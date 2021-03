Benzema v izdihljajih ugnal Oblaka za remi na madridskem derbiju

Atletico Madrid je do 88. minute vodil po zadetku Luisa Suareza iz prvega polčasa, na koncu pa po golu Karima Benzemaja remiziral. Oblakovi imajo na vrhu zdaj tri točke prednosti pred Barcelono in pet pred Realom, a tudi tekmo manj kot nasportnika.

Nogometaši vodilnega moštva španskega prvenstva Atletica so v 26. krogu na madridskem derbiju z zadetkom Luisa Suareza povedli v 15. minuti in vodstvo držali do 88. minute, ko je Karim Benzema premagal Jana Oblaka in postavil končnih 1:1. Benzema je že pred tem preizkusil Škofjeločana, a se je ta izkazal z obrambama. Atletico ima na vrhu tri točke prednosti pred Barcelono, ki je v soboto slavila pri Osasuni, in pet pred Realom, odigral pa je tekmo manj kot nasprotnika.