Brez presenečenja na zgodovinski tekmi v Ljudskem vrtu

Slovenski mladi nogometaši so na premierni tekmi evropskega prvenstva do 21 let z 0:3 priznali premoč favoriziranim Špancem. Foto: Vid Ponikvar

Za slovensko mlado izbrano nogometno vrsto je premierna tekma na evropskem prvenstvu do 21 let v zgodovini. Varovanci Milenka Ačimovića so se v Ljudskem vrtu zoperstavili branilcem naslova Špancem in izgubili z 0:3. Favorizirani nasprotniki so tekmo odločili z dvema goloma v dveh minutah drugega polčasa.

Ples kroglic je slovenske nogometne upe uvrstil v skupino B, v kateri so še branilci naslova Španci, Čehi in Italijani. Slovenski tekmeci so v tem tisočletju osvojili kar šest naslovov evropskega prvaka do 21 let (Španija – 2011, 2013 in 2019, Italija – 2000 in 2004, Češka – 2002).

Slovenski selektor Milenko Ačimović, ki je seznam 23 kandidatov obsežno zapolnil z nogometaši iz slovenskih prvoligaških klubov, je slovensko izbrano vrsto do 21 let vodi šele tretjič in po dveh remijih (1:1 z Nemčijo, 2:2 z Rusijo) vknjižil prvi poraz. Španci so se izkazali za previsoko oviro, tekmeca so strli z dvema hitrima zadetkoma v drugem polčasu.

Foto: Vid Ponikvar Gostitelji so se sicer na začetku dobro držali in v 13. minuti prišli do priložnosti, po prostem strelu Žana Kolmaniča je z glavo poskušal David Brekalo, a ni bil natančen. Le nekaj minut zatem so prvič resneje zapretili Španci, Abel Ruiza je poskušal z bližine, a se je ob njegovem strelu izkazal vratar Igor Vekić. Španci so nato silovito pritisnili, Slovenci so se branili, Vekić je večkrat dobro posredoval. Nasprotniki so bili pričakovano nevarnejši, a so si tudi Ačimovićevi varovanci priigrali nekaj priložnosti. Mreži sta v prvem polčasu mirovali, čeprav so branilci naslova povsem ob koncu prvega dela po kotu resno zapretili, a je žoga zgrešila cilj.

So pa to za hrbet Vekića kar dvakrat pospravil v 53. in 54. minuti in z vodstvom 0:2 poskrbeli za mirnejše nadaljevanje. Pod prvi zadetek se je podpisal Javi Puado, pod drugega Gonzalo Villar, pri obeh je pomembno vlogo odigral tudi kapetan Marc Cucurella. V izdihljajih srečanja je špansko zmago potrdil Juan Miranda in postavil končnih 0:3.

Fotogalerija s tekme (foto: Vid Ponikvar/Sportida):

Brez gledalcev, a s podporniki na ulici

V hramu mariborskega nogometa zaradi vseh varnostnih ukrepov za preprečitev širjenja covid-19 gledalcev ni, so pa zato slovenske mladeniče podprli na mariborskih ulicah. Naredili so špalir z baklami, tisti v avtomobilih pa so hupali. Lepa vzpodbuda pred težkim izzivom. Španski podmladek velja za enega najboljših na svetu.

Pred prihodom na štadion Ljudski vrt so reprezentante navijači v Mariboru pozdravili z baklami in jim izkazali podporo:

Igralci so že na prizorišču današnje tekme. Takole so pa navijači pospremili prihod reprezentance na stadion. #SLOU21 🇸🇮 🔥 pic.twitter.com/g1CFWnkjeQ — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) March 24, 2021

Izločilni del šele čez dva meseca

Barve Slovenije bo na "domačem" Euru branil tudi Adam Gnezda Čerin, ki je že debitiral za člansko izbrano vrsto. Foto: Vid Ponikvar Evropsko prvenstvo, na katerem lahko nastopajo nogometaši, rojeni po 1. januarju 1998, družno gostita Slovenija in Madžarska, tekme potekajo pred praznimi tribunami, v četrtfinale se bosta iz vsake skupine uvrstili dve najboljši ekipi, drugi del prvenstva, izločilni del, pa bo na sporedu čez dva meseca, od 31. maja do 6. junija. Selektor Ačimović, ki je vse kandidate na skupnem treningu vodil šele v torek, pridružila sta se tudi nesojena člana A-reprezentance Adam Gnezda Čerin (Rijeka) in Dejan Petrović (Rapid Dunaj), ne skriva velike želje.

''Verjamem v pozitiven rezultat, da se bo dobro izteklo. Na razpolago je devet točk. Dve najboljši ekipi gresta naprej. Verjamem, da smo sposobni, da bi to lahko bili mi,'' sporoča legendarni slovenski nogometaš, ki je na selektorskem stolčku lani nasledil Primoža Gliho, pred Eurom pa se naposlušal očitkov, zakaj na seznamu ni Jana Mlakarja oziroma Žige Freliha.

Italijani in Čehi remizirali

Druga tekma v slovenski skupini med Češko in Italijo se je končala brez zmagovalca, oba zadetka so dosegli naši zahodni sosedi, a enega v napačno mrežo. Prejeli so tudi dva rdeča kartona.

Danes bodo dejavni tudi na Madžarskem, kjer se bodo gostitelji v skupini A predstavili proti Nemčiji, v drugem srečanju pa se bosta pomerili Romunija in Nizozemska.

Tekme v skupinah C in D bodo v četrtek, koprska Bonifika pa bo v enem dnevu gostila kar dve tekmi.