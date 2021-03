Angleži v drami premagali Hrvate, pa ostali brez četrtfinala, tudi za Slovence konec

Slovencem se ni uspelo uvrstiti v četrtfinale EP do 21 let, zasedli so zadnje mesto v predtekmovalni skupini B.

Slovenska nogometna reprezentanca je v torek odigrala zadnjo tekmo na evropskem prvenstvu do 21 let. V Mariboru je kar z 0:4 izgubila proti Italiji in tako ostala brez uvrstitve med osem najboljših v Evropi, kamor bi jo popeljala le zmaga. V četrtfinale so se uvrstile reprezentance Španije, Italije, Nizozemske, Nemčije, Danske, Francije, Portugalske in Hrvaške. Slednja je v zadnjem krogu predtekmovanja sicer izgubila proti Angliji, a v 91. minuti dosegla gol in Otočanom preprečila napredovanje. Ti so namreč nujno potrebovali zmago z dvema goloma razlike.

Četrtfinalni pari: Ponedeljek, 31. maj:

Maribor: Španija – Hrvaška

Ljubljana: Portugalska - Italija

Budimpešta: Nizozemska – Francija

Szekesfehervar: Danska - Nemčija

Slovenski mladi reprezentanci se ni uspelo uvrstiti v izločilne boje, ki se bodo odvili med 31. majem in 6. junijem. Aćimovićevi varovanci so prvo tekmo proti Španiji 24. marca izgubili z 0:3, na drugi pa so v zadnjem delu tekme ostali brez treh točk proti Češki (1:1).

Po visokem porazu z Italijo v zadnjem krogu so zasedli zadnje mesto v skupini B. Na treh tekmah, dve sta bili v Mariboru, ena pa v Celju, so dosegli en zadetek, prejeli pa osem. V drugi del tekmovanja potujeta Španija s prvega in Italija z drugega mesta. Španci so danes ugnali Čehe z 2:0.

Slovenski nogometaši so dvoboj sicer dobro odprli in imeli v prvih minutah pobudo, toda Italijani so že v 10. minuti prišli do vodstva. Po lepi akciji je po strelu Tommasa Pobege od daleč Igorju Vekiću v vratih Slovenije uspelo žogo ustaviti, Sven Šoštarič Karić pa jo je odbil le do Giulia Maggioreja, ki je z levico premagal Vekića.

Italijani so kaznovali tako rekoč vsako nenatančno podajo Slovenije. Po eni izmed teh je Luca Ranieri v 19. minuti s podajo iz igre vrgel celotno obrambno vrsto Slovenije, Giacomo Raspadori pa je ena na ena mirno matiral Vekića.

Fotogalerija s tekme Italija - Slovenija (foto: Vid Ponikvar):

Naslednja kazen je prišla hitro. V 24. minuti je Žan Zaletel v kazenskem prostoru zrušil Davideja Frattesija, najstrožjo kazen pa je zanesljivo za 3:0 pretvoril najboljši posameznik tekme Patrick Cutrone. Slednji je imel po slabem posredovanju Vekića še drugo enajstmetrovko v 45. minuti, a se je vratar Brava odkupil za svojo napako in strel ubranil.

Vmes je imel najlepšo priložnost za Slovenijo Aljoša Matko. V kazenskem prostorju je preigral svojega čuvaja, vratar Marco Carnesecchi pa je odlično posredoval.

Kljub trojni menjavi Slovenije na začetku drugega dela, so znova pretili Italijani in v 50. minuti povišali vodstvo. Vekić ni mogel ustaviti odličnega strela od daleč Patricka Cutroneja, ki je tako le prišel do drugega zadetka.

Nato so se Italijani pomaknili v obrambo, Slovenci pa so prišli do nekaj strelov. Žan Zaletel je bil nenatančen z glavo, Adam Gnezda Čerin pa z levico od daleč. V 63. minuti je poskusil še Dejan Petrović, a zgrešil cilj.

V nadaljevanju se je nekajkrat izkazal še Vekić, ki je Cutroneju dvakrat preprečil "hat-trick". Italijani so v 82. minuti ostali le z desetimi v polju, ko je rezervist Riccardo Marchizza prejel drugi rumeni karton, a rezultat se ni več spremenil. Slovenija je na sedmih tekmah z italijanskimi vrstniki zabeležila le en remi, šestkrat pa je izgubila.

Prvo mesto v skupini B je osvojila Španija, ki je na zadnji tekmi predtekmovanja z 2:0 premagala Češko. Španci in Italijani odhajajo v četrtfinale, za Čehe in Slovence je prvenstva konec.

Izločilni del šele čez dva meseca

Evropsko prvenstvo, na katerem lahko nastopajo nogometaši, rojeni po prvem januarju 1998, družno gostita Slovenija in Madžarska. Tekme potekajo pred praznimi tribunami, v četrtfinale sta se iz vsake skupine uvrstili dve najboljši ekipi, drugi del prvenstva, izločilni del, pa bo na sporedu čez dva meseca, od 31. maja do šestega junija.

Naslov evropskega prvaka do 21 let brani Španija, ki je bila najboljša leta 2019 v Italiji. Foto: Reuters

Ples kroglic je slovenske nogometne upe uvrstil v skupino B, v kateri so še branilci naslova Španci, Čehi in Italijani. Slovenski tekmeci so v tem tisočletju osvojili kar šest naslovov evropskega prvaka do 21 let (Španija – 2011, 2013 in 2019, Italija – 2000 in 2004, Češka – 2002).