Torino ni šel v Rim, Lazio čakal tekmece na stadionu

V italijanski nogometni ligi se obeta nov zaplet, podoben tistemu s tekme med Juventusom in Napolijem, ki so jo sprva za zeleno mizo registrirali z zmago stare dame, a so ji pozneje točke odvzeli. Zdaj sta akterja mestni tekmec Juventusa Torino in Lazio, ki bi morala danes igrati tekmo 25. kroga, a dvoboja ne bo.

Tekma bi se morala začeti danes ob 18.30, a na stadionu so bili takrat le nogometaši Lazia. Torinčani namreč niso odpotovali v prestolnico, ker so regionalne oblasti ekipo poslale v karanteno, potem ko se je v njej razširila britanska različica virusa novega koronavirusa.

A vodstvo tekmovanja dvoboja uradno ni odpovedalo. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je skušal posredovati tudi predsednik italijanske nogometne zveze Gabriele Gravina, saj je menil, da ni nobene možnosti, da bi Torino lahko igral tekmo. "Predstavljajte si, da bi moštvo kršilo karantenske odločbe. To bi bilo nezakonito," je dejal.

Lazio je na družbenih omrežjih objavil fotografije svojih igralcev na praznem stadionu, kako zaman čakajo na tekmece. Kot je poročala italijanska agencija Ansa, so pri Laziu poudarili, da se držijo pravilnika in da zato na stadionu čakajo na nasprotnike. Dodali so, da bi bilo zanje enostavneje, če tekme ne bi bilo, vendar morajo spoštovati pravila.

Njihovi današnji nesojeni tekmeci pa so približno ob istem času objavili fotografijo s treninga in zapisali, da danes potekajo le individualni treningi, tako kot so zahtevale pristojne zdravstvene oblasti.

Zgodba močno spominja na tisto, ko oktobra lani tekme zaradi podobnih razlogov nista odigrala Juventus in Napoli. Slednji takrat zaradi okužb ni pripotoval na tekmo, vodstvo lige je tekmo sprva registriralo s 3:0 za Juventus in še odvzelo točko Napoliju, pozneje pa je italijanski olimpijski komite to odločitev razveljavil. Tekmo bosta moštvi morali odigrati, datum pa še ni določen.