Obeta se pravi triler

Vroče je tudi v boju za ligo prvakov, kjer so si prihodnjo sezono mesto že zagotovili Napoli, Inter in Atalanta, odprt pa ostaja boj za zadnjo vstopnico, ki jo ima trenutno v rokah Juventus, a ima enako število točk kot peti Lazio, v igri je še naprej tudi šesta Roma s 63 točkami in tudi Bologna, ki je sedma s točko manj. Roma se bo v tem krogu udarila z Milanom, ki je med tednom klonil v finalu pokalnega tekmovanja proti Bologni. To zdaj čaka gostovanje pri Fiorentini, Juventus se bo pomeril z Udinesejem Jake Bijola in Sandija Lovrića.

Italijansko prvenstvo, 36. krog:

Sobota, 17. maj:

Nedelja, 18. maj

Lestvica: