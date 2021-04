Bizarno: Romuni v črnem oškodovali Borussio, nato njenega asa zaprosili za avtogram

V zadnjem obdobju se na največjih tekmah, pa naj gre za ligo prvakov ali najmočnejša prvenstva po Evropi, ogromno razpreda o spornih sodniških odločitvah. Nič drugače ni bilo v Manchestru, kjer so bili po porazu proti Cityju (1:2) v taboru Borussie Dortmund prepričani, da so jih romunski sodniki oškodovali. Ravno tisti, ki so Erlinga Brauta Haalanda po dvoboju zaprosili za avtogram, Norvežan pa jim je izpolnil željo.

Vodilni angleški premierligaš Manchester City, ki je na Otoku vse bližje novemu naslovu državnega prvaka, bi skoraj ostal brez načrtovane zmage nad Borussio Dortmund. Prvo četrtfinalno tekmo je na domači zelenici vendarle dobil z 2:1, za zmago pa se je moral še kako potruditi.

Zmagoviti zadetek je padel v zadnji minuti, na srečanju pa se je najbolj izkazal Belgijec Kevin de Bruyne. Borussia - v tej sezoni v nemški bundesligi ni preveč prepričljiva, tako da je ni med štirimi najboljšimi - je v 84. minuti prek Marca Reusa izenačila na 1:1, zadišalo je po presenečenju, a je City še enkrat udaril.

First part of the job done 💪🏽 @ManCity pic.twitter.com/dnrYUiZUZU — Riyad Mahrez (@Mahrez22) April 6, 2021

V zadnji minuti je Phil Foden, nesojeni udeleženec evropskega prvenstva do 21 let v Sloveniji, poskrbel, da je zmaga vendarle ostala na Etihadu (2:1). City bo tako na povratno srečanje v Nemčijo odpotoval s prednostjo.

Romunski sodnik razburil goste

Po dvoboju ni manjkalo kritik na račun sojenja. Romunski sodnik Ovidij Hategan se po mnenju gostov ni proslavil. V 29. minuti, takrat je Manchester City po zaslugi De Bruyna že vodil z 1:0, je pokazal na belo točko v kazenskem prostoru Borussie, Emreju Canu, sokrivcu za prvi gol Cityja, pa pokazal še rumeni karton.

Nogometaši Borussie so v 29. minuti obkrožili romunskega sodnika, ki je nato po ogledu VAR-posnetka razveljavil najstrožjo kazen. Foto: Reuters

Romun je bil prepričan, da je storil prekršek nad Rodrijem, ki je prejel žogo v glavo, a je VAR pokazal, da se ga nemški nogometaš turških korenin sploh ni dotaknil. Najstrožjo kazen je tako razveljavil, ne pa tudi rumenega kartona Canu.

Le osem minut pozneje je sledila najspornejša odločitev dvoboja. Mladi Anglež Jude Bellingham, komaj 17-letni up evropskega nogometa, ki je že zbral dva nastopa za angleško člansko izbrano vrsto, je izkoristil nepazljivost vratarja Edersona, mu odvzel žogo in se sam napotil proti golu. Še preden bi lahko dosegel zadetek, pa je akcijo prekinil sodnik. Zaradi domnevnega prekrška nad brazilskim vratarjem, ki je padel na tla kot pokošen, je nekdanjemu upu Birmingham Cityja pokazal rumeni karton.

17-letni Anglež Jude Bellingham je v 29. minuti namesto doseženega zadetka za 1:1 dobil rumeni karton. Foto: Reuters

Borussia je bila presenečena. Ostala je brez izenačenja, protesti niso zalegli. Ker je sodnik prekinil akcijo, še preden bi lahko angleški najstnik zatresel mrežo, je s tem poskrbel, da o vsem skupaj ni mogel odločati VAR. Če bi lahko, bi se Romun lahko prepričal, da je Bellingham žogo odvzel brez prekrška. Gostje so bili oškodovani, Anglež Jadon Sancho, ki v Manchestru zaradi poškodbe ni mogel pomagati Borussii, pa je s tvitom izrazil nezadovoljstvo s sodnikom.

