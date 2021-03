Zloglasni Zdravko Mamić za vedno odšel iz Dinama

Zdravko Mamić se je kot dvojni državljan Hrvaške ter Bosne in Hercegovine pred objavo prvostopenjske odločitve sodišča junija 2018 umaknil v Hercegovino. Na današnji novinarski konferenci v Mostarju je najprej zanikal, da je pobegnil pred hrvaškim pravosodjem. Obenem je zatrdil, da bo, "če bo treba", šest let in pol zapora prestal v BiH.

"Dinama morda ne bo več čez tri mesece," je ocenil Mamić. Med drugim je dejal, da bosta morala tudi znana hrvaška nogometaša Luka Modrić in Dejan Lovren kot "sostorilca" vrniti sporne milijone, "če morata denar vrniti onadva z bratom", je poročal spletni portal index.hr.

Foto: Reuters

Mamić je ostro napadel predsednika hrvaškega vrhovnega sodišča Đura Sessa in sodnike iz Osijeka, ki so vodili postopek zaradi kriminala v Dinamu, za katerega igra tudi slovenski reprezentant Petar Stojanović.

Hrvaško vrhovno sodišče je potrdilo, da so obsojenci oškodovali zagrebški klub za najmanj 15,3 milijona evrov, državni proračun za skoraj 1,6 milijona evrov. Zoranu Mamiću so nekoliko omilili zaporno kazen, za rešetkami bo moral preživeti štiri leta in osem mesecev, kar je tri mesece manj, kot je bila njegova prvotna kazen. V zapor bosta morala za tri leta tudi nekdanji glavni direktor in člana uprave Dinama Damir Vrbanović in davkar Milan Pernar.

Zaporni kazni za vodilna moža Dinama so objavili pred povratno tekmo osmine finala evropske lige proti Tottenhamu. Prvo v Londonu je Dinamo izgubil z 0:2. Vodenje moštva je prevzel Damir Krznar, ki je bil pomočnik Zorana Mamića.