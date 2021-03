Koeman poslal Messiju jasno sporočilo

Nogometaši Barcelone so po remiju v Parizu (1:1), kjer so se proti PSG predstavili v bistveno boljši luči kot na prvi tekmi osmine finala v Kataloniji (1:4), izpadli iz Evrope. Je bila to zadnja evropska tekma Lionela Messija v dresu Barcelone? Trener Ronald Koeman upa, da bo Argentinec prepoznal potencial Barcelone, ki ga prinaša mlajša generacija igralcev.

Ko bo konec nenavadne sezone, v kateri sta brez četrtfinala v ligi prvakov (prvič po letu 2005!) ostala tako Cristiano Ronaldo (Juventus) kot tudi Lionel Messi (Barcelona), bodo oči še kako uprte na Camp Nou. Argentinskemu superzvezdniku namreč poleti poteče pogodba z Barcelono. Bo najboljši strelec v zgodovini kluba ostal zvest Blaugrani, edinemu klubu, pri katerem si je služil profesionalni nogometni kruh, odkar se je kot deček iz Argentine odpravil v Evropo?

Navijači Barcelone upajo, da bi Lionel Messi odigral zadnje evropske tekme za Barcelono 10. marca 2021. Med njegovimi morebitnimi snubci se je v zadnjem obdobju omenjal ravno PSG ... Foto: Reuters

Ko je postal nov predsednik Joan Laporta, so si številni navijači oddahnili, saj si omenjeni funkcionar še kako prizadeva, da bi 33-letni Messi, zaščitni znak kluba, najbolj prepoznavna ikona Barcelone 21. stoletja, ostal na Camp Nouu. Pa ga bo novo vodstvo na čelu z Laporto, ki je bil prvi mož katalonskega kluba v ''zlatem'' obdobju med letoma 2003 in 2010, resnično prepričalo?

Nov neuspeh Barcelone v Evropi, ki je nazadnje osvojila ligo prvakov leta 2015, je zagotovo zabolel Messija, vajenega osvajanja lovorik. V prejšnji sezoni jih ni dočakal, tudi v tej mu ne kaže najbolje, saj ima še največje možnosti v španskem pokalu, ki pa bi se lahko izkazal zgolj za tolažilno nagrado. V la ligi za vodilnim Oblakovim Atleticom 12 krogov pred koncem zaostaja šest točk, v ligi prvakov pa je Barcelona v osmini finala priznala premoč francoskemu prvaku PSG s skupnim rezultatom 2:5.

Koeman: Pred Barcelono je svetla prihodnost

Ronald Koeman je moral v trenerskem spopadu čestitati za napredovanje Mauriciu Pocchetinu. Foto: Reuters O tem, kako bi Messi kljub vsemu lahko ostal član Barcelone in ji pomagal tudi v prihodnje, je po izpadu Kataloncev v ligi prvakov spregovoril Ronald Koeman. ''Leo ne bi smel imeti pomislekov o tem, česa je sposobna ekipa Barcelone v prihodnosti. Imamo veliko mladih igralcev, ki so zelo kakovostni. Pred Barcelono je svetla prihodnost. Leo se je lahko v zadnjem času po nekaterih spremembah, ki smo jih opravili, prepričal v to, kako ekipa napreduje,'' sporoča nizozemski trener.

V mislih je imel plejado mladih igralcev, ki dobivajo vedno več priložnosti. Nekateri od njih se bodo kmalu predstavili tudi na Euru do 21 let v Sloveniji (24. marca bo Španija gostovala v Ljudskem vrtu proti zasedbi Milenka Ačimovića). Barcelona veliko stavi na obetavne igralce, kot so Pedri, Ronald Araujo, Sergino Dest, Riqui Puig, Francisco Trincao, Oscar Mingueza, Ilaix Moriba in Ansu Fati. Če so na prvi tekmi osmine finala proti PSG pokazali veliko ranljivost, pa so se na povratni tekmi prikazali v bistveno boljši luči.

