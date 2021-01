Sveža zvezdniška zasedba na nogometnem trgu dela

Z začetkom vsakega leta vstopimo v obdobje, ko številni nogometaši z vsega sveta dobijo pol leta pred iztekom pogodb proste roke za pogovore z morebitnimi novimi delodajalci. Kdo so nogometaši najbolj zvenečih imen, ki jim pogodbe z zdajšnjimi delodajalci potečejo po koncu sezone 2020/21 in katere korake utegnejo v prihodnosti narediti? Izbrali smo deset najboljših iz zasedbe, ki je letos zvezdniška kot že dolgo ne.

Lionel Messi

Foto: Reuters O njem je bilo napisanega že toliko, da se verjetno nima smisla ponavljati, a vseeno. Bilo bi čudno, če bi pri zagotovo najboljšem od nogometašev s tega seznama zavela praznina.

Skratka, lansko poletje je Lionel Messi dodobra stresel nogometna tla in od vodstva Barcelone zahteval odhod iz kluba. Do tega je bil upravičen s klavzulo, ki jo ima v pogodbi, a je zaradi izbruha svetovne zdravstvene svetovne krize prišlo do težav. Takratni predsednik Josep Maria Bartomeu se je skliceval na datum, do katerega bi moral najboljši strelec v zgodovini kluba sporočiti svojo odločitev, Messi si je zaradi podaljšanja sezone stvari tolmačil drugače. Na koncu bi zadevo lahko reševali le na sodišču, zato je 33-letni kapetan Barcelone sporočil, da bo ostal.

Medtem je Barcelona ostala brez predsednika, novega bo dobila konec tega meseca, v Kataloniji pa nestrpno pričakujejo, kdaj bo svojo odločitev sporočil Messi. "Trenutno še ne morem povedati, saj tudi sam ne vem," je v intervjuju ob koncu prejšnjega leta povedal strelec 644 golov za Barcelono in stvari pustil viseti v zraku.

Še vedno se ob ostanku v Barceloni, pri kateri je že od 13. leta, zdita najbolj realni opciji Manchester City, pri katerem bi spet združil moči z Josepom Guardiolo, in PSG, o katerem se v zadnjih dneh govori še več. Na klop Parižanov je namreč sedel Messijev rojak Mauricio Pochettino. Opcija so, po omenjenem intervjuju, v katerem je Messi govoril o želji po igranju v tamkajšnjem nogometu, postale tudi ZDA.

Sergio Ramos

Foto: Reuters Drugi na lestvici morebitnih nogometnih prestopov brez odškodnine je še ena zelo velika riba.

Ob njega bi morda lahko postavili tudi Luko Modrića, ki pa naj bi se za podaljšanje pogodbe z Realom že dogovoril, medtem ko je prihodnost Sergia Ramosa, kapetana morda najuspešnejše evropske ekipe vseh časov, ki je med letoma 2014 in 2018 osvojila kar štiri naslove evropskega prvaka, precej bolj negotova.

Od prihoda iz Seville pred 16 leti je, tudi z neverjetnim reprezentančnim trojčkom - med letoma 2008 je s Španijo dvakrat postal evropski in tudi svetovni prvak -, prilezel do statusa enega najboljših branilcev vseh časov. Za Real je odigral skoraj 700 tekem, kar ga uvršča na četrto mesto večne lestvice kraljevega kluba. Zelo visoko, na 18. mestu, pa je tudi na lestvici strelcev. Čeprav je branilec, jih je namreč zabil kar sto.

Številni navijači Reala so se zato že nekaj časa čudili, kako to, da predsednik Florentino Perez podaljšanja Ramosove pogodbe ni označil kot prednostne naloge in z njo že zdavnaj opravil. Zdaj se zdi, da so se stvari zakomplicirale, in vse kaže, da je Ramos trenutno bližje odhodu kot ostanku na Santiagu Bernabeu, Perez pa bo, potem ko je v zadnjih letih nepričakovano ostal brez Cristiana Ronalda in Zinedina Zidana, še enkrat dokazal, da ni najbolj vešč rokovanja z velikani.

Kje naj bi kariero nadaljeval Ramos? Če gre verjet informacijam z nogometne tržnice, naj bi bil zanj, čeprav je star že 34 let, pripravljen pošteno seči v denarnico PSG. Se torej lahko zgodi, da bomo v prihodnji sezoni v majici Parižanov gledali zdajšnja kapetana Reala in Barcelone? Če ne bo ostal v Madridu ali pa odšel v Pariz, pa naj bi bilo odprtih še nekaj opcij. Ena od teh je tudi ponovna združitev moči z Josejem Mourinhom pri Tottenhamu, druga pa vrnitev v njegovo Sevillo.

Sergio Agüero

Foto: Reuters Še eno veliko ime svetovnega nogometa, še en velikan svojega kluba in še en Sergio. Zet ikonskega Diega Maradone, Sergio Agüero. Avtor najbolj nepozabnega trenutka v zgodovini angleške premier lige, s 178 goli najboljši strelec Manchester Cityja vseh časov. V desetletju, ki ga je preživel na stadionu Etihad v Manchestru, je s sinjemodrimi osvojil štiri prvenstvene naslove in še deset drugih domačih lovorik. Bil je prvi obraz najuspešnejšega obdobja v klubski zgodovini.

Tako je bilo vse do te sezone, ko je zaradi težav z zdravjem in ob novih taktičnih zamislih Josepa Guardiole pristal na stranskem tiru. V začetni postavi se je znašel na le treh tekmah, v devetih nastopih v vseh tekmovanjih pa zbral komaj 260 minut igre. Dva gola, ki ju je dosegel, obakrat se je med strelce vpisal v ligi prvakov, ob tako malo priložnostih za igro nista niti slab izkupiček.

Kakšna bo njegova prihodnost? Do konca sezone bo zagotovo ostal v Manchestru, potem pa se bo odločil. "Velikan, kot je on, si zasluži, da iz kluba odide takrat, ko bo tako hotel sam," je protokol pri Argentinčevem načrtovanju prihodnosti že pred časom opisal Guardiola, medtem ko je Agüerov agent dejal, da se njegov varovanec o svojem naslednjem koraku še ni odločil.

David Alaba

Foto: Reuters Avstrijski reprezentant David Alaba, ki je kot član podmladka dunajske Austrie pred leti na treningih občudoval Milenka Ačimovića, je v Bayern prišel, ko je bil star le 16 let, od takrat odigral več kot 400 tekem v dresu münchenskega nogometnega giganta, z njim osvojil številne lovorike in lani postal tudi evropski prvak, predvsem pa postal eden najboljših branilcev na svetu.

S tem v glavi je pred meseci očitno tudi prišel na pogajanja o podaljšanju pogodbe, ki mu po koncu te sezone poteče. Kljub velikemu izpadu prihodka ob svetovni zdravstveni krizi je namreč zahteval plačo, ki si je v klubu ne bi mogli privoščiti niti v normalnih časih, in pri njej vztrajal vse do konca. Oziroma do takrat, ko je prvi mož Bavarcev, legendarni Karl-Heinz Rummenigge, udaril po mizi in dejal: "Zdaj je pa dovolj! Pogajanje o podaljšanju je prekinjeno."

Pri 28 letih je hitronogi Alaba, ki se odlično znajde tudi pri izvajanju prekinitev, spomnimo se gola Sloveniji na prijateljski tekmi v Celovcu marca 2018, na nogometni tržnici seveda zelo zaželen, zato ne čudi, da v vrsti za njegov podpis stoji kar nekaj velikih klubov. Favorit je največji med njimi. Najbližje naj bi bil namreč odhodu k 13-kratnemu evropskemu prvaku Real Madridu.

Edinson Cavani

Foto: Reuters Lani je PSG zapustil po sedmih letih, v katerih je osvojil številne domače lovorike, z 200 goli postal najboljši strelec v klubski zgodovini, na koncu pa na za Parižane najpomembnejši tekmi vseh časov, finalu lige prvakov proti Bayernu, sploh ni igral. Slovo Edinsona Cavanija od Pariza je bilo grenko, pri 33 letih pa je bil še vedno zanimiv za številne velikane in na koncu pristal pri Manchester Unitedu.

