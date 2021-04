Trener Porta se je obregnil ob sojenje Mariborčana

Na povratnih četrtfinalnih tekmah lige prvakov bodo prednost branili Real Madrid, Manchester City, PSG in Chelsea. Londončani so v gosteh vzeli mero Portu, senzacionalnemu krvniku Juventusa v osmini finala lige prvakov, in si po zaslugi Masona Mounta, z 22 leti in 87 dnevi najmlajšega strelca modrih v izločilnem delu lige prvakov, in Bena Chilwella, zagotovili odlično izhodišče pred povratnim srečanjem. Ta bo podobno kot prvi odigran v Sevilli, Porto pa bo na njem skušal nadoknaditi zaostanek dveh zadetkov (0:2). Znašel se je v nehvaležnem položaju, a še verjame v podvig.

Moussa Marega je v 69. minuti padel v kazenskem prostoru, ko ga je odrinil Cesar Azpilicueta. Foto: Reuters

Conceicao meni, da bi moral Vinčić pokazati na belo točko

Po mnenju trenerja Porta Sergia Conceicaoa bi bilo lahko marsikaj drugače, če bi bile nekatere sodniške odločitve drugačne. Po dvoboju v Sevilli se je torej nadaljevala standardna folklora, ki smo ji bili v tem tednu že večkrat priča, ko v taboru poražencev iščejo razloge za poraz tudi pri delivcih pravice. Portugalski prvaki, ki jim gre v tej sezoni bolje v Evropi kot pa domačem prvenstvu, kjer za vodilnim Sportingom zaostajajo osem točk, tako po porazu s Chelseajem niso skrivali nezadovoljstva nad sojenjem Slavka Vinčića. Mariborčanu je pripadla zahtevna in odgovorna naloga, po srečanju pa mu je strateg Porta najbolj zameril dve stvari.

Sporen padec Marege v kazenskem prostoru Chelseaja:

Qual é a dúvida? Empurrou e fez com que Marega perdesse o equilíbrio.



Que roubalheira. pic.twitter.com/WCDgMHOYl2 — 𝐴 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑖𝑙𝘩𝑎 𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑙𝑜 (@aCartilhaDoColo) April 7, 2021

''Ne morem verjeti, da Azpilicueta, ki je naredil tako veliko prekrškov, ni prejel niti rumenega kartona. To ni normalno. Storil je tudi prekršek nad Marego, po kateri bi moral sodnik pokazati na belo točko (kapetan Chelseaja Cesar Azpilicueta je v drugem polčasu odrinil Mousso Marego, a je ostala sodniška piščalka Vinčića nema, ni bilo tudi pomoči sistema VAR, op. p.). Bilo je več odločitev, s katerimi ne more biti zadovoljen,'' je po porazu s Chelseajem potožil nekdanji portugalski reprezentant.

FC Porto - Relvado inclinado? O gesto de Sérgio Conceição no final do jogo de Sevilha https://t.co/xC9gyot7kq — Diário Record (@Record_Portugal) April 7, 2021

Da je bil nezadovoljen s sojenjem, je nakazal že po koncu dvoboja, ko je z desno roko ponazoril nagnjeno igrišče. Delivcem pravice je skušal dopovedati, kako na zelenici ni vse potekalo neenakopravno, zlasti kar se tiče sodniških odločitev.

Slavko Vinčić je na srečanju v Sevilli pokazal dva rumena kartona. Oba sta prejela nogometaša Porta. Foto: Reuters

''Smo edini četrtfinalisti, ki ne prihajajo iz petih najmočnejših nogometnih lig na svetu. To se na takšnih tekmah še kako pozna,'' je po poročanju Observadorja delil občutke, ki so ga spremljali v Sevilli. Na tekmi je prejel tudi rumeni karton. Vinčić mu ga je pokazal, ko je zapustil svoj prostor, v katerem lahko spremlja srečanje, in se odpravil po žogo. Ko jo je vrnil, ga je čakala kazen.

Ne šteje moralna zmaga, ampak zadetki

Porto je izgubil z 0:2, Conceicao pa je doživljal rezultat kot skrajno nepošten. ''Žal štejejo le zadetki. Moji izbranci so odigrali dobro, fantastično, si priigrali kar nekaj priložnost, Chelsea pa je po prvem strelu prešel v vodstvo. V drugem polčasu se je zadeva skoraj ponovila. Chelsea ni pokazal veliko, mi pa nismo znali zadeti v polno. Na tekmah pa ne šteje moralna zmaga, ampak štejejo le zadetki,'' je poudaril po tekmi, na kateri je bilo razmerje strelov na gol 12:6 v korist Porta (3:3 v okvir vrat), a to portugalskemu prvaku ni pomagalo do uspeha.

Thomas Tuchel je po tekmi čestital strelcu drugega zadetka Benu Chilwellu, ki je zadel v polno v 84. minuti. Le minuto po prečki Christiana Pulišića. Foto: Reuters

Zmaga modrih bi bila lahko še izdatnejša, a je strel rezervista Christiana Pulišića končal v prečki. Izbranci Thomasa Tuchla so tako hitro preboleli presenetljiv poraz v domačem prvenstvu, kjer so proti WBA izgubili kar z 2:5. V Evropi jim gre odlično, po Oblakovem Atleticu se jim obeta še skupna zmaga nad Portom.