Ronaldo izdal Juventus, navijači kar ne morejo verjeti #video

''To so njegove tekme,'' je trener Juventusa Andrea Pirlo v napovedi povratne tekme osmine finala lige prvakov s Portom, v kateri je italijanski prvak lovil zaostanek (1:2), omenil Cristiana Ronalda. Bil je prepričan, da se bo 35-letni portugalski superzvezdnik, vajen tako pomembnih srečanj, izkazal. Njegova napoved se ni uresničila, CR7 je bil eden slabših in manj prepričljivih posameznikov na igrišču, po pirovi zmagi Juventusa po podaljšku (3:2) in bolečem izpadu pa sta se kritik naposlušala oba. Tako Pirlo kot tudi Ronaldo.

Ko v izločilnem delu lige prvakov izpade favorit, pogosto bolj odmeva bolečina poraženca kot pa nizanje pohval na račun podviga avtsajderja. Pri Juventusu so v tej sezoni deljena mnenja. Proti Portu je nakazal, da v ligi prvakov niti ne bi smel veljati za favorita. Jeseni je v Evropi najbolj osrečil navijače z veličastno zmago v Barceloni (3:0), ki je takrat kazala znake krize, ko pa je šlo zares, torej, ko je napočil izločilni del lige prvakov, pa je še enkrat v obdobju, odkar je Cristiano Ronaldo z naskokom največji zvezdnik črno-belih, doživel hudo razočaranje.

Na letalu, s katerim se je ekipa Porta vrnila v domovino, je bilo še kako veselo:

Po Ajaxu (četrtfinale 2019) in Lyonu (osmina finala 2020) je znova potegnil krajšo proti tekmecu, ki je bil na papirju označen za slabšega. Tokrat je serijskemu italijanskemu prvaku, ki mu v tej sezoni še zdaleč ne gre vse po načrtih, saj se mu jubilejni deseti zaporedni scudetto vse bolj oddaljuje (Handanovićev Inter mu ob tekmi več beži za deset točk), vzel mero Porto. Portugalski prvak, ki v tej sezoni ni najboljši v svoji državi, ampak za nekdanjimi soigralci Andraža Šporarja, ki nosijo barve Sportinga, zaostaja kar deset točk. V Evropi mu gre več kot imenitno. Po domači zmagi (2:1) nad Juventusom je še enkrat spravil bogatega italijanskega velikana v zagato.

Če bi v 3. minuti zadel Morata ...

Andrea Pirlo je z Juventusom nepričakovano pokleknil že v osmini finala. Foto: Reuters Po čudežni tekmi v Torinu, o kateri se bo še dolgo govorilo, saj je ponudila razkošno dinamiko, zaradi katere je nogomet tako priljubljen, so se Portugalci uvrstili med osem najboljših, prešerno proslavljali podvig na praznem stadionu Juventusa, zebre pa so se utapljale ob kritikah in izlivih nezadovoljstva navijačev. Največje kritike sta doživljala trenerski ''začetnik'' Andrea Pirlo in pa najdražji zvezdnik CR7.

''Začeli smo dobro. Morata bi nas lahko kmalu popeljal v vodstvo. Tekma bi lahko potekala povsem drugače, če bi takrat zadeli,'' je Pirlo po dvoboju spomnil, kako je Španec Alvaro Morata že v 3. minuti zapravil imenitno priložnost. Če bi takrat Juventus povedel z 1:0, bi lahko bilo bistveno drugače. A ni. Nato je nizozemski sodnik Björn Kuipers v 19. minuti dosodil dokaj strog kazenski udarec za Porto, po katerem so gostje dosegli zadetek (0:1) in se znašli v sedmih nebesih.

Po dveh zadetkih Federica Chiese je italijanski prvak vrnil udarec Portu (2:1), nato pa se je dvoboj prevesil v razburljiv podaljšek. Foto: Reuters

''Prejeli smo zadetek z bele točke, nato bi lahko dobili še en gol, a smo v drugem polčasu le odigrali tako, kot bi morali. Pomagal nam je tudi igralec več,'' je Pirlo spomnil na obdobje, ko je ob prednosti igralca več, sodnik je namreč v 54. minuti izključil Mehdija Taremija, po zaslugi dvakratnega strelca Federica Chiese, povedel z 2:1.

Chiesa: Zaslužili bi si napredovanje

Ronaldo je izpadel proti rojakom. Foto: Reuters Takrat so navijači Juventusa pričakovali še večjo ofenzivo na vrata Porta, bolj tvegano iskanje tretjega gola, če ne v rednem delu, pa vsaj v podaljšku, a tega niso dočakali. Stara dama je bila resda blizu, Juan Cuadrado je z izjemnim udarcem zatresel prečko, a je dolgo ostalo le pri 2:1.

