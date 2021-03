Žreb je določil: Ronaldo in Messi bosta spremljala ...

Na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu so danes izžrebali pare četrtfinala in polfinala lige prvakov. Pari so Manchester City - Borussia Dortmund, Porto - Chelsea, Real Madrid - Liverpool in ponovitev lanskega finala Bayern München - PSG. Slovenskih nogometašev med osmerico najboljših klubov ni več.

Liga prvakov, četrtfinale: Manchester City - Borussia Dortmund

Porto - Chelsea

Bayern - PSG

Real Madrid - Liverpool



Polfinalna para:

Bayern/PSG - Manchester City/Borussia Dortmund

Real Madrid/Liverpool - Porto/Chelsea



Prve tekme bodo 6. in 7. aprila, povratne pa 13. in 14. aprila. Polfinale bo nato 27. in 28. aprila ter 4. in 5. maja, finale pa 29. maja v Istanbulu.

Letošnji žreb četrtfinala lige prvakov je bil prav poseben. Prvič po letu 2005 se namreč v četrtfinale nista uvrstila kluba, za katera nastopata dolgoletna vladarja nogometnih zelenic Lionel Messi in Cristiano Ronaldo. Barcelona in Juventus sta se poslovila že v osmini finala, v boju za evropski naslov pa ostaja osem kandidatov iz petih držav.

Lionel Messi in Cristiano Ronaldo bosta nadaljevanje lige prvakov spremljala z domačega kavča. Foto: Reuters

Ponovitev lanskega finala in finala 2018

Junak Bayerna je bil na lanskem finalu Kingsley Coman. Foto: Getty Images Branilca naslova Bayern čaka težko delo, ki sliši na ime PSG. Parižani, ki so v osmini finala izločili Messijevo Barcelono, se bo skušal Bavarcem maščevati za poraz v lanskem finalu v Lizboni. Junak Bayerna je bil Kingsley Coman, ki je zadel v drugem polčasu in nemški stroj popeljal do šestega naslova v ligi prvakov.

Spektakel se obeta tudi v Madridu in Liverpoolu. Med sabo bosta obračunala finalista iz leta 2018 Real in Liverpool. Beli balet je takrat v Kijevu na krilih Garetha Bala slavil s 3:1 in se razveselil že 13. naslova v ligi prvakov.

Kateri četrtfinalni par lige prvakov je najbolj zanimiv? Manchester City - Borussia Dortmund 6 +

Porto - Chelsea 8 +

Bayern - PSG 75 +

Real Madrid - Liverpool 26 + Oddanih 115 glasov

Guardiola proti Haalandu

Erling Haaland je v izjemni formi, a je Man City kljub temu veliki favorit. Foto: Reuters V senci zgoraj omenjenih dvobojev bosta obračuna med Manchester Cityjem, ki v dvoboju z Borussio Dortmund velja za velikega favorita, in še enim angleškim predstavnikom Chelseajem, ki je na žrebu prejel na papirju najšibkejšo ekipo Porto. Vseeno previdnost ne bo odveč. Četa Thomasa Tuchla dobro ve, kdo je v črno zavil Ronalda in druščino.

Žreb je določil tudi polfinalna para. Zmagovalec dvoboja med Bayernom in PSG se bo za finale udaril z Man Cityjem Pepa Guardiole ali Borussio, zmagovalec obračuna med Realom Liverpoola pa z boljšim iz dvoboja med Portom in Chelseajem.

Slovencev ni več v konkurenci Zakaj ne? V osmini finala je Chelsea izločil madridski Atletico z Janom Oblakom, Real Madrid je brez večjih težav opravil z Atalanto Josipa Iličića, Liverpool pa je bil preprečljivo boljši od RB Leipziga Kevina Kampla.

Liverpool in Bayern lovita Milan

Evropski naslov brani Bayern. Foto: Getty Images Edini četrtfinalist, ki ne prihaja iz petih najmočnejših evropskih lig, je Porto. Dvakratni evropski prvak je v osmini finala šokiral Juventus, s tem pa poskrbel, da med najboljših osem ni niti enega italijanskega predstavnika, saj sta bila v osmini finala neuspešna tudi Lazio in Atalanta.

Med četrtfinalisti se na evropski prestol nista povzpela le dva kluba. To sta z arabskim kapitalom podprta Manchester City in PSG. Real Madrid, ki je v osmini finala dvakrat premagal Iličićevo Atalanto, ima priložnost, da še popravi rekord in osvoji 14. evropski naslov, Liverpool in Bayern pa bi se z novo krono na večni lestvici na drugem mestu izenačila z Milanom (sedem naslovov).