaja iz Prve lige Telekom Slovenije (15 od 23), so pridobili dragocene izkušnje in se, vsaj tako upa selektor, tudi nekaj naučili.