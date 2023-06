Tožilstvo znova z obtožbami zoper Modrića in Lovrena

Tožilstvo v Osijeku je znova obtožilo kapetana hrvaške nogometne reprezentance Luko Modrića in zdaj že nekdanjega reprezentanta Dejana Lovrena krivega pričanja v sodnem procesu, povezanim s korupcijsko afero nekdanjega šefa zagrebškega Dinama Zdravka Mamića, je poročal index.hr, pozneje pa so pisanje povzele tudi agencije na čelu z AFP.

Oba nogometaša sta pričala leta 2017 v procesu zoper Mamića zaradi večmilijonske korupcijske afere, kjer sta predstavila podrobnosti prestopov iz Dinama. Modrić, zdaj nogometaš madridskega Reala, je pričal zaradi prestopa iz Dinama v Tottenham leta 2008, Lovren pa zaradi prestopa iz leta 2010 k Lyonu, kjer igra tudi zdaj.

Leta 2018 sta bila oba obtožena krivega pričanja, vendar so pozneje obtožbe opustili zaradi pomanjkanja dokazov. Danes pa je tožilstvo v Osijeku znova izpostavilo in obtožilo dve osebi, navajajoč zgolj njuni letnici rojstva. Lokalni mediji pa so ju identificirali kot Modrića in Lovrena. Krivo pričanje je na Hrvaškem lahko kaznovano z do petimi leti zaporne kazni.

Mamića in še tri vpletene je sodišče spoznalo za krive zlorabe moči in korupcije, ki je zagrebški Dinamo stala več kot 15 milijonov evrov, državo pa 1,5 milijona.

Mamić, ki so ga obsodili na šest let in pol zaporne kazni, in druščina so klub oškodovali skozi fiktivne pogodbe, povezane s prestopi igralcev.