This Ref needs checking! 🤦🏽‍♂️ — Jadon Sancho (@Sanchooo10) April 6, 2021

Bellingham: To je prav frustrirajoče Marco Reus je v 84. minuti izenačil na 1:1. To je bil njegov 18. zadetek v ligi prvakov za rumeno-črne, s čimer je na klubski lestvici prehitel Roberta Lewandowskega (17). Foto: Reuters "Vem, kako zahtevno je biti sodnik. Raje bi videl, da bi pustil Bellinghamu zatresti mrežo, nato pa vse skupaj preveril. Tako pa se je takoj odločil in še kaznoval našega igralca z rumenim kartonom. Čeprav Jude po mojem mnenju ni storil nič spornega," se je po dvoboju v pogovoru za Sky čudil začasni trener Dortmunda Edin Terzić. "Napak ne delamo le nogometaši, tudi drugi jih," je dodal 38-letni strokovnjak, ki bo po koncu sezone trenerski stolček predal zdajšnjemu trenerju Borussie Mönchengladbach Marcu Roseju. O tem, da ni šlo za prekršek nad Edersonom, je po dvoboju spregovoril tudi Bellingham. "Do žoge sem prišel pošteno, na dovoljen način. V času, ko je na nogometnih tekmah na delu tako veliko kamer, je prav frustrirajoče, če ne pustiš akcije do konca, da pade zadetek, nato pa vse skupaj preveriš prek VAR," je za BT Sport povedal biser Borussie in treh levov.

Guardiola pohvalil sodnike

Če je trener Borussie Dortmund Edin Terzić prepričan o sodniški napaki, pa je strateg Manchester Cityja Josep Guardiola pohvalil delo romunskih delivcev pravice. Foto: Reuters O sojenju so po tekmi povprašali tudi domačega stratega Josepa Guardiolo. "Bolje, da ne komentiram sojenja v ligi prvakov v tej in prejšnjih sezonah. O tem nisem govoril niti takrat, tako da ne bom tudi zdaj. Na mojem seznamu je več takšnih spornih situacij, zato je bolje, da ničesar ne komentiram," je sprva dejal Katalonec, ki se dobro spominja šoka v izdihljajih polfinala lige prvakov proti Tottenhamu (2019), ko je po razveljavljenem zadetku Raheema Sterlinga ostal brez preboja v finale. Na začetku novinarske konference raje ni govoril o sodnikih, potem pa se je le malce razgovoril. Njegovih besed navijači Borussie Dortmund niso bili najbolj veseli.

"Sodniki so bili zelo dobri. Tekma ni predstavljala težav. Najprej je sodnik dosodil 11-metrovko, potem jo je razveljavil, ko mu je VAR sporočil, da je ni bilo. Kar pa zadeva zadetek Bellinghama, je bila njegova noga visoko dvignjena, tako da je bila odločitev sodnika pravilna. Sodniki niso tako vplivali na srečanje, kot so že znali v preteklosti. Nimam nikakršnih pripomb na sojenje," je dejal Guardiola in napovedal, da bo treba zaradi zahtevnega tekmeca igrati na zmago tudi na povratni tekmi v Dortmundu.

Sodnik po tekmi Haalanda prosil za avtogram

Romunski sodniki so po tekmi poskrbeli še za nevsakdanjo potezo, ki je kmalu zaokrožila po spletu. V predoru, ki vodi igralce do slačilnic, so namreč ustavili Erlinga Brauta Haalanda in ga prosili za avtogram. To so posnele kamere BT Sporta, Norvežan pa je ugodil želji pomočnika Hategana in se podpisal v njegovo beležko. "Morda pa je njegov oboževalec, zakaj pa ne?" je o tem razpredal Guardiola.

Haaland is asked for his autograph by the assistant referee.



Erling Haaland was remarkably asked for his autograph in the tunnel by one of the assistant referees from Borussia Dortmund's 2-1 defeat by Manchester City. pic.twitter.com/u6nHQy5trr — Oníròyìn Eré Ìdárayá (@Ijobasport1) April 7, 2021

Strokovna gosta v studiu BT Sporta, nekdanja angleška reprezentanta Owen Hargreaves in Joleon Lescott, sta bila mnenja, da si sodnik tega pred preostalimi igralci preprosto ne bi smel dovoliti in da je bila to nezrela poteza. Sploh po tekmi, v kateri je bila Borussia nezadovoljna s sojenjem.

Erling Blaut Haaland, ki je prvič v tej sezoni končal dvoboj brez zadetka (je pa prispeval podajo Marcu Reusu), je po tekmi poklepetal s Philom Fodnom. Foto: Reuters

Mladi Norvežan je bil na tekmi v Etihadu ves čas v središču pozornosti. Na dvoboju je bil zelo motiviran, že pred srečanjem je pel himno lige prvakov, poleti pa bi lahko zapustil Dortmund in okrepil enega izmed evropskih velikanov. Zanj se zanima tudi bogati City, ki v začetni enajsterici ni imel niti enega izmed treh napadalcev. Sergio Agüero, Gabriel Jesus in Raheem Sterling so sedeli na klopi, v igro je v 59. minuti vstopil le Brazilec. Se bo Guardiola odločil za podobno postavitev tudi prihodnjo sredo, ko bo City gostoval v Dortmundu? Takrat bi Borussii za napredovanje zadoščala že tesna zmaga z 1:0 ...