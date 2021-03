Scudetto je vse bližje. Handanović zaklenil vrata, Inter do nove velike zmage.

Inter je v zadnji tekmi 26. kroga italijanskega prvenstva premagal Atalanto z 1:0 in drugouvrščenemu Milanu na vrhu lestvice ušel za šest točk. Samir Handanović in soigralci so prišli še do sedme prvenstvene zmage v nizu. Slovenski vratar je zaklenil vrata in se izkazal z dvema odličnima obrambama. Moštvo iz Bergama, pri katerem je Josip Iličić igral v drugem polčasu, je bilo precej boljši nasprotnik, a je prvič po štirih zmagah ostalo praznih rok.