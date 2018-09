Mali nogometni genij, ki poseda po zatožnih klopeh

Kaka, ki je nagrado dobil na vrhuncu svoje nogometne poti, ko je bil star 25 let, je zadnji najboljši nogometaš leta na svetu, ki ni bil Cristiano Ronaldo ali Lionel Messi. Brazilec se je medtem že upokojil, vladavina portugalskega in argentinskega zvezdnika pa je še kar trajala.

Celo tako dolgo, da je nagrada Mednarodne nogometne zveze, ki ob zlati žogi francoske nogometne revije France Football velja za najbolj prestižno individualno v nogometnem svetu, kar trikrat spremenila obliko in ime.

Iz rok predsednika Fife Giannija Infantina je dobil nagrado, s katero se je vpisal med "nesmrtne". Foto: Reuters

Zdaj pa je naposled napočil trenutek, ko je na največji nogometni oder kot prvi stopil nekdo drug. Luka Modrić, ki med najboljše na svetu spada že vrsto let, a je dokončno prepričal šele letos.

V letu, ko je z madridskim Realom osvojil še tretji evropski naslov v nizu in četrtega skupaj, predvsem pa v letu, ko je s Hrvaško poskrbel za zgodovinski uspeh in jo popeljal do naslova svetovnega podprvaka.

Ko so ga po bolečem porazu proti Franciji v finalu na štadionu Lužniki v Moskvi izbrali za najboljšega nogometaša prvenstva, je postalo jasno, da je to pomenilo tudi vlogo velikega favorita v lovu na nagrado, ki pomeni največ.

Včeraj zvečer, ko smo iz ust podeljevalca nagrad na prestižni prireditvi v Londonu, predsednika Fife Giannija Infantina, zaslišali besede "Luka Modrić!", je postalo tudi uradno jasno.

Nekoč begunec, danes med legendami

Postal je najboljši vseh časov. Foto: Getty Images Malo za tem, ko je praznoval 33. rojstni dan, je zgodba o skromnem fantu iz Zadra, ki je mladost preživel kot begunec v krvavi balkanski vojni, se z družino selil iz hotela v hotel in z nogometno žogo našel pot iz bede, dočakala vrhunec.

Postal je prvi Hrvat in tudi prvi nogometaš z območja nekdanje skupne Jugoslavija, ki je prejel nagrado, ki jo podeljujejo od leta 1991. In šele drugi tak, ki se je znašel med najboljšo trojico.

S tem je z mesta najboljšega hrvaškega nogometaša vseh časov, v resnici pa se je to zgodilo že prej, dokončno brcnil Davorja Šukerja. Najboljšega strelca svetovnega prvenstva 1998 v Franciji, kjer je Hrvate popeljal do brona in v izboru Fife za najboljšega tistega leta pristal na tretjem mestu.

Modrić se je tako na največjem nogometnem odru pridružil velikanom, kot so Messi, Portugalec Ronaldo, Francoz Zinedine Zidane, Brazilca Ronaldo in Ronaldinho, Nizozemec Marco van Basten, Portugalec Luis Figo in še nekateri.

Za Hrvaško igra od leta 2006. Z njo je nastopil na treh evropskih in dveh svetovnih prvenstvih. Foto: Reuters

Favorit bo tudi decembra

Ne bi pa bilo niti najmanjše presenečenje, če bi se 3. decembra letos, ko bodo v Parizu nagrade podelili še pri France Footballu v Parizu, pridružil še Francozu Michelu Platiniju, Nizozemcu Johanu Cruyffu, Argentincu, ki je gole zabijal tudi za Španijo, Alfredu Di Stefanu, Angležu Kevinu Keeganu ter Nemcema Franzu Beckenbauerju in Karlu-Heinzu Rummeniggeju. Nogometašem, ki se lahko pohvalijo z zlato žogo.

Nagrado, ki jo podeljujejo od daljnega leta 1956, ko je prvo v roke prejel legendarni, že skoraj dve desetletji pokojni Anglež Stanley Matthews.

Vladavina Cristiana Ronalda in Lionela Messija:

Brazilec Kaka je bil najboljši leta 2007, potem sta zavladala Lionel Messi in Cristiano Ronaldo. Foto: Reuters - FIFA igralec leta:

2008: Cristiano Ronaldo

2009: Lionel Messi



- FIFA zlata žoga:

2010: Lionel Messi

2011: Lionel Messi

2012: Lionel Messi

2013: Cristiano Ronaldo

2014: Cristiano Ronaldo

2015: Lionel Messi



- FIFA the best:

2016: Cristiano Ronaldo

2017: Cristiano Ronaldo



*Med letoma 2010 in 2015 je Fifa nagrado za najboljšega podeljevala skupaj s France Footballom in jo poimenovala FIFA zlata žoga. Pred tem se je od leta 1991 imenovala FIFA igralec leta, v zadnjih treh letih pa sliši na ime FIFA the best.

Ni jih malo, ki so pri Realu stavili nanj, ne na Cristiana Ronalda

Nihče ne more reči, da nagrada v Modrićeve roke ni šla zasluženo. Statistika sicer pravi, da je v sezoni 2017/18 za Real v vseh tekmovanjih v 43 nastopih zabil dva gola in prispeval osem asistenc. V majici Hrvaške je v Rusiji v osmih nastopih prav tako zadel dvakrat in prispeval asistenco.

Nič impresivnega, a gole številke pri Modriću nikoli niso razkrivale tistega, kar daje ekipi, in tega, zaradi česar je po mnenju številnih že nekaj časa eden od najboljših, verjetno pa kar najboljši vezist na svetu.

Z Realom je letos osvojil še četrti naslov evropskega prvaka. Foto: Getty Images

Njegov dotik žoge je mehak, podaje so hitre in natančne, gibanje z žogo v nogah nepredvidljivo, pregled nad igro pa tak, da med tekmo verjetno vidi tudi to, kaj se dogaja na ulicah okoli štadionov, na katerih navdušuje. Zelo dober je tudi v obrambi in kot tak srce igre najuspešnejše ekipe v moderni dobi nogometa.

V zadnjih petih letih, v katerih je z Realom kar štirikrat postal evropski prvak, je bil v ospredju vseskozi Ronaldo, a ni jih malo, ki so prepričani, da je bil še pomembnejši 172 centimetrov visoki Hrvat.

Prav vsi pa verjetno trdijo, da brez njega tudi sloviti Portugalec v zadnjih letih na Santiagu Bernabeu ne bi dosegel tistega, kar je - številnih klubskih, a tudi posamičnih lovorik.

Začel je z lesenimi ščitniki do Santiaga Bernabea

Ni dvoma, kapetan Hrvaške, za katero je do zdaj zbral 115 nastopov v majici reprezentance in zabil 14 golov, je nogometni genij. To je dokazoval že, ko je kot otrok z doma narejenimi nogometnimi ščitniki iz lesa navduševal v Zadru.

Pa potem, ko je bil najprej kot član zagrebškega Dinama najprej posojen v Zrinjski in z njim navduševal v Bosni, pozneje pa še v Inter iz Zaprešića, s katerim je veliki Dinamo skoraj sklatil s hrvaškega nogometnega vrha.

Med nogometne zvezde se je začel prebijati na zagrebškem Maksimirju. Foto: Getty Images

Ko je na štadionu Maksimir dočakal pravo priložnost, pa je vse skupaj le še potrdil in si po treh letih igranja za člansko moštvo priboril 21 milijonov evrov vreden prestop v londonski Tottenham.

Srca navijačev z White Hart Lana je hitro osvojil, kmalu je v Londonu ogrel tudi številne oglednike največjih klubov na svetu. Nekaj časa so ga pri Tottenhamu še zadrževali, ko pa je leta 2012 na njihova vrata potrkal Real, je bilo dvomov konec.

Za 30 milijonov evrov je tistega poletja prestopil v takrat z devetimi naslovi evropskega prvaka že najbolj zmagovit evropski klub in medtem dominanco kraljevega kluba, ki se od maja letos ponaša s 13 evropskimi naslovi, le še okrepil.

Prepričljiva zmaga Luke Modrića, Lionel Messi šele peti

Zasenčil je vse zvezdnike. Foto: Getty Images



Modrić je zmagal precej prepričljivo, zbral je namreč 29,05 odstotka glasov. Ronaldo na drugem mestu je prejel 19,08 odstotka glasov. Tretji finalist, Egipčan Mohamed Salah, je zbral 11,23 odstotka glasov.



Četrti, Francoz Kylian Mbappe jih je prejel 10,52, Messi na petem mestu pa 9,81 odstotka glasov.



Modrić je zmagal precej prepričljivo, zbral je namreč 29,05 odstotka glasov. Ronaldo na drugem mestu je prejel 19,08 odstotka glasov. Tretji finalist, Egipčan Mohamed Salah, je zbral 11,23 odstotka glasov.

Četrti, Francoz Kylian Mbappe jih je prejel 10,52, Messi na petem mestu pa 9,81 odstotka glasov.

Sledijo še en Francoz Antoine Griezmann (6,69), Belgijca Eden Hazard in Kevin De Bruyne (5,65 in 3,54), Francoz Raphael Varane (3,45) in Anglež Harry Kane, ki najboljšo deseterico sklene z manj kot odstotkom glasov (0,98). V izboru za nagrado the best so glasove oddali selektorji in kapetani članskih reprezentanc, navijači, ki so glasovali na uradni strani Fife ter po en od predstavnikov medijev vseh članic krovne svetovne nogometne organizacije, ki so podelili po tri glasove. Najboljšemu pet točk, drugemu tri in tretjemu eno.

