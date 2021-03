Luka Modrić je z Realom izločil Josipa Iličića in njegovo Atalanto. Zadarčan in Kranjčan se bosta kmalu srečala še enkrat, in sicer 24. marca v Ljubljani.

Luka Modrić je z Realom izločil Josipa Iličića in njegovo Atalanto. Zadarčan in Kranjčan se bosta kmalu srečala še enkrat, in sicer 24. marca v Ljubljani. Foto: Guliverimage

Prihodnjo sredo bo nastopil v hrvaškem dresu v praznih Stožicah in skušal v uvodnem dejanju kvalifikacij za SP 2022 prekrižati načrte Kekovi četi, v torek pa je v ligi prvakov spravil v slabo voljo Iličićevo Atalanto ter dokazal, da v vrhunskem nogometu leta, če igraš tako dobro, ne pomenijo ničesar. Luka Modrić je star že 35 let, a še vedno igra kot mladenič. Sam pravi, da se počuti kot 27-letnik, kar ni preveč prijetna novica za slovensko izbrano vrsto.

Slovensko nogometno reprezentanco kmalu čaka veliki spopad. V Ljubljano prihaja favorizirana Hrvaška, aktualni svetovni podprvak s kapetanom in motorjem zvezne vrste Luko Modrićem, ki pri 35 letih igra odlično. Spada med najboljše nogometaše madridskega Reala, 24. marca, do sosedskega obračuna v kvalifikacijah za SP 2022 nas loči le še teden dni, pa bi lahko predstavljal veliko nevarnost Kekovi četi.

Na naslovnicah se je ponovno znašel skromni fant, ki je kot deček pasel koze na Velebitu, nato pa zaradi vojne postal begunec. Zapustil je družinski dom, na pragu katerega so mu ubili dedka, se v Zadru selil iz hotela v hotel, nato pa zgradil nogometno kariero, kakršni v tem delu sveta, vedno znanem po številnih nadarjenih nogometaših, ni para.

V torek jo je že zagodel Atalanti in Josipu Iličiću (3:1), bil izbran za najboljšega igralca tekme ter se po zmagi naposlušal raznovrstnih pohval. V 34. minuti je spretno izkoristil veliko napako vratarja Marca Sportiella, nato mojstrsko zaposlil Karima Benzemaja, ki mu ni bilo težko zatresti mreže (1:0), beli baletniki pa so s tem še povečali prednost iz Bergama. V nadaljevanju je izkušeni Hrvat kraljeval na igrišču. Še vedno predstavlja dušo zvezne vrste španskega velikana, ki je na koncu zmagal s 3:1.

Ramos le še zadetek od rekorda V 34. minuti je Luka Modrić izkoristil napako vratarja Atalante in podal Karimu Benzemaju za 1:0. Foto: Guliverimage Iličićev klub je izpadel iz Evrope, Kranjčan je podobno kot na prvi tekmi vstopil v igro šele v drugem polčasu (pri zaostanku z 0:1), na njegovo žalost pa se je po njegovem prvem stiku z žogo, netočni podaji soigralcu Ruslanu Malinovskemu, proti vratom gostov zapodil hitronogi Brazilec Vinicius Jr., nato pa je sledil prekršek za 11-metrovko. Po natančnem strelu kapetana Sergia Ramosa je Real povišal vodstvo na 2:0. Ramos je star 34 let, v ligi prvakov pa je, čeprav je branilec, dosegel že 15 zadetkov. Do absolutnega strelskega rekorda, ki se tiče branilcev v največjem klubskem tekmovanju, tega drži nekdanji "galaktični" Brazilec Roberto Carlos (16), ga tako loči le še en zadetek. Morda ga bo dosegel že v četrtfinalu. Tekmeca bo izvedel v petek. 💪 Equipo 💪#HalaMadrid pic.twitter.com/0IlHXjuxdq — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 17, 2021

Modrić: Kot da bi imel 27 let

Pri 35 letih se lahko pohvali s štirimi evropskimi in dvema španskima naslovoma prvakov, leta 2018 pa je bil s hrvaško reprezentanco drugi na svetu. Foto: Guliverimage Ramos pri 34 letih spada med najboljše branilce na svetu, še vedno pa ni jasno, kje bo nadaljeval kariero, saj mu po koncu sezone poteče pogodba s kraljevim klubom. Vabijo ga na Otok, a je najverjetnejši scenarij, da ostane v Madridu. Tam, kjer bi lahko v prihodnji sezoni igral tudi Modrić. Tudi Hrvatu poteče pogodba z Realom konec junija, a iz Španije že prihajajo govorice, da bi rad klub z njim kmalu podaljšal sodelovanje vsaj še za eno leto.

