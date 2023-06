Sodišče potrdilo prepoved hidžaba v ženskem nogometu

Skupina muslimanskih nogometašic, ki si je nadela ime Les Hijabeuses in se zavzema za pravice muslimank do nošenja hidžaba med igranjem nogometa, je sprožila tožbo proti uredbi francoske zveze FFF.

Skupina muslimanskih nogometašic, ki si je nadela ime Les Hijabeuses in se zavzema za pravice muslimank do nošenja hidžaba med igranjem nogometa, je sprožila tožbo proti uredbi francoske zveze FFF. Foto: Reuters

Francosko vrhovno upravno sodišče (Conseil d'Etat) je danes potrdilo prepoved nogometašicam, ki nosijo islamske naglavne rute hidžab, potem ko so se tega vprašanja lotili politiki, ki so trdili, da je zaradi tega ogrožen sekularizem, torej da je treba ločiti državo in vero v javnem življenju, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

"Športne zveze, katerih naloga je zagotavljati dobro delovanje javnih storitev, lahko za svoje igralce na tekmovanjih in športnih prireditvah uvedejo zahtevo po nevtralnosti, da bi zagotovile nemoten potem tekem in preprečile morebitne spopade ali konfrontacije," so zapisali v izjavi, ki so jo posredovali iz francoskega vrhovnega upravnega sodišča.

Po mnenju tega sodišča je pravilo Francoske nogometne zveze (FFF), ki prepoveduje kakršnekoli znake ali oblačila, ki jasno kažejo politično, filozofsko, versko ali sindikalno pripadnost med igro, primerno in sorazmerno, navaja AFP.

Skupina muslimanskih nogometašic, ki si je nadela ime Les Hijabeuses in se zavzema za pravice muslimank do nošenja hidžaba med igranjem nogometa, je sprožila tožbo proti uredbi francoske zveze FFF.

Sekularizem je v Franciji občutljiva tema, ki jo zagovorniki predstavljajo kot način zagotavljanja verske nevtralnosti države, kritiki pa kot orodje proti etničnim in verskim manjšinam, zlasti muslimanom.

Preberite še: