Messi daleč pred vsemi, kdo pa je za njim?

Lionel Messi (Barcelona): 8,48

Čeprav je star že 33 let, Lionel Messi tudi v tej sezoni ne pojenja. Potem ko je z njo, tako kot tudi Barcelona, začel slabše, je v zadnjem času ujel sijajno formo, po kateri slovi že več kot desetletje. Argentinski zvezdnik je na zadnjih osmih tekmah, ki jih je odigral, vedno zadel, v tem času pa dosegel 12 zadetkov, prispeval pa tudi dve asistenci.

Že nekaj časa je znano, da je igra Barcelone odvisna predvsem od Messija, kar je vidno tudi zdaj. Katalonci so v zadnjih enajstih prvenstvenih tekmah desetkrat zmagali, spodrsljaj pa je bil v tem času samo domači remi s Cadizom. Po štirih porazih na sedmih prvenstvenih tekmah od sredine oktobra do začetka decembra se je že zdelo, da je Barcelona izpadla iz igre za naslov, zdaj pa je spet v igri za najpomembnejšo špansko lovoriko. Za Atleticom Madridom Jana Oblaka, ki ima tekmo manj, 13 krogov pred koncem prvenstva zaostaja za pet točk.

Messi, ki je v igri Barcelone oče, mama, brat in še sestra, med tekmo pa se seli po vseh mogočih pozicijah razen vratarske, z 19 goli vodi na lestvici najboljših strelcev in ima tri gole prednosti pred svojim donedavnim soigralcem Luisom Suarezom, ki po novem gole zabija za Atletico.

Robert Lewandowski (Bayern München): 7,92

Neuničljivi poljski stroj za gole ne popušča niti v tej sezoni. V vsega 21 prvenstvenih nastopih je Robert Lewandowski zabil neverjetnih 28 golov in je na dobri poti, da še četrtič v nizu in sedmič skupaj postane strelski kralj najboljše nemške lige.

Z Bayernom je po tem, ko je v zadnjih treh prvenstvenih tekmah iz rok spustil pet točk, medtem ko RB Leipzig Kevina Kampla v zadnjem času neusmiljeno zmaguje, nekoliko zakompliciral boj za prvenstveni naslov. Pred klubom Kevina Kampla ima samo dve točki, a bo vseeno veliko presenečenje, če se z Bavarci po koncu sezone ne bi veselil novega naslova nemškega prvaka. Zanj bi bil to že deveti v karieri. Dvakrat je bil v Nemčiji najboljši tudi z Borussio Dortmund.

Harry Kane (Tottenham): 7,76

Izkušeni angleški napadalec je tudi v tej sezoni gonilna sila Tottenhama, brez katerega sloviti Jose Mourinho ne bi mogel. V 23 prvenstvenih nastopih je dosegel 14 golov, prispeval pa še kar enajst asistenc.

Pri 27 letih je na vrhuncu slave, a trenutno igra v klubu, ki je daleč ne samo od evropskega, ampak tudi angleškega vrha. Tottenham je trenutno šele na osmem mestu prvenstvene razpredelnice. Če bodo Londončani še naprej tako nekonkurenčni, pa je jasno, da bodo enega najboljših napadalcev težko zadržali v svojih vrstah. Ni skrivnost, da se z njim že nekaj časa spogleduje Real Madrid …

Cristiano Ronaldo (Juventus): 7,75

Se lahko zgodi, da kakšna lestvica najboljših nogometašev na svetu mine brez Cristiana Ronalda? Ne more se. Star je že 36 let, a petkratni dobitnik zlate žoge ne pojenja. Še vedno le lačen zadetkov in to lakoto pogosto poteši. V 20 prvenstvenih nastopih je prispeval natanko 20 golov in je najboljši strelec italijanske lige.

Zanimivo, portugalski super zvezdnik v prvih dveh sezonah, ki ju je prebil v Italiji, še ni postal najboljši strelec tamkajšnjega prvenstva. Morda se to zgodi letos. Zanimivo, prav mogoče pa je, da bo po dveh naslovih prvaka, ki ju je na Apeninskem polotoku osvojil v prvih dveh sezonah, zdaj ostal brez. Trenutno so Torinčani namreč šele na tretjem mestu, za Samirjem Handanovićem, ki z milanskim Interjem lovi svojo prvo lovoriko in je v zadnjem času v sijajni formi, pa zaostaja že za velikih sedem točk. Do konca prvenstva je 14 tekem.

Jack Grealish (Aston Villa): 7,73

Petindvajsetletni zvezdnik Aston Ville je v majici kluba iz Birminghama navdušil že v prejšnji sezoni, ki jo je končal pri osmih golih in šestih asistencah v 36 prvenstvenih nastopih, v tej pa preklopil še v prestavo višje. Po 22 prvenstvenih nastopih je pri šestih zadetkih in kar 12 asistencah, kar ga trenutno uvršča na vrh lestvice asistentov angleške premier lige.

Dobre igre so mu prinesle tudi debi v angleški reprezentanci, jasno pa je, da bo tako dobrih igrah, kot jih kaže zdaj, pri Aston Villi, ki je trenutno pri sredini prvenstvene lestvice, ne bo ostal. Kot je jasno tudi to, da bodo v Birminghamu z njim mastno zaslužili. Njegova trenutna tržna vrednost je okroglih 50 milijonov evrov. Čistega dobička. Grealish je namreč produkt mladinske šole Aston Ville, za katero v članski ekipi igra že sedmo sezono.

