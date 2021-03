Cilj je jasen, sredstva pa še niti ne

Že tako oslabljena Slovenija, ki na tretji tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022 ne bo mogla računati na Miho Mevljo in Andraža Šporarja, ima težave. "Naporen ritem terja davek," je v Nikoziji, kjer ga jutri ob 17. uri čaka nov boj za točke na poti do Katarja, povedal selektor Slovenije Matjaž Kek.

"Vemo, kakšna tekma nas jutri čaka. Vemo tudi, kakšen je naš cilj in kakšna so pričakovanja. Le kontinuiteta zbiranja točk te lahko pripelje v situacijo, v kateri začneš razmišljati o velikem tekmovanju. Začetek je bil obetaven, naša skupina pa kaže nepredvidljivost. Skušali bomo narediti vse, da bomo nadaljevali uspešno, kar se tiče kakovosti naše igre. Treba bo pokazati veliko," je dan pred tekmo na novinarski konferenci povedal Matjaž Kek, za katerim je polovično uspešen začetek kvalifikacij za naslednje svetovno prvenstvo. Slovenija je v Stožicah najprej z 1:0 premagala Hrvaško, potem pa z 1:2 v soboto izgubila v Rusiji. Ciper je v prvi tekmi doma Slovaški vzel točko (0:0), potem pa z 0:1 izgubil na Hrvaškem.

"Ciper ima svojo filozofijo. Na obeh tekmah je bil videti zelo dobro. Gre za zelo organizirano in čvrsto ekipo, ki dobro stoji v obrambnem bloku. Če Cipru dopustiš hitro tranzicijo, je lahko zelo neugoden. To je ekipa, ki ima glavo in rep," je Ciprčane, s katerimi so se Slovenci pred dvema letoma merili v ligi narodov in na dveh tekmah osvojili le točko, pohvalil selektor Slovenije, ki bo v torek oslabljena. Zaradi prepovedi s strani kluba zaradi epidemije na Cipru ne bo prvega napadalca Andraža Šporarja, medtem ko je steber obrambe Miha Mevlja kaznovan. Zadnji trening, na katerega so se slovenski nogometaši odpravili po koncu novinarske konference, bo dal odgovor, ali bo manjkal še kdo.

Optimizem, objektivnost in samokritičnost

Bo po tekmi dobre volje? Foto: Grega Valančič/Sportida "Dve naporni tekmi in potovanja so pustili neke posledice. Dva ali trije nogometaši so, ki včeraj niso opravili regeneracije, ampak so se družili s fizioterapevti. Trening bo pokazal, ali se bo Mevlji in Šporarju pridružil še kdo, ampak … Za vse je isto. Pospešen ritem pač prinaša doložene težave. Zato tudi imamo širši kader. Zadnji trening bo dal vpogled v stanje v ekipi. Ni pa nihče tako kritičen, da bi bil odpisan," je nekaj negotovosti 24 ur pred tekmo ponudil selektor Kek, ki je vesel, da v ekipi vladata samozavest in optimizem.

"Delujemo dobro. Vzdušje v ekipi je sproščeno, čeprav ni enostavno. Tekmi, ki sta za nami, sta prinesli veliko adrenalina, ampak Hrvaška in Rusija sta že arhivirani. Pred nami je nov izziv. Dokazovati se moramo iz tekme v tekmo. Iti korak po korak, pa se bo mogoče dalo kaj narediti. Iz tekem, ki sta za nami, lahko črpamo marsikaj, a zgolj ob predpostavki, da smo objektivni in samokritični. V Sočiju je bilo preveč napak, da ne bi bili kaznovani. Na Cipru jih ne bo smelo biti. Treba bo pokazati preciznost, zbranost, odgovornost, natančnost. Druge žoge, ki so nam v Rusiji povzročale nemalo težav, nam jih tokrat ne bodo smele, če hočemo do točk," je še povedal Kek, ki izrecno tega, s kakšnimi željami se Slovenija podaja v tekmo na Cipru, ni povedal, a mu tega niti ni bilo treba povedati.

Damjan Bohar verjame v zmago, a je prepričan, da pot do nje ne bo lahka. Foto: Reuters

Če kdo misli, da bo lahko ...

Cilj so tri točke, kar je povedal tudi nogometaš, ki mu je ob druženju s predstavniki sedme sile v Nikoziji delal družbo. "Gremo po tri točke in verjamemo, da nam bo uspelo. Če pa kdo misli, da nam bo lahko, se moti. Pred nami je tretja tekma v nekaj dneh. Treba bo biti zbran. Čaka nas zahteven obračun," je napovedal krilni napadalec Damjan Bohar.

"Ogledali smo si nekaj posnetkov tekem Cipra. V tekmo gremo tako, kot gremo v vsako. Čaka nas še en trening, da se dobro preznojimo, potem pa bo selektor povedal, kaj in kako. Veliko bo odvisno tudi od tekmeca, najbolj pa je pomembno, da bomo mi takšni, kot moramo biti," je še dejal nogometaš hrvaškega prvoligaša Osijeka, ki je tekmo proti Hrvaški začel v prvi postavi, v Rusiji na igrišče prišel s klopi, tokrat pa ga spet lahko pričakujemo v prvi postavi Slovenije, ki želi z novo, drugo zmago ostati v vrhu skupine H kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki ga bo leta 2022 gostil Katar.