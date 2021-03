Ačimović ima zdaj na voljo vse: prva ovira favorizirana Španija

Mlada reprezentanca Slovenije je zakorakala v peti dan priprav na evropsko prvenstvo do 21 let, ki se bo začelo v sredo s tekmo Slovenije in Španije v Mariboru. Selektor Milenko Ačimović je pozdravil še zadnje novince v reprezentančni bazi, ki so jo obiskali tudi predstavniki vodstva Nogometne zveze Slovenije (NZS).

Reprezentanca je na današnjem treningu v Mariboru prvič vadila v popolni zasedbi. Ekipi so se pridružili še Adam Gnezda Čerin, Žan-Luk Leban, Žan Medved, Dejan Petrovič in Žan Rogelj, so sporočili z NZS. Celotna ekipa zdaj odšteva ure do dvoboja s Španijo, ki brani naslov evropskega prvaka.

Foto: Vid Ponikvar

Gnezda Čerin: Igranje za državni grb je največja čast

Adam Gnezda Čerin spada med udeležence evropskega prvenstva, ki že premorejo izkušnje z igranjem v članski izbrani vrsti. "Igranje za Slovenijo je velika čast, ne glede na to, če gre za člansko ali mlado reprezentanco. Ne delam razlik med reprezentancama, igranje za državni grb je največja čast, ki jo lahko igralec doseže. Evropsko prvenstvo je za nas izredna priložnost, zato sem vesel, da sem lahko del ekipe," je dejal nogometaš sredine igrišča. Standardni član enajsterice hrvaškega prvoligaša Rijeke se zaveda španske kakovosti, a dodaja, da ima tudi Slovenijo ekipo, ki jo bo težko premagati.

Tega se zaveda tudi Nik Prelec, ki spada med mlajše adute Slovenije. Devetnajstletni napadalec poudarja, da je Špancem potrebno pokazati, da na igrišču niso sami. "Naša priložnost bo v visokem pritisku. Pritisniti jih moramo visoko in jim pokazati, da smo tudi mi na igrišču. Pokazati moramo, da se jih ne bojimo. Tudi mi bomo skušali zmagati," je napovedal mladi up italijanskega prvoligaša Sampdorie, ki je na novembrski tekmi zatresel mrežo Rusije. Vajo bo skušal ponoviti tudi v sredo: "Na tekmi proti ekipi, kot je Španija, je potrebno izkoristiti vsako priložnost in zabiti gol."

Celar: Vemo, kakšne tekme so pred nami

Za mesta v konici napada se poteguje tudi Žan Celar. "Nestrpno sem čakal, da pričnemo priprave in odpremo evropsko prvenstvo. Vemo, kakšne tekme so pred nami, in že komaj čakamo nanje. Na treningih je opaziti motivacijo in zagnanost. Mislim, da smo pripravljeni," je dejal Celar.

Član Rome, ki je v tej sezoni posojen v Cremonese, v prvenstvo vstopa z jasnimi pričakovanji: "Želim si zmag, se z reprezentanco prebiti v nadaljevanje tekmovanja in zabiti čim več zadetkov. Pritiska ni, v tekme bomo šli zagnano in z visoko samozavestjo."

Predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović, generalni sekretar Martin Koželj in športni direktor reprezentanc Miran Pavlin so reprezentantom ob obisku namenili nekaj besed spodbude in jim zaželeli veliko uspeha na tekmah s Španijo, Češko in Italijo.

Mlade Slovence prva preizkušnja čaka že v sredo ob 18. uri, ko se bodo v Ljudskem vrtu udarili s Španci.