Na Old Traffordu so mu, v skladu s klubsko politiko, pod nos pomolili enoletno pogodbo z enostransko možnostjo podaljšanja, tako da je že po vsega nekaj mesecih na Otoku spet v položaju, ko lahko izbira morebitnega novega delodajalca.

Jasno pa je, da bo, če bo prepričal klub, skorajda zagotovo tam ostal. Za zdaj je pustil soliden vtis. V 14 nastopih je zabil štiri gole in pristavil dve asistenci. Zagotovo pa je zmožen še veliko več.

Zlatan Ibrahimović

Foto: Reuters Še šest let starejši od Cavanija je njegov predhodnik na mestu najboljšega strelca v zgodovini PSG Zlatan Ibrahimović, ki pa tudi pri 39 letih še naprej navdušuje, in je, odkar je pred natanko enim letom spet prišel v Milan, njegov z naskokom najboljši strelec.

Neverjeten je podatek, da je v zadnjem letu v 30 nastopih dosegel kar 21 golov. Še bolj neverjetno je, da je v tej sezoni le v šestih prvenstvenih nastopih zabil kar desetkrat. Ne za klub, ki bi bil daleč od vrha, ampak za Milan, ki se bori za naslov italijanskega prvaka in je na dobri poti, da ga prvič letu 2011, ko je bil v osrednji vlogi deset let mlajši Ibrahimović, tudi osvoji.

Pri Milanu so že dali jasno vedeti, da bi pogodbo z njim rade volje podaljšali, a naj bi jim Šved v svojem slogu sporočil, da bodo za mizo, skupaj z njegovim zloglasnim zastopnikom Minom Raiolo, sedli poleti, po koncu sezone. Takrat bo on tisti, ki bo povedal, kaj in kako, njegov odgovor pa naj bi bil odvisen predvsem od želja njegove družine in tudi tega, v kakšni fizični pripravljenosti bo. Trenutno se namreč vrača po več kot enomesečni odsotnosti zaradi poškodbe, pred tem se je okužil z novim koronavirusom … Morda pa tudi neuničljivemu Zlatanu telo sporoča, da je dovolj.

Gianluigi Donnarumma

Foto: Reuters V Milanu se trenutno ukvarjajo še z enim, za klubsko prihodnost še veliko pomembnejšim podaljšanjem pogodbe. Z vratarjem Gianluigijem Donnarummo, ki je produkt klubske nogometne šole in ima pri le 21 letih za sabo že krepko čez 200 nastopov za Milan ter spada med najboljše nogometne vratarje na svetu.

Tudi za njegovo nogometno pot skrbi Raiolo, zato je tudi v tem primeru vodstvu Milana vse prej kot lahko. Veliko prahu je Donnarumma s svojim zastopnikom dvigoval že leta 2017, ko je po ekspresni uveljavitvi v članski ekipi Milana, za katero je debitiral s 16 leti, podpisoval zdajšnjo pogodbo. Zatikalo se je predvsem pri denarju.

Danes, ko je standardni italijanski reprezentant, občasni kapetan Milana in eden tržno najvrednejših vratarjev na svetu, bo njegova plača klubski proračun obremenila še veliko bolj. Če seveda ne bo odšel drugam. Pogodbe za zdaj še kar ni podaljšal, snubcev zanj pa še zdaleč ne manjka. Prvi v vrsti je Juventus, nad njegovim prihodom se niti najmanj ne bi pritoževali na Stamford Bridgu …

Mesut Özil

Foto: Reuters Ko je leta 2013 prišel v Arsenal, je bil že uveljavljeni nogometaš v evropskem merilu, saj je pri Real Madridu pustil odličen pečat. Pod vodstvom legendarnega Arsena Wengerja je postal še boljši in bil nekaj let del peščice najboljših v nogometnem svetu, po Francozovem odhodu pa je šlo v londonskem vsakdanu Mesuta Özila vse navzdol.

Odkar sta v London prišla Španca, najprej Unai Emery in zdaj Mikel Arteta, na Otoku zanj ni bilo več sreče. V tej sezoni sploh ni igral, ob astronomski plači, ki mu prinese skoraj 400 tisoč evrov tedenskega zaslužka, pa se je seveda znašel tudi na udaru navijačev in postal glavni obraz številnih napačnih potez v zadnjih sezonah slabega Arsenala.

Najpozneje po koncu sezone, ob izteku verjetno ene najbolj preplačanih nogometnih pogodb vseh časov, bo odšel, prav mogoče pa je, da se bo to zgodilo že to zimo. Iz Turčije prihajajo vesti, da je praktično že dogovorjen s Fenerbahčejem. Pred dnevi so ga povezovali tudi s selitvijo v ZDA …

Angel Di Maria

Foto: Reuters Odkar je po kalvariji pri Manchester Unitedu leta 2015 v PSG prišel za kar 63 milijonov evrov, je Angel Di Maria vseskozi eden ključnih mož Parižanov. Tako je bilo tudi v prejšnji sezoni, ko je bil gonilna sila francoskih prvakov pri pohodu do finala lige prvakov. V prejšnji sezoni je v 41 nastopih zbral 13 golov in neverjetnih 23 asistenc. Podobno je tudi v tej sezoni, ko je trenutno pri številkah 17 (nastopov), štiri (goli) in devet (asistenc), a bogati lastniki PSG z njim pogodbe še kar niso podaljšali.

Še do pred kratkim naj bi bil Argentinec, ki bo prihodnji mesec dopolnil 33 let, pripravljen na to, da svojo pariško pravljico podaljša za leto ali dve, po odhodu njegovega velikega zaveznika, Nemca Thomasa Tuchela, pa naj bi se stvari malce spremenile. Najprej želi počakati in se prepričati, kakšno vlogo bo imel pri novem trenerju, njegovem rojaku Pochettinu, potem pa se bo odločil, ali bo svoje bivanje v Evropi še malce podaljšal. Že večkrat je namreč dejal, da namerava nogometno pot končati v svoji domovini.

Memphis Depay

Foto: Reuters Lani poleti si je s šestimi goli junak pohoda Lyona do polfinala lige prvakov nadvse želel oditi v Barcelono v paketu z Ronaldom Koemanom, s katerim sta uspešno sodelovala v nizozemski reprezentanci, a Memphisu Depayju Francozi niso pustili oditi.

Po nekaj visokih tonih so se stvari umirile, vrnil se je v ekipo, si nadel kapetanski trak in tudi v novo sezono krenil sijajno, trenutno je pri štirih asistencah in osmih golih v 17 nastopih, kar pa ne pomeni, da bo v Franciji ostal. Pogodbe ni podaljšal, še vedno je odločen, da bo poleti odšel na Camp Nou.

Toda medtem so se stvari v Kataloniji malce zapletle. Bartomeu ni več njen predsednik, Barcelono pa konec tega meseca čakajo predsedniške volitve. Prav od razpleta teh naj bi bila tudi odvisna prihodnost 26-letnega nizozemskega zvezdnika, ki je po zatonu v zadnjih sezonah spet dokazal, zakaj je Manchester United PSV Eindhovnu leta 2015 zanj odštel kar 34 milijonov evrov.

Ali bo svoj talent po novem razkazoval v Barceloni ali kje drugje, pa za zdaj še ni znano. Verjetno je kljub vsemu, še vedno najbolj možen scenarij, po katerem se bo že v drugi polovici letošnjega leta grel pod toplim katalonskim soncem. Razen če seveda ne bo prišlo do spremembe tudi na trenerskem položaju Barcelone in bo od tam odšel ob prejšnjem predsedniku, drugem človeku, s katerim sta že nekaj časa dogovorjena za prestop, trenerjem Koemanom.

Če bosta Depay in Koeman v Barceloni res spet združila moči, jima utegne družbo delati še en rojak. Po izteku pogodbe Liverpool namreč zapušča Giorginio Wijnaldum, tudi on pa naj bi bil najbolj naklonjen prav selitvi v Katalonijo.