Sin Zdravka Mamića zaradi kraje denarja obsojen na 16 mesecev zapora

Sodišče je Mariu Mamiću poleg zaporne kazni prisodilo denarno kazen v znesku 750.000 evrov. Oškodovanemu Dinamu mora povrniti tudi škodo v znesku 2,08 milijona evrov in plačati 70.000 evrov sodnih stroškov, je v razsodbi zapisalo sodišče.

Stipančiću je zaporno kazen nadomestilo z družbenokoristnim delom. Plačati mora tudi 50.000 evrov denarne kazni in 20.000 evrov sodnih stroškov. Dinamu mora medtem vrniti 113.000 evrov.

Mario Mamić in Stipančić sta v ponedeljek, potem ko sta prejela spremenjeno obtožnico hrvaškega Urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok), priznala krivdo za sodelovanje pri kraji denarja iz Dinama v sklopu kriminalne združbe. Z Dinamom sta sklenila dogovor o plačilu odškodnine.

Proti Zdravku Mamiću, njegovemu bratu Zoranu in sinu Mariu, nekdanjemu Dinamovemu direktorju Damirju Vrbanoviću, Stipančiću in Igorju Kroti ter menedžerju Nikkyju Arthuru Vuksanu že od leta 2020 poteka postopek zaradi nezakonito pridobljenih sredstev z računov Dinama.

Zdravko Mamić naj bi s soobtoženimi organiziral kriminalno družbo

Zdravko Mamić naj bi s soobtoženimi organiziral kriminalno družbo, ki si je prek računov Dinama in družb v tujini med letoma 2004 in 2015 prisvojila več kot 19,2 milijona evrov. To naj bi storila prek sklepanja fiktivnih pogodb z več družbami v tujini ter z izstavljanjem računov za plačilo neobstoječih storitev za prestope nogometašev, ki jih je Dinamo plačal, obtoženci pa so si ta denar razdelili med seboj.

Obramba Zdravka in Zorana Mamića, ki sta na begu v Bosni in Hercegovini in jima sodijo v odsotnosti, je sporočila, da se Zdravko in Zoran Mamić ne počutita kriva za kazniva dejanja po spremenjeni obtožnici, enako pa je izjavil Vrbanović.