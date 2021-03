Čudežen niz Oblaka se nadaljuje, a se prednost Atletica nevarno topi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kapetan slovenske nogometne izbrane vrste Jan Oblak, ki ga angleški mediji povezujejo z možnostjo poletnega prestopa k Manchester Unitedu, je znova končal dvoboj z mestnim tekmecem Getafejem brez prejetega zadetka. To mu je uspelo že 11. v karieri.

Škofjeločan na tekmi ni imel veliko dela, na drugi strani pa je blestel urugvajski vratar Getafeja David Soria. Zbral je nekaj čudoviti obramb, najbolj je paral živce Francozu Moussi Dembeleju, ki je tako ostal brez krstnega zadetka za Los Colchoneros, na pomoč pa mu je priskočila tudi sreča, saj je najboljši strelec Simeonejeve čete Luis Suarez zadel vratnico. Gostje so imeli zadnjih 20 minut igralca več, a jim tudi to ni pomagalo do zmage. Ostalo je pri 0:0, kar je lahko spravilo v dobro voljo največja tekmeca v boju za državni naslov. Atletico čaka že med tednom zelo pomembno srečanje, saj se bo na povratni tekmi osmine finala lige prvakov pomeril s Chelseajem, ki je dobil prvo tekmo v Bukarešti z 1:0.

Karim Benzema je v tej sezoni dosegel 15 zadetkov, kar ga uvršča med najboljše strelce španskega prvenstva. Foto: Reuters

Real Madrid je na krilih dvakratnega strelca Karima Benzemaja, junaka velikega preobrata, doma ugnal Elche. Beli baletniki niso navdušili s predstavo, gostje pa so v 61. minuti prišli do presenetljivega vodstva. Dvanajst minut pozneje je francoski napadalec, ki je ob odsotnosti Sergia Ramosa nosil kapetanski trak, izenačil na 1:1, zmagoviti zadetek pa dosegel v prvi minuti sodnikovega podaljška.

Če bo Barcelona v ponedeljek, to bo njen prvi nastop po izpadu iz Evrope, premagala Huesco, se bo Atleticu približala na zgolj štiri točke zaostanka.

Špansko prvenstvo, 27. krog: Petek, 12. marec:

Levante : Valencia 1:0 (1:0)

Roger 18. Sobota, 13. marec:

Alaves : Cadiz 1:1 (1:0)

Joselu 36./11-m; Fernandez 84,/11-m; R.K.: Garcia 81./Alaves



Real Madrid : Elche 2:1 (0:0)

Benzema 73., 90.; Calvo 61. Osasuna : Valladolid 0:0



Getafe : Atletico Madrid 0:0 (0:0)

R.K.: Nyom 70./Getafe

Jan Oblak (Atletico) brani od prve minute. Nedelja, 14. marec:

14.00 Celta - Athletic Bilbao

16.15 Granada - Real Sociedad

18.30 Eibar - Villarreal

21.00 Sevilla - Betis Ponedeljek, 15. marec:

21.00 Barcelona - Huesca