Ačimović po visokem porazu pojasnil, česa mu je najbolj žal

Mlada slovenska reprezentanca je zgodovinski Euro do 21 let, ki poteka v Sloveniji in na Madžarskem, začela s porazom.

Foto: Vid Ponikvar

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je v uvodnem dejanju evropskega prvenstva v Ljudskem vrtu izgubila proti sovrstnikom iz Španije, ki na letošnjem Euru branijo naslov (0:3). Selektor Milenko Ačimović je po dvoboju poudaril, da nima izbrancem ničesar očitati. ''Videli ste kakovost Španije. To je res dobra reprezentanca,'' je pojasnil Ljubljančan, ki ga v soboto čaka nov preizkus. Takrat se bo v Celju pomeril s Češko, ki je osvojila točko proti Italiji (1:1).

Dvoboj v praznem Ljudskem vrtu, kjer sta mreži v prvem polčasu ostali nedotaknjeni, nato pa so Španci v pičlih dveh minutah prišli do velikega vodstva z 2:0, ni ponudil veliko slovenskih priložnosti. Ačimovićeva četa je srečanje končala celo brez strela v okvir vrat, je pa vseeno nekajkrat ogrozila vrata branilcev naslova.

Fotogalerija s tekme v Mariboru, fotograf Vid Ponikvar:

Selektorju Milenku Ačimoviću je najbolj žal za zapravljeno priložnost kapetana Timija Maxa Elšnika pri zaostanku 0:2. Nogometašu Olimpije se je ponudila v 70. minuti po eni izmed redkih napak v obrambi Špancev, a je njegov diagonalni strel po tleh zgrešil vrata. To je bila najlepša priložnost gostiteljev Eura na tekmi. ''Škoda, da žoga takrat ni končala v mreži. Takrat bi morda lahko tekmo zapeljali v dramatičen konec in šli po izenačenje. Zadnjih 15 minut bi šli na vse ali nič,'' je po ognjenem krstu v vlogi selektorja na velikem tekmovanju povedal 44-letni Ljubljančan in dodal, da je ponosen na izbrance.

Milenko Ačimović in Aljoša Matko sta občutila moč prvih favoritov skupine B. Foto: Vid Ponikvar

''Fantom nimam ničesar očitati. Videli ste kakovost Španije, to je res dobra reprezentanca. Odigrali smo res težko tekmo s popolno Španijo, naši fantje pa so dali vse od sebe. Ne 100, ampak 120 odstotkov,'' je še enkrat pohvalil izbrance za vnemo in pristop. ''V prvem polčasu smo se zelo dobro postavili po robu Špancem, imeli tudi priložnost, nato pa nas je tekmec v drugem polčasu kaznoval, izkoristil svoji dve priložnosti, kar je spremenilo potek srečanja. Žal mi je, da nismo izkoristili svojih priložnosti. Proti Španiji si jih ne moreš ustvarjati druge za drugo. Na voljo imaš le eno ali dve, takrat pa moraš zadeti,'' je opozoril.

Slovenija začela v krču Španci so vse tri zadetke dosegli v drugem polčasu. Foto: Vid Ponikvar ''Na začetku, uvodnih 20 minut, se nam je poznala majhna nervoza, potem pa je šlo na boljše. Prvi polčas smo dobro zdržali, imeli nekaj priložnosti. Ekipa, ki je tako kakovostna kot Španija, izkoristi vsako priložnost. To tekmo moramo čim prej pozabiti. V naši skupini je še vse odprto. Še lahko napredujemo, upamo na najboljše,'' je pojasnil Dejan Petrović, ki je v zvezni vrsti sodeloval tudi z Adamom Gnezdo Čerinom. ''Na začetku smo bili v krču, kar se nam ne bi smelo zgoditi. Nato smo se dvignili, na trenutke pritisnili veliko Španijo, a je bilo vse skupaj premalo. Potrti smo, kar zadeva kakovost, lahko pokažemo bistveno več,'' je dejal nogometaš Rijeke in potrdil, da je bilo na tekmi mogoče čutiti razliko v kakovosti med tekmecema. ''Španci dobro pritiskajo, mi pa bi morali v nekaterih trenutkih bolj umiriti zadevo. Žoge smo odigravali preveč na silo,'' je dodal.

Španci napadajo sistematično

Predstava Španije, ki na igrišče niti ni poslala vseh najmočnejših adutov, je navdušila tudi selektorja Ačimovića. ''Španci takoj kaznujejo tvoje napake. Imajo individualno kakovost. Neverjetno je, kako sistematično napadajo. Kako gredo v protinapade. Po izgubljeni žogi napadajo ne le z enim ali dvema, ampak petimi ali šestimi igralci. Vsi se premaknejo gor, tudi obramba in bočna igralca. Vrhunski so, ena od najboljših reprezentanc v tem letniku na svetu,'' je polaskal Španiji, eni izmed osrednjih favoritinj za osvojitev naslova.

Dvoboj med Slovenijo in Španijo je potekal na praznem mariborskem stadionu. Foto: Vid Ponikvar

V soboto ga čaka nova tekma. Takrat bo na drugi strani igrišča stala Češka, ki je danes v knežjem mestu remizirala z Italijo (1:1). ''Na tem prvenstvu ni slabih reprezentanc. Na razpolago je še šest točk, moramo se dobro spočiti in analizirati, kaj lahko popravimo v teh dveh dneh,'' selektorja pomirja misel, da v skupini B, kar zadeva potnike v četrtfinale, ni še ničesar odločenega.