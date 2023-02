Kontroverzni Mamić napovedal slovo od Dinama in nogometa

Nekdanji svetovalec hrvaškega nogometnega kluba Dinamo in športni agent Zdravko Mamić je v intervjuju za banjaluški časnik Glas Srpske dejal, da se poslavlja od Dinama in nogometa. K temu naj bi ga spodbudila smrt hrvaškega nogometnega trenerja Ćira Blaževića, ker po njegovem takšnih nogometnih velikanov, kot je bil on, ne bo več.

"Dinamo je zame preteklost v smislu kakršnegakoli dela in angažiranja. Ne bom se več ukvarjal z Dinamom in z nogometom nasploh," je Mamić izjavil v intervjuju.

Povod za to odločitev je bila po njegovih besedah smrt Blaževića, ki so ga pokopali v sredo v Zagrebu. Mamić je dejal, da se bodo težko ponovili karizmatični strokovnjaki, kot so bili Blažević, Zlatko Kranjčar, Špaco Poklepović ali Tomislav Ivić.

"Preko tega intervjuja se poslavljam od Dinama in hrvaškega nogometa. Če ne bi bilo smrti Ćire Blaževića, bi že imel novinarsko konferenco in se poslovil uradno. V čustvenem smislu se nikoli ne bom poslovil od Dinama, to je moje življenje, ampak kar se tiče mojega dela in sodelovanja pri kakršnemkoli vodenju, pa je to preteklost," je ponovil in dodal, da bo samo "navaden navijač".

Mamić je še poudaril, da se ne počuti izdanega, čeprav je še minuli mesec napadal upravo Dinama in predvsem njenega člana Krešimirja Antolića, s katerim se je bojeval za prevlado v klubu. Zatrdil je, da ga ne zanima niti izid marčevske skupščine, na kateri bodo izbirali nove člane uprave in izvršnega odbora.

Jutarnji list: Mamić že začel z lobiranjem

Hrvaški časnik Jutarnji list medtem poroča, da Mamić kljub zadnjim zagotovilom, da se poslavlja od nogometa, tega ne namerava storiti. Po informacijah, ki jih je pridobil časnik, je namreč že začel nova lobiranja, ki naj bi predvidoma čez dva tedna dobila poln zamah.

Proti Zdravku Mamiću so člani nogometnega kluba Dinamo minuli mesec vložili kazensko ovadbo. Poleg njega so kazensko ovadili še 45 članov skupščine kluba in tri člane nadzornega odbora.

V kazenski ovadbi so zapisali, da so vsi del kriminalne združbe, ter jih prijavili za kazniva dejanja zlorabe položaja in pooblastil, zlorabe zaupanja v gospodarskem poslovanju, prejemanja in dajanja podkupnin ter trgovanja z vplivom in dajanja podkupnine za trgovanje z vplivom.

Na Hrvaško se ne bo vrnil

Zdravko Mamić, ki ima državljanstvo Bosne in Hercegovine ter je pred hrvaškimi pravosodnimi organi že pred časom pobegnil BiH, je za Glas Srpske dejal, da ga novi pravosodni postopek ne skrbi in da se ne bo vrnil na Hrvaško. Obenem je izrazil prepričanje, da bo sodišče za človekove pravice v Strasbourgu razsodilo v njegovo korist po pritožbi na pravnomočno razsodbo, ki jo je pred dvema letoma potrdilo vrhovno sodišče v Zagrebu.

Zdravku Mamiću je vrhovno sodišče zaradi malverzacij pri prestopih igralcev in izogibanju davčnim dolžnostim takrat potrdilo šest let in pol zapora, njegovemu bratu Zoranu Mamiću pa so sodne oblasti izrekle štiri leta in osem mesecev zaporne kazni.