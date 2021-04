Zvezdniki Bayerna kar ne morejo verjeti

Nogometna Evropa si je enotna. V sredo sta Bayern in PSG na prvi tekmi četrtfinala lige prvakov poskrbela za pravcato poslastico, tekmo in pol, najboljšo predstavo te sezone. Parižani so zadali branilcem evropskega naslova boleč poraz (3:2). Izkoristili so večino svojih priložnosti, Bavarci, ki so napadali vso tekmo in prevladovali na igrišču, pa so nepričakovano ostali praznih rok. S tem se je končal čarobni niz trenerja Hansija Flicka, nogometna javnost pa že goreče pričakuje povratni dvoboj v Franciji.

To je bil večer za nogometne sladokusce. Bilo je pestro od prve do zadnje sekunde, Bayern je bil nevarnejši tekmec, a na koncu izgubil in zapuščal zelenico z mešanimi občutki. Čeprav je prikazal eno najboljših predstav v tej sezoni in proti vratom gostov iz francoske prestolnice sprožil kar 31 strelov, to ni zadoščalo za pozitiven rezultat.

Bayern bi lahko zmagal s 5:3 ali 6:3

Bayern je po 28 minutah zaostajal z 0:2, a sta Thomas Müller in Eric Maxim Choupo-Moting poskrbela za izenačenje na 2:2. Foto: Reuters "Morali bi večkrat zatresti mrežo PSG. Vedno lahko razpredaš o tem, ali smo prejeli preveč zadetkov, a nihče ne bi imel nič proti, če bi zmagali s 5:3 ali pa 6:3. Nekako smo sami sebe zadeli v nogo," je Thomas Müller, strelec drugega gola za Bayern, spomnil na številne zapravljene priložnosti, pri katerih se je ali izkazal izjemen vratar PSG Keylor Navas ali pa je žoga po strelih nogometašev Bayerna zgrešila cilj.

V eni izmed zadnjih priložnosti na tekmi je že zadišalo po izenačenju na 3:3, a je izkušeni Müller po strelu iz zelo nevarnega položaja zadel sebe v nogo.

"Zdaj bomo morali loviti zaostanek," sporoča Müller, ki ga spremlja dober občutek, saj je Bayern kljub negativnemu rezultatu proti PSG pokazal dobro in všečno igro. Zmanjkala je le pika na i v napadu, večja natančnost pri zaključnih strelih.

Bayernu tokrat statistika, v kateri je bilo razmerje v strelih na gol neverjetnih 31:6 v korist aktualnih svetovnih prvakov (12:4 v strelih v okvir vrat), ni pomagala do končnega uspeha. Bavarci so potegnili krajšo, a še vedno verjamejo, da lahko tekmecu vrnejo z vsaj enako, če ne še večjo mero v torek, ko se bosta lanska finalista lige prvakov pomerila še na Parku princev.

Nič od čudežne vrnitve Lewandowskega Bayern bo brez prvega golgeterja tudi na povratni tekmi v Parizu. Foto: Reuters V sredo je na zasneženi Allianz Areni manjkal tudi serijski strelec Robert Lewandowski, izbran za najboljšega nogometaša lanskega leta. Navijači Bayerna so se po dvoboju upravičeno spraševali, kako bi se razpletel dvoboj s Parižani, če bi zaigral tudi Poljak. Njihova želja, da bi lahko Lewandowski, ki ga trenutno pesti poškodba kolena, odigral vsaj povratno tekmo v torek na Parku princev, bo ostala neuslišana. Eden najboljših napadalcev na svetu, ki se je poškodoval na reprezentančni tekmi z Andoro, zdravniki pa so mu napovedali štiritedensko odsotnost, je v pogovoru za televizijo Sky potrdil, da ga ne bo niti v Franciji. To je novica, ki bo zagotovo polepšala dneve obrambi PSG.

Flick prvič izgubil v Evropi, Choupo-Moting o nori statistiki

Hansi Flick je doživel prvi poraz kot trener Bayerna v ligi prvakov. Pred tem je kar 15-krat zmagal in enkrat remiziral. Foto: Reuters "Lahko bi bilo zelo drugače. Priigrali smo si številne priložnosti. Lahko bi si zagotovili izjemno popotnico za povratni dvoboj," je po prvem porazu, ki ga je doživel kot trener Bayerna v Evropi, potarnal Hansi Flick. Pred srečanjem so se v nemških medijih pojavile govorice, da se ne razume najboljše s športnim direktorjem Hasanom Salihamidžićem.

O tem bo verjetno več govora v nadaljevanju sezone, zdaj pa Flicka, ki je lani Bayern popeljal na evropski prestol, čaka največji izziv, odkar vodi bavarskega velikana. Lahko na Parku princev prekriža načrte francoskemu prvaku, ki si je v Münchnu na krilih dvakratnega strelca Kyliana Mbappeja in dvakratnega asistenca Neymarja zagotovil dragoceno prednost s 3:2?

🔵🔴 Di María & Neymar head back to the dressing room after a memorable night in Munich 🙌#UCL | @PSG_English pic.twitter.com/vznG0nlu0e — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 8, 2021

Bayern bo moral za uspeh v Franciji v polno zadeti vsaj dvakrat. "Naš tekmec je dosegel tri zadetke iz zelo majhnega števila priložnosti, moji igralci pa so me s predstavo navdušili," ni kaj dosti zameril varovancem, ki so v sneženem vremenu večino časa izvajali hud pritisk na vrata gostov, a žogo za hrbet razigranega Keylorja Navasa spravili le dvakrat. Bayern je tako prekinil niz 19 zaporednih evropskih tekem brez poraza, pred tem je nazadnje v ligi prvakov izgubil marca 2019.

Bayern si je z domačim porazom proti PSG močno otežil pot do načrtovanega napredovanja v polfinale. Foto: Reuters

"Imeli smo ogromno priložnosti in dosegli premalo zadetkov. Videl sem statistiko. Res noro. Ponavadi bi na takšni predstavi dosegli pet ali šest zadetkov. To je res frustrirajoče. Po tako velikem boju in vrnitvi (Bayern je po zaostanku z 0:2 izenačil na 2:2) je res škoda, da si nismo prislužili nagrade," je dejal Eric Maxim Choupo-Moting, strelec prvega zadetka za gostitelje. Še v prejšnji sezoni rezervni napadalec PSG, zdaj pa igralec Bayerna, ki je dočakal priložnost, saj je v napadu manjkal Lewandowski, Bavarci pa so pogrešali tudi Sergeja Gnabryja.

Navas paral živce Bayernu

Keylor Navas je na Bavarskem prikazal izjemno predstavo, polno vrhunskih posredovanj. Foto: Reuters V vrstah gostov, ki so se tako maščevali Bayernu za poraz v lanskem velikem finalu lige prvakov v Lizboni (0:1), so po tekmi največ čestitk prejeli trije nogometaši.

Dvakratni strelec Kylian Mbappe, ki je po nepozabnem gostovanju v Barceloni, kjer je v osmini finala dosegel tri zadetke, letos v gosteh prekrižal načrte še drugemu evropskemu velikanu, dvakratni podajalec Neymar, ki je marljivo garal za ekipo tudi v številnih obrambnih nalogah, ter vratar Keylor Navas, ki je paral živce zvezdnikom Bayerna in na koncu, čeprav so Nemci proti njegovim vratom sprožili kar 31 strelov (12 v okvir vrat), zbral kar deset obramb in odločilno vplival na rezultat. "Keylor je zagotovo eden izmed najboljših vratarjev na svetu. Veseli smo, da igra za nas," je Kostaričana pohvalil trener Mauricio Pochettino, ki mu gre s PSG v nasprotju s francoskim prvenstvom, kjer zaostaja za Lillom, vse kot po maslu.

Kapetan PSG Marquinhos si je poškodoval stegensko mišico, zaradi česar je odigral le 30 minut. Iz igre je moral kmalu po zadetku, s katerim je prednost Parižanov povišal na 2:0. Foto: Reuters

V taboru Parižanov upajo, da se kapetan Marquinhos, ki je zadel za 2:0, ni huje poškodoval. Začutil je bolečino v stegenski mišici in zapustil igro že v 30. minuti. Takrat so gostje vodili še z 2:0. "Igralci so se žrtvovali za ekipo, a nas čaka še povratni dvoboj," umirja evforijo nekdanji trener Tottenhama, s katerim je leta 2019 zaigral in izgubil v finalu lige prvakov. Leto pozneje je bil poraženec v sklepnem dejanju najmočnejšega evropskega tekmovanja PSG, zdaj pa ima Pochettino priložnost, da uresniči sanje premožnih katarskih investitorjev in popelje Parižane do naslova lige prvakov.

Mbappe: Igrali smo kot ekipa

Kylian Mbappe si je letos po obrambi Barcelone v ligi prvakov privoščil še zadnjo vrsto Bayerna. Foto: Reuters "Bilo je zelo zahtevno. Igrali smo s trenutno najboljšo ekipo v Evropi. Igrali smo kot ekipa, a je bil to šele ''prvi polčas'. Tudi v Parizu moramo odigrati na podoben način. Samozavestno in z moštvenim duhom," je poudaril mladi francoski junak Kylian Mbappe, ki je bil izbran za najboljšega igralca tekme.

Skupaj z Neymarjem se je trudil povzročati čim več težav glavnemu organizatorju Bayernove igre v zvezni vrsti Joshui Kimmichu in omrtviči njegov pretok žoge, nato pa v protinapadih povzročati težave obrambi. Uspelo mu je dvakrat. Če mu je pri prvem golu z manj posrečenim posredovanjem pomagal vratar Manuel Neuer, pa je bil izkušeni nemški čuvaj mreže v 68. minuti, ko je francoski zvezdnik postavil končni rezultat, povsem nemočen.

🔝 Who else? Two-goal hero Kylian Mbappé wins the award after another stunning display on the break away from home 🔥



👉 @KMbappe will be one of four candidates you can vote for to win the Player of the Week crown 🔜#UCLPOTM | #UCL pic.twitter.com/DfVTtWAauV — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 7, 2021

"Mbappe ima takšne kakovosti kot nihče drug na svetu. Potrebujemo njegovo hitrost. Ko se mu ponudi priložnost, zatrese mrežo. To je zelo pomembno, zlasti proti takšnemu tekmecu, kot je Bayern," je pojasnil Julian Draxler, ki se je tako kot Nemec v dresu PSG veselil zmage nad številnimi rojaki. Zanimivo je, da so od prve minute pri obeh ekipah na spopadu nemškega in francoskega prvaka zaigrali po trije Francozi. Pri Bayernu Lucas Hernandez, Benjamin Pavard in Kingsley Coman, pri PSG pa Presnel Kimpembe, Colin Dagba in prvi junak srečanja Kylian Mbappe.

Obožuje dokazovanja proti najboljšim

PSG je podobno kot v Barceloni gostiteljem prepustil vajeti igre, nato pa z izjemno učinkovitostjo kaznoval vsako napako, po kateri se mu je ponudila priložnost za zadetek. "Obožujem igranje in dokazovanje proti najboljšim igralcem na svetu. Manuel Neuer je eden izmed najboljših vratarjev v zgodovini nogometa. Lani v finalu mi ga ni uspelo premagati, upam pa, da mi bo uspelo tudi prihodnji teden," je napovedal Mbappe.

Kako jo bo odnesel vratar Bayerna Manuel Neuer na povratni tekmi v Franciji? Foto: Reuters

Takrat bosta PSG in Bayern odigrala povratno tekmo četrtfinala lige prvakov, ki jo željno pričakuje vsa nogometna javnost. V Münchnu sta ponudila številne užitke, v Parizu pa bi bilo lahko zanimivo do zadnje sekunde, saj bo moral Bayern zadeti v polno najmanj dvakrat. To pa daje zagotovilo, da bi lahko spremljali novo srečanje, polno razburljivega dogajanja, mojstrskih potez in zrelih priložnosti.