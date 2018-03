Hrvaškemu zvezdniku zaradi lažnega pričanja grozi zapor

Modrića bremenijo, da je 13. junija lani na sodišču v Osijeku "zavedno neresnično pričal" o svojih pogodbah profesionalnega igranja nogometa, so objavili na spletni strani tožilstva. Modrićeve izjave pred preiskovalci leta 2015 in pričevanje na sodišču lani se razlikujeta, kar je tožilstvo ocenilo kot kaznivo dejanje lažnega pričanja.

Modrić se je zapletel pri pojasnitvah o podrobnostih finančnega dela njegove pogodbe, ki določa razdelitev denarja od prodaje v druge klube v razmerju 50:50 med njim in Dinamom. Na sodišču je povedal, da je aneks k pogodbi podpisal vsakič, ko bi podaljšal pogodbo ter znova po prestopu v novi klub zaradi domnevne spremembe računa v banki, na kateri naj bi mu nakazali denar.

Dinamo oškodovali za več kot 10 milijonov evrov?

Zvezdnik Reala je junija v Osjieku zavedno lažno pričal. Foto: Reuters Tožilstvo poudarja, da tovrstno Modrićevo pričanje ni resnično, ker je anekse podpisal v času, ko je že igral v novem klubu, in po izplačilu denarja za njegov prestop. Ob tem je ves znesek končal v Dinamu, so zapisali. Sporen je predvsem Modrićev prestop iz Dinama v Tottenham Hotspur iz Londona leta 2008. Tožilstvo meni, da so Zdravko Mamić in še trije obtoženci ob tem Dinamo oškodovali za več kot deset milijonov evrov.

Grozi mu do pet let zapora

Modrić se lahko pritoži v osmih dneh, ko bo prijel obtožnico. Sodnik bo po poteku roka za pritožbo in najpozneje v dveh mesecih določil datum seje obtožnega sveta, ki bi odločalo o tem, ali obstajajo vsi pogoji za potrditev pravnomočnosti obtožnice. Če bo obtožnica potrjena in bo sodišče v nadaljevanju postopka potrdilo navedbe iz obtožnice, Modriću grozi kazen med šestimi meseci in petimi leti zapora.