Modrić je od Ramosa starejši leto dni, a se še vedno počuti mladostno. "Počutim se, kot da bi imel 27 let. Počutim se odlično. Nogometašev se ne bi smelo ocenjevati na podlagi starosti ali potnega lista, ampak tistega, kar pokažejo na igrišču. Še vedno sem lačen vrhunskega nogometa, želim nadaljevati na najvišji ravni," sporoča svetlolasi Dalmatinec, ki je bil leta 2018 izbran za najboljšega nogometaša na svetu, s tem pa je prekinil dolgoletno vladavino Cristiana Ronalda in Lionela Messija, glavno nagrado pa je pobral tudi na SP 2018 v Rusiji.

"Modrić je star 35 let, kajne? Na igrišču tega ne kaže. Je izjemno inteligenten igralec," je kapetana hrvaške reprezentance pohvalil trener Zinedine Zidane, velike pohvale pa si je prislužil tudi njegov soigralec Nemec Toni Kroos. Z Modrićem sta se tokrat morala znajti brez kaznovanega Brazilca Casemira, a sta Atalanti vseeno povzročala veliko preglavic.

Tako sta se Luka Modrić in Zinedine Zidane veselila leta 2018 v Kijevu po zadnjem evropskem naslovu Reala. Foto: Reuters

"Ko sem bil star 34 let, sem končal kariero. Oni pa so še lačni dosežkov, želijo pisati in ustvarjati zgodovino, osvajati lovorike," se je Zidane po napredovanju v četrtfinale razgovoril o "veteranih", ki v tem trenutku predstavljajo največjo moč Reala – o 35-letnem Modriću, 34-letnem Ramosu, 33-letnem Benzemaju, 31-letnem Kroosu …

Obsojeni Mamić spregovoril o "sostorilcu" Modriću

Modrić je v torek spravil v slabo voljo še reprezentančnega soigralca Maria Pašalića. Foto: Guliverimage Modriću v torek ni bilo lahko. Pred tekmo z Atalanto so do njega zagotovo priromali očitki njegovega nekdanjega "nogometnega očeta" Zdravka Mamića, ki je obsojen na zaporno kazen (šest let in pol), hkrati pa mora zagrebškemu Dinamu vrniti 6,7 milijona evrov. "Če morata brata Mamić vrniti denar, ga morata kot 'sostorilca' tudi Dejan Lovren in Luka Modrić, ki sta na svoje račune prejela denar, zdaj pa bremenijo mene," so besede nekdanjega serijskega hrvaškega prvaka dvignile veliko prahu.

Modrić je kljub vsemu v torek zvečer odigral odlično predstavo, njegova poteza v 34. minuti pa je malodane odločila skupnega potnika v četrtfinale. "Atalanta je ves čas izvajala pritisk na nas po vsem igrišču, tako da je prišel prvi zadetek ob zelo primernem času. Dvignil nam je samozavest za nadaljevanje srečanja," je Modrić poudaril pomembnost prvega zadetka Reala, doseženega po "darilu" vratarja Atalante in njegovem spretnem odzivu, s katerim je dokazal, da je lahko še vedno zelo nevaren za tekmečeva vrata.

Hrvaški zvezdnik, Lucas Vazquez in Karim Benzema bodo v petek izvedeli ime tekmeca v četrtfinalu lige prvakov. Foto: Guliverimage

Real se je uvrstil med osem najboljših v ligi prvakov prvič po dveh letih, v katerih je v osmini finala potegnil krajšo proti Ajaxu in Manchester Cityju. "Še vedno smo lačni uspeha in zmag," sporoča zvezdnik, ki nosi pri Realu dres s "sveto" številko 10.

Ko sta se nazadnje pomerila z Oblakom, ni bilo zmagovalca

Pred leti sta Luka Modrić in Jan Oblak spremljala teniški spektakel v Madridu drug ob drugem. Foto: Reuters Modrić igra v Realu že deveto sezono zapored. Štirikrat je osvojil ligo prvakov, dvakrat je bil španski prvak, v tej sezoni pa za Oblakovim Atleticom zaostaja šest točk. A je do konca še 11 krogov, kar ob spoznanju, da rdeče-beli v zadnjih tednih niso preveč prepričljivi, na drugi strani pa se je dvignila Barcelona (- 4), ponuja zelo dramatičen zaključek la lige.

Modrić se je nedavno pomeril z Janom Oblakom, dvoboj med madridskima velikanoma se je po izjemni predstavi Škofjeločana v la ligi končal z 1:1, v sredo pa se bosta prvič srečala v državnih dresih. Pomembnost srečanja bo ogromna, to bo uvertura v kvalifikacije za SP 2022 v Katarju. Tekmovanje, ki bi ga lahko, čeprav bo takrat star že skoraj 37 let, seveda, če se bo Hrvaška tja sploh uvrstila, odigral tudi Modrić. V izbrani vrsti sestavlja zvezno vrsto s takšnima asoma, kot sta Mateo Kovačić (Chelsea) in Marcelo Brozović (Inter).

Letos ga čaka nastop na evropskem prvenstvu, kjer je lačen vrhunskega dosežka (za zdaj se je najdlje prebil leta 2008 – do četrtfinala), nato pa bodo nastopili novi izzivi. Če se bo na igrišču počutil tako svežega in mladega, ga bomo spremljali še vrsto let.