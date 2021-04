Klopp tega, kar je storil sodnik v Madridu, preprosto ne razume

Real Madrid in Liverpool sta v torek uprizorila ponovitev finala lige prvakov iz leta 2018. Dobesedno, saj je bil dosežen identičen rezultat. Real je znova zmagal s 3:1. Če je kraljevi klub takrat do zmage popeljal nespretni takratni vratar Liverpoola Loris Karius, ki je nenapovedano delil darila, so bili zdaj za zmago Reala zaslužni drugi.

V taboru rdečih so objokovali, da so s svojimi napakami znova omogočili Realu pot do lažjih zadetkov, največji osmoljenec je bil ''podajalec'' Trent Arnold Alexander, ki je usodno zaposlil Marca Asensia v 38. minuti, goste je v slabo voljo spravil sodnik Felix Brych, največ težav pa jim je zadal Vinicius Junior.

Zidane: Ničesar še nismo naredili

Mladi Brazilec je postal postal drugi najmlajši dvakratni strelec Reala v zgodovini izločilnih dvobojev lige prvakov. Prvi zadetek je dosegel po veličastni podaji Tonija Kroosa, končnih 3:1 pa je postavil po tem, ko ga je zaposlil Luka Modrić. S tem je Hrvat postal najstarejši nogometaš v ligi prvakov, ki je na treh zaporednih tekmah izločilnega dela vselej vknjižil vsaj eno asistenco, po letu 2011. Takrat je omenjeni podvig uspel 37-letnemu Valižanu Ryanu Giggsu, letos pa se je izkazal dve leti mlajši Modrić.

Zinedine Zidane je na dobri poti, da popeljel Real med štiri najboljše v Evropi. Foto: Guliverimage

Trenerju Reala Zinedinu Zidanu ni bilo lahko. Pred tekmo je nepričakovano ostal brez rojaka Raphaela Varaneja, ki je bil pozitiven na testiranju za novi koronavirus. S tem je obramba utrpela nov udarec, saj bo še nekaj časa tudi brez poškodovanega kapetana Sergia Ramosa. Zidane se je odločil za postavitev 4-3-3, osrednji branilski par sta sestavljala Nacho in Eder Militao.

''Zadovoljen sem z razpletom, a nismo še ničesar naredili. Pred nami je še povratna tekma, v Liverpoolu bo zahtevno. Moja ekipa ima karakter. Ni ji bilo lahko, a je prebrodila najtežje trenutke. Ta ekipa nima meja,'' po zmagi nad Liverpoolom ni skrival ponosa, saj se je približal želenemu napredovanju v polfinale. To je bila njegova 50. tekma lige prvakov, ki jo je vodil kot trener Reala. Trikrat ga je že popeljal do evropske krone, lahko pa se pohvali z 31 zmagami. Več jih je v 50 dvobojih kot trener v ligi prvakov dočakal le legendarni Nemec Jupp Heynckes (32).

Viniciusa motivirale besede Valdana?

Mladi Južnoameričan je dvakrat premagal rojaka Allisona Beckerja. Foto: Guliverimage Za najboljšega igralca je bil pričakovano proglašen Vinicius Junior. ''Vesel sem zanj. Ta tekma mu bo dvignila samozavest. To si je tudi zaslužil, saj se ves čas trudi,'' je Zidane prepričan, da bodo zadetki podali mlademu Brazilcu dodatno energijo za nove izzive. Vesel je za 20-letnega napadalca, ki je v preteklosti v napadu pokazal veliko hitrosti, želje in spretnosti, ko pa je nastopil trenutek za zaključni strel, se ponavadi ni preveč izkazal. Proti Liverpoolu je bil zelo natančen.

Kot da bi ga dodatno motivirale besede legendarnega Jorgeja Valdana, nekdanjega velikana Reala, ki je pojasnil, kako bi morali Madridčani namesto Viniciusa pripeljati francoskega zvezdnika Kyliana Mbpappeja.

Vinicius se je zahvalil Toniju Kroosu za prekrasno asistenco za prvi gol, Nemec pa je bil udeležen tudi pri drugem goliu Reala. Foto: Guliverimage

Zdajšnji as PSG, ki ga danes čaka obračun s prvakom Bayernom, je pred štirimi leti dosegel dva zadetka na četrtfinalni tekmi lige prvakov proti Borussii Dortmund. To je dosegel pri 18 letih in postal najmlajši igralec, ki mu je uspel omenjeni dosežek. Vinicius se je na tej lestvici prebil na drugo mesto. Mrežo Liverpoola, ki jo brani njegov rojak Allison Becker, je zatresel dvakrat pri 20 letih in 268 dneh.

Courtois je pričakoval več dela

Real je po prvem polčasu vodil z 2:0, gostje pa niso v njem niti enkrat resneje ogrozili vratarja Thibauta Courtoisa. ''Pričakoval sem, da bom primoran zaradi močnega napada Liverpoola večkrat posredovati, a smo se na tekmi dobro branili. Če bo tako tudi na povratni tekmi, bom presrečen, a mislim, da bo nekoliko drugače. Liverpool je zahteven tekmec, nič še nismo naredili,'' sporoča Belgijec.

