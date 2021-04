Super tekma v Münchnu, kjer smo videli kar pet golov

V münchenskem sneženju sta se v ponovitvi lanskega finala srečala kar zdesetkana tekmeca Bayern in PSG. Pri Francozih je manjkalo kar nekaj nogometašev, ki bi začeli v začetni postavi (Alessandro Florenzi, Marco Verratti ...), pri Bavarcih pa je manjkal predvsem poljski stroj za gole Robert Lewandowski, pa tudi Serge Gnabry.

Kljub izostankom nekaterih zvezdnikov pa smo videli sijajno tekmo, v kateri je "pokalo" na obeh straneh. PSG je po dveh podajah Neymarja in golih Kyliana Mbappeja oziroma Marquinhosa že po 28 minutah vodil z 2:0, a se evropski prvaki niso predali. V 37. minuti je Eric Maxim Choupo-Moting, ki je v uvodu zadel prečko s strelom z glavo, znižal zaostanek Bayerna na 1:2, v 60. minuti pa je na 2:2 poravnal Thomas Müller.

Še naprej smo v Münchnu gledali razburljivo tekmo, v kateri so prevladovali Nemci, a je francoske prvake reševal sijajni vratar Keylor Navas. Potem je v 68. minuti Mbappe zadel še drugič in, kot se je izkazalo pozneje, postavil tudi končni izid, pa čeprav je imel Bayern še precej priložnosti, da bi zadel še tretjič.

Veselje Bena Chilwella, strelca drugega gola za Chelsea. Foto: Reuters

Chelsea z 2:0 zmagal "pri" Portu

V Sevilli, kjer bo tudi povratna tekma, sta se pomerila Porto in Chelsea, pravico pa so delili slovenski sodniki na čelu s Slavkom Vinčićem. Porto je tekmo začel bolje, potem pa so zadeli Londončani, Mason Mount se je po Jorginhevi podaji lepo otresel svojega čuvaja in zadel z diagonalnim strelom malce z desne strani.

Po zaostanku je Porto pritiskal, zaključek tekme pa je spet pripadel Londončanom. Najprej je v 84. minuti prečko zatresel Christian Pulišić, že v naslednji minuti pa je Ben Chilwell unovčil napako v domači obrambi, prišel je v kazenski prostor, preigral še vratarja in zadel za 2:0.

Veselje dvakratnega strelca za Real Viniciusa Juniorja. Foto: Guliverimage

Real do lepe prednosti proti Liverpoolu

Na poslastici torkovega večera sta se na stadionu Alfredo di Stefano pomerila Real Madrid in Liverpool. Lepo prednost so si pred povratnim srečanjem na Anfieldu priigrali nogometaši Reala, ki so na domačih tleh slavili s 3:1. Mrežo v prvem polčasu bledega Liverpoola je v 27. minuti načel Junior Vinicius, devet minut kasneje je zadel še Marco Asensio. Liverpool je na začetku drugega polčasa med žive vrnil Mohamed Salah, v 65. minuti pa je še drugič na tekmi zadel Junior Vinicius.

Z enakim izidom sta se tekmeca razšla tudi leta 2018 v finalu tega tekmovanja, ko je bil uspešnejši španski klub s 3:1. Pri Realu sta sicer manjkala poškodovani Sergio Ramos in Raphael Varane, ki je bil pozitiven na zadnjem testiranju pred srečanjem z rdečimi.

Kevin de Bruyne je Manchester City popeljal v vodstvo. Foto: Guliverimage

Trenutno najboljše moštvo angleške lige Manchester City pa je na prvem srečanju doma z 2:1 ugnalo Borussio iz Dortmunda. Prvi zadetek za sinjemodre je v 19. minuti dosegel Kevin de Bruyne, za Dortmundčane pa je v 84. minuti izenačil Marco Reus. Zmago domačim je v 90. minuti zagotovil Phil Foden.

Povratne tekme bodo 13. in 14. aprila.

Liga prvakov, četrtfinale (prve tekme): Torek, 5. april:

Manchester City : Borussia Dortmund 2:1 (1:0)

De Bruyne 19., Foden 90.; Reus 84. Real Madrid : Liverpool 3:1 (2:0)

Junior Vinicius 27., 65., Asensio 36.; Salah 51. Sreda, 6. april:

Bayern : PSG 2:3 (1:2)

Choupo-Moting 37., Müller 60.; Mbappe 3., 68., Marquinhos 28.



Porto : Chelsea 0:2 (0:1)

Mount 32., Chilwell 85.



