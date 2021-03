Atletico je na Otok pripotoval z zaostankom (0:1) iz Bukarešte. V Londonu je moral nujno zatresti mrežo Chelseaja, če je še želel upati na napredovanje v četrtfinale lige prvakov. Imel je svoj načrt, ki pa se proti disciplinirani modri zasedbi ni obnesel. Gostje so bili skoraj nenevarni, mreža Jana Oblaka pa se je na drugi strani zatresla dvakrat. V prvem polčasu jo je zatresel Hakim Ziyech, v izdihljajih srečanja pa še rezervist Emerson Palmieri (2:0), ki je s tem poskrbel za prvenec v ligi prvakov.

Drugi zadetek je dosegel v slačilnici modrih zelo priljubljeni italijanski reprezentant Emerson:

Gostiteljem je bilo na praznem Stamford Bridgeu še lažje, potem ko je Stefan Savić v 82. minuti prejel rdeči karton. Črnogorec je s komolcem odrinil Antonia Rüdigerja, gostje pa so bili nezadovoljni s sodniško odločitvijo. Prepričani so, da si za takšen prekršek ne bi smel prislužiti izključitve. Navijači Atletica niso mogli biti zadovoljni s sojenjem Italijana Danieleja Orsata, pomisleke so imeli tudi zaradi domnevnega prekrška Cesarja Azpilicuete nad Yannickom Carrascom, po katerem je Belgijec padel v kazenskem prostoru. Sodnik bi lahko pokazal na belo točko, a je dovolil nadaljevanje igre.

Tuchel novi rekorder modrih

Nemec je prerodil londonsko zasedbo. V petek bo izvedel ime tekmeca v četrtfinalu lige prvakov. Foto: Guliverimage Nemški strateg Thomas Tuchel je postavil nov rekord. Chelsea so v obdobju Romana Abramoviča, zaznamovanega s kupovanjem številnih pregrešno dragih okrepitev, vodili številni eminentni strategi, a ni prav nobenemu uspelo to, kar je Nemcu. Niti Joseju Mourinhu. Tuchel je vodil modre na 13 tekmah in je še vedno nepremagan. Izgubil ni niti proti Atleticu, ampak ga dvakrat premagal, za nameček pa na obeh tekmah proti najboljšemu španskemu prvoligašu v tej sezoni ohranil še nedotaknjeno mrežo.

Nekdanji trener Mainza, Borussie Dortmund in PSG je tako na dobri poti, da v Londonu pusti velik pečat, navijači pa se lahko le sprašujejo, kaj bi bilo, če bi vodil Chelsea že od začetka sezone, ne pa od konca januarja, ko je nasledil klubsko ikono Franka Lamparda. Nemec je na 13 tekmah iztržil devet zmag in štiri remije, popeljal Chelsea med najboljših osem v Evropi, v domačem prvenstvu pa se povzpel na četrto mesto, ki prinaša bogate nagrade v sezoni 2021/22.

Jeklena obramba: le dva prejeta gola na 13 tekmah

Thomas Tuchel je dvakrat premagal Diega Simeoneja in izboljšal rekord brazilskega trenerja Luiza Felipeja Scolarija, ki je leta 2008 ostal neporažen na 12 uvodnih tekmah Chelseaja, nato pa v 13. čestital tekmecu za zmago. Foto: Guliverimage Obramba modrih je čvrsta, skoraj neprebojna. Na zadnjih šestih srečanjih se mreža Edouarda Mendyja sploh ni zatresla, na vseh tekmah, odkar jih vodi Tuchel, pa le dvakrat. Pa še to na tekmah s Sheffield Unitedom in Southamptonom. Ko so modri igrali z velikani, na primer Tottenhamom, Atleticom, Manchester Unitedom ali Liverpoolom, so ohranili mrežo nedotaknjeno. To je odlično izhodišče za nadaljevanje sezone, v kateri se bodo poleg evropske krone potegovali tudi za lovoriko v pokalu FA (v nedeljo se bodo v četrtfinalu udarili s Sheffield Unitedom), v prvenstvu pa za vodilnim Manchester Cityjem (ob tekmi manj) zaostajajo kar 20 točk, tako da je boj za angleški naslov že bolj ali manj izgubljen.

Chelsea se je uvrstil v četrtfinale lige prvakov prvič po letu 2014, v petek pa bo izvedel ime tekmeca. "Najpomembnejše je, da pri sebi čutimo, da smo zasluženo napredovali. Moji varovanci igrajo zavzeto, med njimi se je spletla posebna vez. Takšni rezultati nam dajejo vedeti, da lahko ustvarimo nekaj posebnega. Prepričan sem, da nihče ne želi igrati proti nam. Četrtfinale je zelo zahteven izziv, a ni potrebe, da bi nas bilo strah," pred plesom kroglic v Nyonu sporoča zelo zadovoljni Tuchel.

Simeone: Normalno je, da je bil jezen

Luis Suarez je končal evropsko sezono brez doseženega zadetka. Foto: Guliverimage Z obrambo Chelseaja so imeli prevelike težave tudi nogometaši Atletica. Tudi Luis Suarez, z 18 zadetki najboljši strelec rdeče-belih v la ligi (dosegel jih je na 24 tekmah), ki ni v ligi prvakov zadel v polno še na 25. zaporednem gostovanju. Neslavni niz traja vse od septembra 2015, evropsko sezono pa zapušča brez enega samega zadetka.

Ko ga je trener Diego Simeone zamenjal v 59. minuti - takrat je Atletico zaostajal z 0:1 -, mu je Urugvajec namenil ironičen nasmešek, v katerem ni bilo težko prebrati nezadovoljstva. S tem je dvignil prah. Argentinski strateg je po tekmi pojasnil, da ga jeza 34-letnega varovanca, vajenega največjih tekem, ni presenetila.

Škofjeločan Jan Oblak je bil prvič premagan v 34. minuti, ko je v polno zadel reprezentant Maroka Hakim Ziyech. Foto: Guliverimage

"Normalno je, da je bil jezen, ko sem ga zamenjal. Nogometaši želijo ostati na igrišču. A za menjavo sem se odločil, ker sem želel, da bi napadli Chelsea na drugačen način," je po bolečem porazu v Londonu dejal Simeone in dodal, da so bili Londončani tokrat preprosto boljši.

Atletico se bo povsem posvetil la ligi

James Reece je po tekmi prejel čestitke Jana Oblaka. Foto: Guliverimage "Na prvi tekmi smo bili enakovredni, zdaj pa je bil Chelsea boljši. Ko je tekmec boljši od tebe, moraš to sprejeti in se iz tega kaj naučiti," umirja konje trener Atletica, ki ga zdaj čaka velikanski izziv. Sledi zaključek španskega prvenstva, v katerem v zadnjih 11 krogov vstopa s prednostjo štirih točk pred Barcelono in šestih točk pred branilcem naslova Realom.

V nedeljo Los Colchoneros čaka obračun z Alavesom, nato pa sledi daljši reprezentančni premor, v katerem bo Simeoen pogrešal številne legionarje. Tako Jana Oblaka kot tudi Iva Grbića in Šimeta Vrsaljka, ki bosta s hrvaško izbrano vrsto 24. marca gostovala v Stožicah. Po premoru sledi velik preizkus za Atletico, 4. aprila se bo pomeril z nevarno Sevillo, ki za Madridčani zaostaja devet točk. Po izpadu iz Evrope je največji cilj Atletica povsem jasen. Prvič po letu 2014 prečkati ciljno črto prvoligaškega maratona v Španiji kot prvi.