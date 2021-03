Uefa ob Euru do 21 let v Sloveniji opozorila na grožnjo javnemu zdravju

Evropska nogometna zveza Uefa je v sklopu evropskega prvenstva do 21 let, ki ga gostita Madžarska in Slovenija, začela kampanjo javnega osveščanja Čistejši zrak, boljša igra (Cleaner Air, Better Game). Kot so pri Uefi opozorili v današnji izjavi za javnost, onesnaženost zraka predstavlja naraščajočo grožnjo javnemu zdravju, ki letno na globalni ravni terja več kot osem milijonov življenj.

Uefa bo med skupinskim delom tekmovanja in izločilnimi boji v izteku prvenstva izvajala vrsto pilotnih iniciativ, ki jih podpirajo vodilne organizacije na področju podnebnih ukrepov in zaščite okolja.

Kot del kampanje bo prek platforme Uefa Count Us In nagovarjala nogometaše in ljubitelje nogometa k majhnim korakom, s katerimi lahko z enostavnimi spremembami življenjskih navad prispevajo k izboljšanju kakovosti zraka.

🌲 ⚽ 𝘾𝙡𝙚𝙖𝙣𝙚𝙧 𝘼𝙞𝙧, 𝘽𝙚𝙩𝙩𝙚𝙧 𝙂𝙖𝙢𝙚.



🚶 🚲Walk, cycle, reduce and re-use. Take a step to help the environment and clean the air around you. Make your commitment with @CountUsInSOCIAL now! @EU_ENV #CleanerAirBetterGame #CleanAirEU #CountUsIn — UEFA (@UEFA) March 23, 2021

Čeferin: Slaba kakovost zraka ogroža dolgoročno zdravje naše družbe

Aleksander Čeferin verjame, da bo kampanja motivirala ljubitelje nogometa k sprejemanju majhnih sprememb, ki izboljšujejo kakovost zraka. Foto: Guliverimage "Odločitev za več hoje ali vožnjo s kolesom, majhna znižanja temperature ogrevanja gospodinjstev ali zmanjšanje količine zavržene hrane. Vsaka zaveza oziroma zaobljuba se bo prištela k skupnemu števcu učinkov, ki korake pretvori v resnične doprinose k znižanju ogljičnih odtisov sodelujočih," so prepričani pri Uefi.

"Če lahko kampanja motivira ljubitelje nogometa k sprejemanju majhnih sprememb, ki izboljšujejo kakovost zraka, bo posledica kampanje skupna korist za našo družbo," je povedal predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Pobudo kampanje, ki jo vodi Uefin oddelek za družbeno odgovornost, sta ob Count Us In podprla še Evropska komisija in Svetovni sklad za naravo (WWF).

"Slaba kakovost zraka ogroža dolgoročno zdravje naše družbe in športa," dodaja Čeferin: "Z doseganjem tako široke javnosti lahko igra nogomet pomembno vlogo pri osveščanju o resnični in prisotni nevarnosti posledic onesnaženosti zraka - tako na zelenici kot izven nje."

Bolj je onesnaženo, počasnejša je igra

Evropska komisija ocenjuje, da 130 evropskih mest trenutno ne zagotavlja standardov, ki jih določa zakonodaja o kakovosti zraka EU. Posledice izpostavljenosti onesnaženosti zraka le v Evropi na letni ravni povzročijo 400.000 smrtnih žrtev.

Na podlagi znanstvenih raziskav je mogoče sklepati, da ima onesnaženost zraka negativen učinek na zdravje in zmogljivost nogometašev. Študije dokazujejo, da lahko višje ravni izpostavljenosti onesnaženosti zraka upočasnijo hitrost poteka igre do 15 odstotkov in znatno znižajo število podaj.

Slovenski nogometni upi do 21 let se pripravljajo na evropsko prvenstvo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Uefa se je ob podpori nogometnih zvez Slovenije in Hrvaške zavezala k investicijam, povezanim s sajenjem dreves, z javno souporabo koles in nagovarjanjem k uporabi koles med prvenstvom. Petega junija pa bo na sporedu simpozij, na katerem bodo določili smernice delovanja lani ustanovljene Uefine delovne skupine z namenom priprave dolgoročne strategije na področju podnebnih ukrepov.

Namen delovne skupine je, da ob pomoči stroke ovrednoti učinek, ki ga ima nogomet na globalno podnebje, z izsledki prepozna najučinkovitejše načine pri zniževanju lastnega ogljičnega odtisa ter razišče učinke podnebnih sprememb na evropski nogomet.

Prav tako kot v primeru evropskega prvenstva U21 se Uefa zavezuje k izravnavi vseh ogljičnih izpustov članskega evropskega prvenstva, ki bo potekalo to poletje.