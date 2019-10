Nove skrbi za Mamića: potrdili še tretjo obtožnico

Na sodišču v Osijeku so danes potrdili tudi tretjo obtožnico proti svetovalcu zagrebškega nogometnega kluba Dinamo Zdravku Mamiću. Tožilstvo bremeni Mamića, da je med letoma 2002 in 2007 oškodoval zagrebški klub za 16,7 milijona kun (2,28 milijona evrov). Tretjo obtožnico bo sodišče združilo s prejšnjo podobno obtožnico proti Mamiću.

Sodišče je potrdilo novo obtožnico, v kateri trdi, da je imel 60-letni Mamić kot član izvršnega odbora, nato pa tudi kot izvršni podpredsednik kluba Dinamo, med septembrom 2002 in marcem 2007 v Zagrebu in Celovcu pooblastila za razpolaganje z denarjem, ki je bil shranjen v banki v Avstriji.

Čeprav je bil obvezan skrbeti za zakonsko porabo klubskih finančnih sredstev, je uporabil Dinamov denar za osebne potrebe, so dodali na spletni strani tožilstva. Poudarili so, da je z računa kluba na svoj račun nakazal nekaj več kot 97.000 evrov, še skoraj 2,2 milijona evrov pa je dvignil v gotovini in s tem klub oškodoval za nekaj manj kot 2,3 milijona evrov.

Gre za primer, ki je znan kot "Mamić 2"

Sodišče je danes sprejelo tudi predlog tožilstva, da novo obtožnico združijo s primerom proti Mamiću ter še šestim osebam, ki na sodišču v Osijeku poteka od maja lani zaradi podobnih kaznivih dejanj. Gre za primer, ki je znan kot "Mamić 2", v katerem nekoč najmočnejšo osebo hrvaškega nogometa in soobtožence bremenijo, da so oškodovali Dinamo za najmanj 27 milijonov evrov.

Mamić je bil junija lani na podlagi prve obtožnice za finančne malverzacije v Dinamu nepravnomočno že obsojen na šest let in pol zapora. Na zaporno kazen je obsojen zaradi oškodovanja zagrebškega kluba za najmanj 15,3 milijona evrov in hrvaškega državnega proračuna za skoraj 1,6 milijona evrov. Pred hrvaškim pravosodjem je pobegnil v Bosno in Hercegovino.

Na osiješkem sodišču so povedali, da bo sojenje verjetno potekalo v njegovi odsotnosti, potem ko je BiH prejšnji mesec dokončno zavrnila hrvaško zahtevo za izročitev Mamića, ki ima poleg hrvaškega tudi bosansko državljanstvo.