Po mnenju Črnogorca Predraga Mijatovića, nekdanjega zvezdnika kraljevega kluba, je bil prvi polčas proti Liverpoolu najboljši polčas, kar ga je Real odigral v tej sezoni. Gostitelji so zaigrali malce slabše le na začetku drugega polčasa, ko je Mohamed Salah znižal na 1:2, Zidane pa se je čudil: ''V drugem polčasu so enkrat streljali v okvir naših vrat in zadeli. To je težko sprejeti, a takšen je nogomet.''

Klopp: Dobra novica je ....

Jürgen Klopp bo moral z Liverpoolom na povratni tekmi zaigrati bistveno bolje, če želi izločiti Real. Foto: Guliverimage V taboru Liverpoola, ki se bo kmalu poslovil od angleškega naslova, saj ga v tej sezoni zaradi velikega zaostanka za Manchester Cityjem ne bo ubranil, trener Jürgen Klopp ni preveč ovinkaril. ''Morali bi odigrati bolje in si priigrati več priložnosti. Ne morem biti zadovoljen. Morali bi zaigrati z več strasti in želje. Nisem prepričan, da smo si zaslužili kaj več,'' je po porazu z 1:3 v Madridu poudaril karizmatični Nemec, ki je bil nezadovoljen zlasti s prvim polčasom.

V zvezni vrsti gostiteljev je izpostavil Tonija Kroosa in Luko Modrića, potožil, kako je Liverpool izgubil preveč žog, kot edino ''dobro'' novico pa je navedel: ''Dobra novica je poleg te, kako smo dosegli gol v gosteh, le še ta, da se bo igrala še povratna tekma. Morali jo bomo odigrati bistveno bolje.''

Da v igri Liverpoola nekaj ni v redu, je dokazala že zgodnja menjava Nabyja Keite, ki je zapustil igrišče (pri 0:2) še pred koncem prvega dela. Zamenjal ga je Thiago Alcantara.

Maneju se je godila krivica

Trener Liverpoola je po porazu v Madridu spregovoril tudi o delivcu pravice, rojaku Felixu Brychu, ki mu je zameril, da ni pri prodiranju Sadia Maneja dosodil prekršek Lucasa Vazqueza. To je bilo še pri zaostanku z 0:1. Takrat sta strateg Klopp in pa zvezni igralec Georginio Wijnajdum močno protestirala.

Sadio Mane je pričakoval, da bo sodnik dosodil prekršek Lucasa Vazqueza, a se je zmotil. Foto: Guliverimage

''Moram priznati, da tega, kar je naredil sodnik, ne razumem. Če vprašate mene, ima sodnik nekaj osebnega, naperjenega proti Maneju. Čeprav je bil nad njim storjen čisti prekršek, ga je sodnik obravnaval, kot da je hotel namerno pasti in ga skušal preslepiti. Od tistega trenutka naprej vsakič, ko je Mane padel na tla, ni dosodil ničesar. To ni pravično,'' je Klopp pojasnil, o čem sta se po tekmi pogovarjala z rojakom Brychom.

''Povedal sem mu, da to ni pravično. Da si mislim, kako se je Sadiu po nepotrebnem godila krivica. To pa ničesar ne spreminja. Nismo izgubili zaradi njega, ampak tega, ker nismo bili dovolj dobri. Potrebuješ pa v takšnih trenutkih korektno sojenje. To bi povsem zadoščalo,'' ni mogel razumeti, zakaj ni sodnik označil prekršek nad Manejem.

Na Anfieldu bo drugače

Liverpoolu se sodeč po statistiki Reala v ligi prvakov naslednji teden slabo piše. Real je po tem, ko je dobil prvo tekmo izločilnega dela lige prvakov, v preteklosti napredoval kar v 15 od 16 primerov. Zalomilo se mu je le leta 2019, ko je izpadel proti Ajaxu. To je bilo leto, ko je Klopp z Liverpoolom postal evropski prvak. V polfinalu je na prvi tekmi v Španiji izgubil proti Barceloni kar z 0:3. Le malokdo je verjel v preobrat rdečih, a ga nato na prepolnem Anfieldu tudi dočakal (4:0).

Spomin na nepozabno zmago Liverpoola na Anfieldu proti Barceloni (4:0) iz leta 2019. Prihodnji teden, ko bo na Otoku gostoval Real, bodo tribune kultnega stadiona prazne. Foto: Reuters

''Zdaj bo seveda drugače. V spominu imamo preobrat proti Barceloni. Velike zasluge, vsaj 80 odstotkov, imajo pri tem naši navijači. Zdaj jih ne bo na tribunah, a obljubljam, da se bomo potrudili. Na Anfieldu bo drugačna misija kot v Madridu,'' napoveduje Klopp, ki bo prihodnji teden za napredovanje potreboval visoko zmago nad Realom.

Morda mu bo šel v prid podatek, da bo kraljevi klub konec tedna odigral zelo naporno srečanje, saj bo v el clasicu gostil Barcelono. Liverpool bo po drugi strani v soboto gostil Aston Villo ...