Snubil ga je Inter, a to bi bilo za Florentina Pereza preveč

Letos poleti, ko je Madrid zapustil Ronaldo, naj bi bil blizu selitve k milanskemu Interju, pri katerem se je želel pridružiti hrvaški koloniji, ki jo pri Samirju Handanoviću tvorijo Ivan Perišić, Marcelo Brozović in po novem še Šime Vrsaljko.

Ni se zgodilo. Za Real in predvsem njegovega predsednika Florentina Pereza bi bilo enostavno preveč. Po nekaj tednih nejasnosti je Modrić razbistril svojo prihodnost in zavpil: "Hala, Madrid!"

Še nekaj tednov pozneje je zdaj na Santiago Bernabeu prinesel še priznanje, za katera je v zadnjih letih skrbel Ronaldo. Postal je najboljši na svetu.

Florentino Perez si ni mogel privoščiti, da bi po Cristianu Ronaldu ostal brez še drugega velikega zvezdnika. Foto: Getty Images

Črni madeži, ki prihajajo s hrvaških in španskih sodišč

Bi se pa Modrić za nagrado skoraj zagotovo obrisal pod nosom, če bi pri Fifi ob izboru upoštevali tudi etična načela. Za sicer zelo vzornega športnika in očeta treh otrok je bil namreč uspeh v letošnjem letu morda še bolj kot zaradi nogometa pomemben zaradi statusa, ki ga ima doma.

V očeh številnih v domači javnosti je namreč zaveznik simbola vsega slabega, kar tare hrvaški nogomet, Zdravka Mamića. Nekdanjega izvršnega predsednika zagrebškega Dinama in podpredsednika Hrvaške nogometne zveze, ki je bil letos zaradi finančnih malverzacij obsojen na šestletno zaporno kazen, a je pred zaporom pobegnil iz države.

Poziranje s srečno družino. Foto: Getty Images

Prav zaradi zloglasnega Mamića - ena od številnih njegovih strank, s katerimi je mastno zaslužil, je tudi Modrić - se je zvezdnik Hrvaške in madridskega Reala znašel na zatožni klopi.

Zaradi lažnega pričanja med sojenjem Mamiću mu namreč grozi zaporna kazen. Ali ga bo tudi doletela, naj bi bilo jasno kmalu.

Ob tem pa je imel Modrić težave tudi s sodišči v Španiji, kjer je bil obtožen utaje davkov in prav te dni privolil v osemmesečno zaporno kazen, ki pa jo bodo, tako kot je v Španiji navada, spremenili zgolj v plačilo.

Milijon evrov je že odštel, še kakšnega pol milijona pa bo. Za človeka, ki na teden v žep pospravi okoli 200 tisoč evrov, podobno visoke vsote pa služi že več kot desetletje, prav gotovo ne znesek, ki ga bo spravil na beraško palico …

Toda dokler s Hrvaško in Realom zmaguje, se bodo ob to obregnili le redki. Še tisti, ki bodo dvignili glas in namesto o nogometnem geniju govorili o goljufivcu, pa bodo hitro označeni za izdajalce. Tako to je, ko in dokler si najboljši na svetu ...

Nagrad, ki jih je dobil, kar mrgoli

Aleksander Čeferin mu je podelil nagrado za najboljšega po izboru Uefe. Foto: Reuters



Decembra lani je bil izbran za najboljšega igralca svetovnega klubskega prvenstva.



Potem je bil izbran še za najboljšega vezista po izboru Uefe in tudi najboljšega igralca po izboru Uefe.



Vmes je postal še najboljši igralec svetovnega prvenstva v Rusiji.



Z Realom je Modrić sicer do zdaj zbral 14 lovorik. Štirikrat je bil evropski prvak, osvojil je tri evropske superpokale in tri naslove klubskega svetovnega prvaka.



Zanimivo, v Španiji je osvojil precej manj lovorik. Le enkrat je bil državni prvak, enkrat se je veselil tudi pokalne lovorike, dvakrat pa španskega superpokala.



Da je za Modrićem sanjska sezona, potrjujejo tudi številna individualna priznanja, ki jih je prejel.

Decembra lani je bil izbran za najboljšega igralca svetovnega klubskega prvenstva.

Potem je bil izbran še za najboljšega vezista po izboru Uefe in tudi najboljšega igralca po izboru Uefe.

Vmes je postal še najboljši igralec svetovnega prvenstva v Rusiji.

Z Realom je Modrić sicer do zdaj zbral 14 lovorik. Štirikrat je bil evropski prvak, osvojil je tri evropske superpokale in tri naslove klubskega svetovnega prvaka.

Zanimivo, v Španiji je osvojil precej manj lovorik. Le enkrat je bil državni prvak, enkrat se je veselil tudi pokalne lovorike, dvakrat pa španskega superpokala.

Pohvali se lahko še s tremi naslovi hrvaškega prvaka z Dinamom, dvema hrvaškima pokaloma in hrvaškim superpokalom.

