Juventus trepeta, bo Ronaldo že nocoj pomahal v slovo?

Pravijo, da Andrea Pirlo ne bi "preživel", če izpade iz lige prvakov, a sam meni, da ne bo tako. Foto: Reuters Po žrebu, ki je stari dami namenil Port, si nihče ni mislil, da bodo italijanski prvaki trepetali za napredovanje med osem. A prva tekma na Portugalskem je pokazala, da slabih nasprotnikov ni, Torinčani pa bodo doma skušali upravičiti vlogo velikega favorita. Edina pozitivna stvar je ta, da so Italijani zadeli v gosteh, kar bi lahko na koncu tudi odločalo.

"Na nas je velik pritisk, a se ne skrivamo. Naredili bomo vse, da napredujemo v četrtfinale. Porto je odlična ekipa, a za nas pride v poštev le zmaga," je pred tekmo dejal trener Andrea Pirlo, ki mu na klopi Juventusa ne gre. Ne samo, da se je znašel v škripcih v ligi prvakov, tudi v domačem prvenstvu ima velik zaostanek za Interjem.

V prvo postavo Juventusa se vrača prvi zvezdnik Cristiano Ronaldo, ki je izpustil tekmo proti Laziu. "Počival je, zdaj je povsem nared za pomemben obračun. V takih tekmah je najboljši," je potrdil vrnitev v prvo postavo prvega zvezdnika Pirlo, ki bo pogrešal poškodovanega Paula Dybalo, suspendiranega Danila in Rodriga Bentancurja. V ponedeljek ni treniral niti Matthijs de Ligt, se pa po poškodbi vrača izkušeni kapetan Giorgio Chiellini.

Sevilla se ne predaja: "Če bomo ..."

Na drugi tekmi vročega torkovega večera bo Borussia na štadionu BVB brez poškodovanega zvezdnika Jadona Sancha branila prednost zadetka proti Sevilli. Nemci so v Andaluziji zmagali s 3:2, dosegli so kar tri zadetke v gosteh, kar je pred povratno tekmo velika prednost, a Španci se ne bodo vnaprej predali.

Jadon Sancho po poškodbi stegenske mišice ne more pomagati Bourussii. Foto: Reuters

"Če bomo igrali svojo prepoznavno igro, jim bo zelo težko. Vemo, da smo še v igri, želimo si napredovanja," je boj do "zadnje kaplje krvi" napovedal vezist Seville Joan Jordan.

Barcelona upa na novi čudež, bo Liverpool razžalostil še Kampl?

V sredo bosta podeljeni še dve vstopnici za četrtfinale. Barcelona bo v Parizu lovila nemogoče. Lionel Messi in ekipa, ki v zadnjem obdobju zmaguje, si je pred tedni na prvi tekmi na Camp Nouu privoščila hud spodrsljaj in dovolila ekipi PSG, da bo nocoj doma branila prednost treh zadetkov (4:1).

Barceloni je pred štirimi leti uspelo nemogoče. Lahko ponovi "vajo" tudi v sredo? Res je, da tokrat na povratnem obračunu ne bo igrala doma. Foto: Guliverimage/Getty Images

Zdi se nemogoče, a tako je bilo tudi pred štirimi leti. Kataloncem je ravno proti Parižanom uspelo nekaj nepojmljivega. Barcelona je namreč proti PSG nadoknadila štiri zadetke zaostanka in na koncu s skupnim rezultatom 6:5 napredovala v četrtfinale. Pomembno vlogo pri tistem norem preobratu je imel tudi Neymar, ki bi se lahko nocoj vrnil v pogon in pomagal Francozom, da izločijo njegovo nekdanjo ekipo.

RB Leipzig "voha kri" ranjenega angleškega prvaka. Foto: Reuters

Zanimivo zna biti tudi na Madžarskem. Mnogi so bili po prvi tekmi prepričani, da je Liverpool že napredoval, a angleški prvaki so v zadnjem času tako razglašeni, da se ne bi čudili, če rdečim v Budimpešti zagreni življenje tudi Kevin Kampl s soigralci. Liverpool prednosti dveh zadetkov tako ne bo branil na svojem Anfieldu. Morda je to še dobro, saj Liverpool v zadnjem času doma beleži same poraze. V angleškem prvenstvu so zabeležili rekordnih šest zaporednih porazov, kar je največ v vsej zgodovini kluba.

Preostali štirje obračuni osmine finala bodo odigrani prihodnji teden.