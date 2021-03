Luis Enrique naredil uslugo Ačimoviću

Slovensko nogometno reprezentanco do 21 let v sredo čaka izziv, s kakršnim se ni spoprijela še nikoli. V uvodnem dejanju Eura, daleč največjega tekmovanja, na katerem je nastopila v obdobju državne samostojnosti, jo v Ljudskem vrtu čaka dvoboj z branilci naslova. S sovrstniki iz Španije, ki imajo v svojih vrstah igralce iz številnih evropskih velikanov. Lahko pa bi jih bilo še več, če ne bi selektor članske reprezentance Luis Enrique prejšnji ponedeljek presenetil javnosti z nekaterimi odločitvami.

Španija spada med največje favorite za osvojitev evropskega naslova. Za ubranitev lovorike, ki jo v zadnjem obdobju osvaja zelo pogosto. Nazadnje je bila najboljša leta 2019 v Italiji (in San Marinu), ko je Rojito, takšen je vzdevek mlade španske izbrane vrste, že vodil zdajšnji selektor Luis de la Fuente.

Cvetober obetavnih španskih nogometašev je tako bogat, da bi lahko tudi letos v Slovenijo odpeljal številne zvezdnike, ki se že dokazujejo v največjih evropskih klubih, a sta mu načrte nekoliko pokvarila dva dejavnika. Poškodbe ter odločitev stanovskega kolega in soimenjaka Luisa Enriqueja, ki vodi člansko reprezentanco in bo v kvalifikacije za SP 2022 vstopil s kar šestimi igralci, ki bi zaradi svoje mladosti še lahko branili barve Španije na bližajočem se Euru v Sloveniji.

Pedri proti Grčiji namesto Sloveniji

Pedri je pri Barceloni vedno bolj uigran z Lionelom Messijem. Foto: Reuters Tako je nekdanji trener Barcelone naredil uslugo Milenku Ačimoviću, saj je nekoliko omilil moč in domet mlade španske reprezentance, ki sicer prihaja v Slovenijo in na Madžarsko s ciljem, da ubrani naslov, a bo računala na manj zvenečo postavo, kot bi sicer. Enrique je v člansko izbrano vrsto vpoklical dragulja Barcelone Pedrija, Pedra Porra (Sporting Lizbona) in Bryana Gila (Eibar), ki so se v mislih že pripravljali na skupinski del evropskega prvenstva v Sloveniji. Vsi trije so včeraj obiskali trening mlade reprezentance in ji zaželeli veliko sreče v Sloveniji.

V članski reprezentanci pa igrajo tudi mladi asi Dani Olmo (RB Leipzig), Ferran Torres in Eric Garcia (oba Manchester City), ki bi bili zagotovo dodana vrednost mlade izbrane vrste, a se že nekaj časa družijo s člani.

Dani(el) Olmo, eden najboljših nogometašev kluba RB Leipzig, kjer sodeluje tudi s Kevinom Kamplom, pred tem pa je blestel pri zagrebškem Dinamu, je star komaj 22 let. Leta 2019 je pomagal mladi španski reprezentanci do evropskega naslova v Italiji. Foto: Getty Images

"Ponosen sem, da je tako. Da lahko tako mladi igralci dočakajo priložnost v članski reprezentanci. Lahko sem hvaležen, da imamo tako pogumnega selektorja, ki stavi na tako mlade igralce. To je dolgotrajen proces, zgraditi in pomladiti reprezentanco. Na ta korak smo bili pripravljeni, tako da nas s tem ni spravil v težave. Vse, kar smo lahko naredili, je bilo to, da smo poiskali druge primerne kandidate in jih vpoklicali v zasedbo," je prejšnji teden pojasnil selektor de la Fuente in dodal, da mora zaradi tega ves čas dograjevati in dopolnjevati svojo zasedbo.

Ne le Ansi, manjkal bo tudi Morey

Mateu Morey (na hrbtu soigralca pri Borussii Dortmund Erlinga Brauta Haalanda) bo zaradi poškodbe preskočil Euro v Sloveniji. Foto: Reuters Dodatno je mlado reprezentanco, v kateri ni niti enega člana Atletica in Reala, oslabilo še dejstvo, da Fatu Ansi, 18-letni nadarjeni napadalec Barcelone, zaradi poškodbe kolena še nekaj časa ne bo kandidiral za srečanja, tik pred začetkom Eura pa je moral zaradi zdravstvenih težav odpovedati nastop na slovenskem Euru še branilec Borussie Dortmund Mateu Morey. Zamenjal ga je 18-letni Yeremy Pino iz Villarreala, ki pri rumeni podmornici v članski konkurenci dobiva vedno več priložnosti.

Rojita na Euru U-21 brani naslov, največje pozornosti v ekipi pa so v aktualni zasedbi deležni Marc Cucurella, 22-letni nogometaš Getafeja, vreden 20 milijonov evrov, Riqui Puig, zvezni igralec Barcelone, in pa Brahim Diaz, član Milana, za katerega je konec prejšnjega tedna zadel v polno na gostovanju v Firencah (3:2), v tej sezoni pa je za rdeče-črne prispeval štiri gole in štiri asistence.

Mladi Španci so v zadnjem finalu Eura U-21 v Vidmu leta 2019 premagali Nemčijo z 2:1. Foto: Reuters

Španci so še vedno prepričani, da jim lahko uspe. "Poskušali bomo narediti vse, da nam uspe. Zavedamo se tudi, da si vsi želijo premagati aktualnega prvaka," opozarja de la Fuente, da bodo imeli tekmeci Španije - kot prva se bo predstavila prav Slovenija, nato pa še Italija in Češka - poseben motiv, da jo zagodejo serijskim evropskim prvakom.

Uvodno srečanje Eura med Slovenijo in Španijo se bo v sredo v praznem Ljudskem vrtu začelo ob 18. uri.