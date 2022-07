Obsojeni begunec Zdravko Mamić bo služil s sončnimi elektrarnami

Podjetje Plavo sunce, za katerim prek hčere stoji nekdanji kralj hrvaškega nogometa Zdravko Mamić, je v BiH postavilo sončno elektrarno v vrednosti pet milijonov evrov, poroča Jutarnji list. Ker je Mamić pravnomočno obsojen na Hrvaškem in je pred roko pravice pobegnil v BiH, ki ga ne bo izročila sosednji državi, je uradno solastnica podjetja Plavo sunce 24-letna Mamićeva hčerka Iva Mamić.

Mamića sicer hrvaške oblasti lovijo zaradi pravnomočne obsodbe kraje denarja nogometnemu klubu Dinamo. Zdravka Mamića so obsodili na šest let in pol zapora, njegovega brata Zorana Mamića na štiri leta in 11 mesecev zapora. Sodišče je ugotovilo, da so zagrebški klub oškodovali za najmanj 15,3 milijona evrov, državni proračun za skoraj 1,6 milijona evrov. Prav tako je sodišče določilo, da bodo obsojenci morali vrniti nezakonito pridobljen denar in nepremičnine.