Koeman: Če bi bilo 2:1 za Barcelono po prvem polčasu ...

Messi je na dveh tekmah proti PSG dosegel dva zadetka. Edina, kar jih je dosegla Barcelona. Foto: Reuters Koeman je bil zadovoljen s predstavo in pristopom varovancev na Parku princev, malce manj pa z učinkovitostjo in natančnostjo zaključnih strelov v napadu. Barcelona je v sredo povzročala Parižanom ogromno težav in zapravila kar nekaj zrelih priložnosti. V tem je prednjačil zlasti 23-letni Francoz Ousmane Dembele, Messi pa je za nameček v izdihljajih prvega polčasa zapravil še najstrožjo kazen. Za čudežno napredovanje v četrtfinale bi gostje potrebovali zelo izdatno zmago, a je niso dočakali. Ostalo je pri rezultatu prvega polčasa (1:1), po katerem so se preboja med najboljših osem veselili francoski prvaki.

''Na tej tekmi smo pokazali, česa smo sposobni. To je pot, ki ji moramo slediti. Seveda smo razočarani, ker smo izpadli, a vtis, ki smo ga naredili v Parizu, je še kako pomemben. Evropo zapuščamo s pozitivnimi opažanji,'' je po nezadostnem remiju v Franciji, po katerem se je Barcelona poslovila od Evrope, dejal Koeman in primerjal obe tekmi osmine finala.

Kylian Mbappe je na tekmi proti Barceloni popravil rekord lige prvakov in postal najmlajši nogometaš, ki je v tem tekmovanju dosegel 25 zadetkov. Foto: Reuters

''PSG je bil na prvi tekmi zelo učinkovit pred našimi vrati, mi pa na povratni v Parizu žal nismo bili. V Barceloni nam je dal PSG štiri gole, mi pa njemu v Parizu samo enega. Razlika v učinkovitosti se je na koncu izkazala za odločilno. Zelo smo se trudili, si zaslužili več, morda tudi kanček sreče. Po prvem polčasu bi morali voditi vsaj z 2:1. Če bi bilo tako, bi bil drugi polčas povsem drugačen. Imeli smo priložnosti, a jih žal nismo izkoristili. Njihov vratar je bil izbran za igralca tekme,'' je poudaril nekdanji zvezdnik Barcelone in nizozemskega nogometa.

Pochettino pohvalil Navasa

Dokaz o tem, da je bila Barcelona nevarnejši tekmec, predstavlja torej tudi priznanje za najboljšega igralca tekme, ki ga je prejel razigrani vratar PSG Keylor Navas. ''V prvem polčasu smo zelo trpeli, Navas pa je še enkrat več dokazal svojo kakovost. Je vrhunski vratar,'' je Kostaričana, ki se je proti Barceloni spopadel že večkrat na el clasicih med vratnicama Reala, pohvalil trener Mauricio Pochettino.

Argentinski strateg, ki je leta 2019 v finalu lige prvakov ostal praznih rok s Tottenhamom, bo prihodnji petek na žrebu v Nyonu izvedel ime tekmeca Parižanov v četrtfinalu. Lani je PSG v ligi prvakov prišel do finala, bi lahko šel letos še korak dlje? S tem bi simbolična predaja zvezdniške štafete iz rok starejših velemojstrov Ronalda in Messija k mlademu asu Kylianu Mbappeju, ki se lahko pri 22 letih pohvali z izjemnimi dosežki, prišla še bolj do izraza. A na zelo obetavne in kakovostne mlade igralce računa tudi Barcelona …

Mbappe je z zadnjim zadetkom proti Barceloni, njegovim 25. v karieri v ligi prvakov, postal najmlajši nogometaš, ki je dosegel tako veliko zadetkov v omenjenem tekmovanju. Popravil je rekord, ki si ga je pred tem lastil Messi: