Napoliju se je zalomilo, Inter mu diha za ovratnik

Kdo bo osvojil serie A? Branilec naslova in finalist lige prvakov Inter je v gosteh ugnal Torino (2:0) in se vodilnemu Napoliju, ki je doma proti Genoi osvojil le točko (2:2), približal zgolj na točko zaostanka. Izjemna gneča vlada tudi v boju za četrto mesto. Udinese je z Jako Bijolom in Sandijem Lovrićem nepričakovano z 1:2 doma izgubil z Monzo, ki se seli v serie B.

Napoli je tekmo proti Genoi dobro začel in povedel z golom Romeluja Lukakuja v 15. minuti, a je potem v 32. njegov vratar Alex Meret dosegel avtogol za 1:1. V 64. minuti je Giacomo Raspadori poskrbel za novo vodstvo Neapeljčanov, vendar so se Genovčani še enkrat vrnili in izenačili v 84. minuti z golom Johana Vasqueza.

Nicola Zalewski je popeljal Inter v vodstvo na gostovanju v Torinu. Foto: Reuters

Pred tem je Inter brez nekaterih svojih prvokategornikov zmagal v Torinu in se obdržal v boju za prvaka. Gola za črno-modre sta dosegla Nicola Zalewski v 14. in Kristjan Asllani v 49. minuti z bele pike. To pomeni, da se je Inter vodilnemu Napoliju približal le na točko dva kroga pred koncem prvenstva.

Udinese je v nedeljo z 1:2 izgubil z Monzo, ki se sicer seli v serie B. V 90. minuti je za zmago gostov zadel Keita Balde. Jaka Bijol je začel v prvi enajsterici, na začetku drugega polčasa pa ga je zamenjal Sandi Lovrić.

Milan v generalki za finale ugnal Bologno

Na San Siru je povedla Bologna, potem ko je v 49. minuti v polno meril Riccardo Orsolini, a je Milan odgovoril. V 73. minuti je za 1:1 zadel rezervist Santiago Gimenez, ki je v igro vstopil osem minut pred tem, v 79. minuti pa je za vodstvo domačih v polno meril še Christian Pulisic, ki je asistiral pri prvem zadetku. V sodnikovem podaljšku je Gimenez s svojim drugim zadetkom na tekmi le še potrdil zmago in zadel za končnih 3:1.

​​​​​​​Rdeče-črni so ugnali Bologno v prvenstvu, v sredo pa ju čaka še obračun v finalu pokala. Foto: Guliverimage

Lazio je gostil Juventus. Stara dama je povedla prek Randala Kola Muanija, ki je bil natančen v 51. minuti.. Gostje so nato od 60. minute igrali z igralcem manj, saj je neposredni rdeči karton prejel Piere Kalulu Kytaengwa. Lazio je vse skupaj izkoristil v sodnikovem dodatku in prek Matiasa Veccina poskrbel, da sta moštvi domov odnesli vsako po točko.

Verona in Lecce sta v boju za obstanek igrala 1:1 in dva kroga pred koncem še nista varna, predvsem to velja za Lecce, ki ga čaka še hud boj za rešilno 17. mesto.

Atalanta bo v ponedeljek v boju za vozovnice za ligo prvakov gostila Romo in si jo z morebitno zmago tudi zagotovila.

Italijansko prvenstvo, 36. krog:

Petek, 9. maj:

Sobota, 10. maj

Nedelja, 11. maj:

Ponedeljek, 12. maj:

Lestvica: