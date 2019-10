Hrvati ga iščejo, Mamić pa prepeva: Nihče nam nič ne more, močnejši smo od usode #video

Čeprav ga je na Hrvaškem doletela nova obtožnica, nekdanji izvršni direktor zagrebškega kluba Dinamo, 60-letni Zdravko Mamić, očitno ostaja nedotakljiv. Na spletu se je znašel posnetek, na katerem v eni od sarajevskih restavracij stoji na stolu in prepeva pesem z refrenom: "Nihče nam nič ne more, močnejši smo od usode."

Proti nekdanjemu šefu zagrebškega Dinama Zdravku Mamiću, znanemu tudi po primitivnem javnem obračunavanju z nasprotniki, je hrvaško tožilstvo vložilo že tretjo obtožnico.

V tej mu očita, da naj bi med letoma 2002 in 2007 zagrebški klub oškodoval za več kot dva milijona evrov. Kot izvršni direktor v Dinamu naj bi si s klubskega računa nakazal nekaj več kot 97 tisoč evrov, še skoraj 2,2 milijona evrov pa dvignil v gotovini ter utajil davek.

A kot je videti na posnetku, ki te dni kroži po družbenih omrežjih, ga sodni pregon ne skrbi kaj preveč. V neki restavraciji namreč poje refren pesmi bosanskega pevca Mitarja Mirića Ne može nam niko ništa, torej "nihče nam nič ne more".

Zaporu se je izognil s skrivanjem v Bosni

Zdravko Mamić ves čas poudarja, da se na kazen požvižga. Pred časom je celo dejal, da mu tudi dvakratna kazen ne bi nič pomenila. Foto: STA

Mamić je namreč zavetje pred hrvaškimi organi pregona našel v Bosni in Hercegovini (BiH), in sicer po tem, ko je bil lani zaradi gospodarskega kriminala že obsojen na šest let in pol zapora. Sodišče je ugotovilo, da je hrvaški državni proračun oškodoval za skoraj 1,6 milijona evrov.

Da bi se izognil zaporu, je pobegnil v Medžugorje. Hrvaško ministrstvo za pravosodje je zahtevalo njegovo izročitev, a je BiH odklonila. Kot so pojasnili, zakonodaja ne pozna kaznivega dejanja "zlorabe zaupanja v gospodarskem poslovanju, ki je bilo storjeno v zločinskem združenju". Poleg tega Mamića pred izročitvijo varuje tudi bosansko državljanstvo.

Mamić tako ostaja v Bosni, kjer na daljavo upravlja klub. Vztraja, da je žrtev skrbno načrtovanega političnega procesa, vsem, ki so po njegovem vse skupaj zrežirali, pa grozi, da bodo sami končali za zapahi.

Še eno sojenje

Medtem ima na Hrvaškem še en odprt sodni postopek. Tožilstvo njemu in še šestim ljudem očita oškodovanje Dinama za najmanj 27 milijonov evrov. Sojenje se je začelo maja lani.