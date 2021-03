Iličić zabil ob šovu Atalante, Milan v 97. minuti do točke

Nogometaši Atalante so se v 25. krogu znesli nad zadnjim Crotonejem (5:1), Josip Iličić je k četrtemu zaporednemu slavju prispeval zadetek in podajo. S soigralci so četrti, imajo isto število točk kot tretji Juventus, a tekmo več. Drugi Milan je do točke proti Udineseju prišel po 11-metrovki v 97. minuti. Vodilni Inter mu lahko v četrtek uide na šest točk. Genoa Mihe Zajca je remizirala s Sampdorio, v postavi katere ni bilo Nika Prelca. Roma je strla Fiorentino, Sassuolo in Napoli sta se razšla z remijem (3:3), oba sta v zadnjih petih minutah izkoristila 11-metrovko.