''Ne bom veliko govoril o tej tekmi. Ponosen sem na ekipo, na željo, ki smo jo pokazati na igrišču. Takšne stvari se dogajalo tudi velikim ekipam, kot smo mi,'' je Kolumbijec, asistent pri drugem golu Chiese, dejal po izpadu.

''Zaslužili bi si napredovanje. A stvari niso šle v našo korist. Ne želim govoriti o svojih zadetkih. Želeli smo napredovati, a nam ni uspelo. Zelo smo razočarani,'' ni skrival nezadovoljstva Federico Chiesa, strelec vseh treh zadetkov Juventusa na obeh tekmah proti Portu. Če bi Juve napredoval, bi bil veliki junak italijanskih prvakov, tako pa je navkljub izjemni predstavi, v kateri je dosegel dva krasna zadetka, občutil veliko razočaranje.

Capello o napaki Ronalda, za katero ni opravičila

Porto se je ''rešil'' v 115. minuti. Nerazumljivo slabo reakcijo igralcev v živem zidu, prednjačil je Cristiano Ronaldo, je izkoristil Sergio Oliveira. Skočil je v zrak, dal nogi narazen in celo obrnil hrbet izvajalcu. S tem je Oliveiri omogočil, da je lažje od pričakovanega premagal Wojciecha Szczesnyja. To je storil z natančnim strelom po tleh med nogama Ronalda! Če bi živi zid ostal na tleh, bi žoga Oliveira končala v bloku in bi o četrtfinalistu najverjetneje odločala loterija kazenskih udarcev. Ronaldova poteza je dvignila ogromno prahu, družbena omrežja so preplavile kritike.

Nenavadna poteza Ronalda v 115. minuti, ko je Oliveira izvedel prosti strel:

Ronaldo turning his back on the free kick and letting it go straight through his legs. Let down his team. pic.twitter.com/XNvJP688sf — Jürgen (@kloppaged) March 10, 2021

''Nikoli pred tem se ni zgodilo, da bi igralci v živem zidu obrnili hrbet izvajalcu. Morda so čutili, da je razdalja le prevelika in da prosti strel ne more biti tako nevaren. To je bila napaka, ki se običajno ne pojavlja,'' je Pirlo iskal razloge za nedopusten odziv živega zidu, ki ga navijači pribijajo na sramotilni steber.

Portugalski superzvezdnik si za nastop proti Portu, kljub asistenci za prvi gol Juventusa, ni prislužil visokih ocen. Foto: Reuters

''Prvi gol Porta na prvi tekmi je bil darilo obrambe Juventusa. Tako kot nepozornost obrambe pri drugem. Tudi kazenski udarec na povratni tekmi je bil darilo Juventusa. Demiral je bil preveč naiven. A tisto, kar si je privoščil Ronaldo v živem zidu, je vrhunec daril. Ronaldo je skočil in obrnil hrbet v živem zidu. Kdorkoli je v živem zidu, ga ne sme biti strah, da ga bo zadela žoga. To je neoprostljiva napaka brez opravičila,'' je v televizijskem studiu Sky Sport dejal nekdanji trener Juventusa Fabio Capello. Spregovoril je o številnih napakah Juventusa proti Portu, najbolj strog pa je bil proti 35-letnemu Portugalcu.

Ronaldo se je zavil v molk

CR7 ima sklenjeno pogodbo z Juventusom do poletja 2022. Foto: Reuters Kakšna bo zdaj usoda trenerja Pirla, ki vodi Juventus šele prvo sezono in se mu že maje stolček? ''Takšne stvari se dogajajo trenerjem. Zdaj sem to doživel prvič, a moramo zavihati rokave, saj je šele marec. Imamo veliko mladih igralcev, ki napredujejo iz tekme v tekmo,'' izpostavlja nov cilj, naslov italijanskega prvaka. Mu bo športni direktor Fabio Paratici ob lastniku Andrei Agnelliju pustil proste roke? Pirlo je po porazu s Portom dejal, da ni zaskrbljen in ne pričakuje, da bi ostal brez službe. Svojo nalogo doživlja kot večletni projekt, v katerem bi uveljavil številne mlade igralce.

Portugalec Ronaldo se je zavil v molk. Razočaranje je ogromno. V igri ni blestel, prevečkrat je hitel, bil sebičen, kapljo čez rob pa je predstavljala reakcija v 115. minuti, ko je stal v živem zidu, a obrnil hrbet in pomagal Oliveiri pri zadetku. Italijanski športni dnevnik Corriere dello Sport je šel tako daleč, da je na naslovnici brez ovinkarjenja zapisal, kako je Ronaldo izdal Juventus. Da ga je kot najdražji igralec, ki ima pogodbo s klubom sklenjeno do poletja 2022, pustil na cedilu.

Čeprav Italijani lovijo ligo prvakov že od leta 1995, se jim s Portugalcem, strelskim rekorderjem tekmovanja, okrog katerega naj bi se vse vrtelo, ni izšlo še tretjič zapored. Niti enkrat se ni Juve prebil do polfinala. Tako se lahko od uresničitve otroške želje, da bi končno postal evropski klubski prvak, poslovi tudi 43-letni Gianluigi Buffon.

Ronaldo, od katerega je trener Pirlo na domači tekmi s Portom veliko pričakoval, a nato ni dobil tega, bo ostal pri petih evropskih naslovih. Portugalec je proti ''rojakom'' kar 17-krat izgubil žogo, dvakrat je bil ujet v nedovoljenem položaju, po podatkih Sofascore mu ni uspelo niti eno preigravanje. V več kot 120 minutah.

Conceicao: Pravi Portov DNK

Veselje stratega Porta po zadnjem sodnikovem pisku. Foto: Reuters Kakšni pa so bili odzivi iz tabora zmagovalcev? Eden najbolj srečnih po tekmi je bil zagotovo trener Porta Sergio Conceicao, ki je v Italiji pred leti navduševal kot igralec Lazia. Zdaj je v Torinu poskrbel za veliko presenečenje. In verjetno najslajši evropski uspeh kot trener Porta.

''Zelo smo trpeli, a tudi ustvarjali težave Juventusu. Bili smo prava ekipa. Zahvala gre igralcem, opravili so fantastično delo. Po izključitvi Taremija smo pokazali Portov DNK. Nikoli nismo nehali verjeti o tem, da lahko izločimo Juventus. To je pravi Portov DNK,'' je uporabil prispodobo z DNK, deoksiribonukleinsko kislino, nosilko genetske informacije v vseh živih organizmih, ki jo v zadnjem času pogosto v izjavah za javnost uporablja vodstvo NK Maribor ob iskanju novega trenerja.

Sergio Oliveira je bil izbran za najboljšega igralca srečanja. Foto: Reuters

Za igralca srečanja je bil proglašen dvakratni strelec Sergio Oliveira. ''Izjemen občutek je, ko dosežeš dva zadetka na takšni tekmi. Zelo smo srečni, da smo napredovali. To smo si tudi zaslužili. Ta dosežek je lahko v ponos tako našemu klubu kot tudi celotni državi Portugalski. Morali smo trpeti, morali smo igrati bližje svojemu golu, a smo še vedno stremeli k temu, da bi dosegli zadetek,'' je poudaril 28-letni portugalski reprezentant, ki je svojega kapetana v državnem dresu, CR7, spravil v nepopisno žalost. Kanček upanja je Juventusu v 117. minuti, kmalu po drugem zadetku Oliveire, ponudil Francoz Adrien Rabiot, a se je le nekaj minut pozneje izkazalo, da je bil to le ''pirov'' zadetek za končnih 3:2.

Proslavljanje zmage v slačilnica Porta:

Pepe: To je težko opisati z besedami

O tem, kako srčno je Porto zaigral v Torinu, priča tudi predstava Pepeja. Pri 38 letih je dokazal, da še zdaleč ne sodi med staro šaro. Globoko v sodnikovem podaljšku super zanimivega drugega dela podaljška − v 123. minuti − je namreč tako požrtvovalno kot tudi atraktivno s škarjicami reševal obrambo Porta pred zadnjim naletom obupanega Juventusa, ki je le nekaj sekund pozneje, ko je sodnik označil konec, doživel največji udarec sezone.

🎙Pepe: "Com esta paixão, este rigor, somos uma equipa muito difícil para qualquer um se bater. Estamos todos de parabéns"#FCPorto #JUVEFCP #UCL pic.twitter.com/jBc7jDPgww — FC Porto (@FCPorto) March 9, 2021

''Težko je z besedami opisati, kako smo se odzvali na igranje z desetimi možmi. Pokazali smo izjemen karakter. Igralci so ostali osredotočeni, zbrani, kar nam je olajšalo delo. Zasluženo smo napredovali,'' je izpostavil kapetan Porta, sicer dober prijatelj Ronalda, s katerim sta bila pri Realu vajena izjemnih evropskih dosežkov. Pepe si je prislužil zelo visoke ocene. Garal je v obrambi in dobival večino dvobojev, nogometni Evropi pa poslal sporočilo, da vendarle ni vse v najmočnejših petih evropskih ligah na svetu.

Žreb za četrtfinale lige prvakov bo v petek, 19. marca, Porto pa zaradi kazni kartonov na prvi četrtfinalni tekmi ne bo mogel računati na Oliveiro in Taremija.