Zlatan Ibrahimović (Milan): 7,71

Nazadnje, ko je bil Milan italijanski prvak, leta 2011, je to postal predvsem zaradi Zlatana Ibrahimovića. Švedski super zvezdnik je bil takrat v najboljših nogometnih letih, star je bil 29 let, a tudi zdaj, ko je večina njegovih vrstnikov že nekaj časa v pokoju, ne pojenja. Pri 39 letih zabija gol na tekmo, v 14 nastopih jih je dosegel 14, in je bil nekaj časa prvi strelec prvenstva, Milan pa vodilni na lestvici.

Leta pa vseeno naredijo svoje. Tudi Ibrakadabra pač ni vsemogoč. Imel je že veliko težav s poškodbami, trenutno je še četrtič v tej sezoni na prisilnem počitku. Pojenjati pa je začel tudi njegov Milan. V zadnjih štirih tekmah je zmagal samo enkrat, ugasnila pa je tudi Ibrahimovićeva forma. Na zadnjih treh tekmah ni zadel, na zadnji pa zaradi poškodbe ni zaigral. Milan je trenutno na drugem mestu prvenstvene lestvice, za vodilnim Interjem pa ima s tekmo več tri točke zaostanka.

Gerard Moreno (Villarreal): 7,68

Izkušeni krilni napadalec Villarreala, ki je pred tem igral za Espanyol, že nekaj časa pridno zabija gole v prvi španski ligi, a tako učinkovit, kot je v tej sezoni, Gerard Moreno še nikoli ni bil. V prvenstvu je na 20 tekmah dosegel že 14 golov, prispeval je tudi dve asistenci.

Pri 28 letih igra v življenjski formi in je medtem debitiral tudi v španski reprezentanci, v majici katere je zelo učinkovit. V devetih nastopih je štirikrat zadel in prispeval še štiri asistence. Če bo nadaljeval v takem ritmu, utegne biti eden glavnih adutov Španije za letošnje evropsko prvenstvu. Tam pa bodo Španci, tako kot so v zadnjem desetletju in pol vedno, eni glavnih favoritov za zmago.

Dobro je šlo ob Morenovih golih tudi Villarrealu, ki je bil dolgo časa povsem pri vrhu lestvice, potem pa v zadnjem času zelo popustil in zdrsnil na sedmo mesto. Rumena podmornica v prvenstvu namreč ni zmagala že sedem tekem v nizu.

Romelu Lukaku (Inter Milano): 7,64

Robustni Belgijec je po tem, ko je doživel razočaranje pri Manchester Unitedu, prišel v Inter in se tam znašel kot riba v vodi. Sploh v tej sezoni igra sijajno, v 23 nastopih pa zabil 18 golov in je eden glavnih adutov Interja, ki lovi svoj prvi prvenstveni naslov po letu 2010.

Inter je konkurenci pobegnil predvsem v zadnjem času, ko je nanizal pet prvenstvenih zmag. Romelu Lukaku je v teh petih tekmah zabil šest golov, prispeval pa tudi dve asistenci. Z golom in asistenco je bil tudi junak velike, morda najpomembnejše zmage v lovu na naslov, ko je Inter na velikem derbiju s 3:0 odpihnil Milan in ga preskočil na vrhu lestvice.

Kylian Mbappe (PSG): 7,62

Morda bi trenutno najbolj vročega nogometaša v Evropi pričakovali še višje na lestvici, kar bi, če bi upoštevali tudi evropska tekmovanja, verjetno tudi bil, v francoskem prvenstvu, v katerem je PSG pri vrhu, pa je po 23 nastopih trenutno pri 18 zadetkih. Ob tem je prispeval še šest asistenc.

Kylian Mbappe je trenutno najboljši strelec francoskega prvenstva. Če bo tako tudi ob koncu sezone, bo najboljši strelec Ligue 1 postal še tretjič v nizu. Če bo PSG prvak, se bo komaj 22-letni napadalec veselil še svoje pete prvenstvene lovorike. Eno je osvojil tudi z Monacom.

Erling Haaland (Borussia Dortmund): 7,59

Še en mladenič, ki že nekaj časa navdušuje evropsko nogometno javnost, je trenutno pri 17 golih v vsega 18 nastopih v prvi nemški ligi. Ob tem je prispeval še štiri asistence, jasno pa je, da z rezultati svojega kluba ne more biti najbolj zadovoljen. Borussia Dortmund je trenutno šele na petem mestu prvenstvene lestvice, za vodilnim Bayernom pa zaostaja za 13 točk in je že izgubila realne možnosti za naslov.

Erling Haaland je eden najbolj vročih nogometašev na svetu ta hip, takšni pa kot po pravilu igrajo za najboljše klube. Borussia Dortmund to trenutno še zdaleč ni, zato je jasno, da je stadion Signal Iduna Park le vmesna postaja za tega komaj 20-letnega norveškega čudežnega dečka. Prav lahko se zgodi, da odide že poleti. Zanj se zanima kar nekaj velikanov, jasno pa je, da ne bo poceni. Njegova tržna vrednost trenutno znaša 110 milijonov evrov …