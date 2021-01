Zlata kletka najbolj preplačanega nogometaša na svetu

Mesut Özil je po treh zelo dobrih letih v majici Real Madrida leta 2013 za ceno kar 47 milijonov evrov presedlal v Arsenal, pri katerem bi moral biti eden ključnih mož zadnjih let skoraj četrt stoletja trajajoče trenerske zgodbe Arsena Wengerja na klopi tega slovitega moštva.

To je Nemec, sicer svetovni prvak iz leta 2014, v prvih letih tudi bil. Do leta 2018, ko je legendarni Francoz odšel, je v 198 nastopih dosegel 37 golov in bil vrsto let najboljši asistent angleške premier lige. V manj kot 200 tekmah je zbral kar 71 asistenc.

S tem statusom je poleti istega leta tudi podpisal novo, še donosnejšo triletno pogodbo. Že tako odlične prejemke je povišal na vrtoglavih 380 tisoč evrov na teden, kar znese 20 milijonov na leto, in postal eden od največjih nogometnih zaslužkarjev na svetu.

Srečni časi z Arsenom Wengerjem. Skupaj sta osvojila štiri lovorike. Tri angleške ligaške pokale in angleški superpokal. Foto: Reuters

Po podpisu bogate pogodbe je šlo s Špancema vse navzdol

Pod vodstvom Španca Unaija Emeryja je nemški virtuoz sredine igrišča sicer še igral, a se je krepko oddaljil od stare forme - odkar je vajeti pri Arsenalu decembra 2019 prevzel njegov nekdanji londonski soigralec Mikel Arteta, pa ga sploh ni več blizu prve ekipe. Šlo je celo tako daleč, da ga Španec pred začetkom nove sezone sploh ni uvrstil na seznam nogometašev, s katerimi bi računal v tej sezoni.

Özil v tej sezoni ni odigral niti ene samcate minute, toda služil je daleč največ od številnih zvezdnikov iz garderobe Arsenala. Če njegovo londonsko plačo "prevedemo" v 40-urni delovnik navadnih smrtnikov, potem njegova urna postavka znaša 9.500 evrov. Pa mu sploh ni bilo treba "delati" oziroma igrati!

Kakorkoli že, če se iz skladišč, pisarn in vozil mestnega prometa vrnemo na nogometna igrišča: vse kaže, da bo zgodbe 32-letnega v Gelsenkirchnu rojenega potomca turških migrantov, ki je nogometno pot začel v tamkajšnjem Schalkeju, že ta mesec - pol leta pred iztekom pogodbe z Arsenalom - konec.

V zadnjem obdobju pogost prizor. Dolgočasenje na tribunah. Na igriščih ga namreč nismo videvali. Foto: Reuters

Odhaja v svojo drugo deželo

Že pred dnevi se je pisalo, da ga mika odhod v ZDA, zanj naj bi se zanimali pri ekipi D.C. Uniteda, za katero je na drugi strani Atlantskega oceana igral Wayne Rooney, a če gre verjeti številnim turškim medijem, ki se sklicujejo na zanesljive informacije, naj bi se že v naslednjih dneh predstavil kot nova okrepitev Fenerbahčeja. S turškim velikanom, katerega član je še vedno tudi trenutno Genoi posojeni slovenski reprezentant Miha Zajc, naj bi pogodbo podpisal do leta 2024.

Selitev v Turčijo se zdi tudi bolj smiselna od skoka čez lužo, saj Özil nikoli ni skrival svojih korenin in muslimanske vere, zaradi česar se je v Nemčiji večkrat znašel na tnalu nekaterih radikalnejših navijačev. Ne nazadnje je tudi zaradi tega po nastopu na svetovnem prvenstvu 2018 pri vsega 29 letih končal reprezentančno pot. Trajala je kar 92 tekem, ponudila pa 23 golov in še enkrat toliko asistenc.

Ko bo odšel iz Arsenala, ga bo zapustil po 256 nastopih, 44 golih in 77 asistencah v vseh tekmovanjih. Pa verjetno tudi s statusom najbolj preplačanega nogometaša v zgodovini londonskega velikana. Vsaj v zadnjih letih je to zagotovo bil ...