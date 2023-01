Zdravko Mamić zaradi dolgov prodal vilo, med ovadenimi tudi trener Maribora

Člani Dinama so proti Mamiću ter 48 članom skupščine kluba in nadzornega odbora vložili kazensko ovadbo

Nekdanji svetovalec hrvaškega nogometnega kluba Dinamo in športni agent Zdravko Mamić je za šest milijonov evrov prodal vilo v Zagrebu, da je poplačal svoj dolg do poslovneža Renata Koraća, piše hrvaški časnik Jutarnji list. Člani Dinama so proti Mamiću ter 48 članom skupščine kluba in nadzornega odbora minuli teden vložili kazensko ovadbo.

Brat nekdanjega športnega direktorja NK Dinamo in trenerja Zorana Mamića je z zaslužkom od prodaje družinske vile konec minulega leta odplačal 44,5 milijona kun (5,91 milijona evrov) dolga Koraću, od katerega si je izposodil denar za poplačilo terjatev države. Uradna lastnica vile na Tuškancu je bila njegova žena Marina Mamić, kupila pa jo je žena ustanovitelja verige za športne stave SuperSport Danka Ćorića Linda Ćorić.

Del denarja od prodaje vile je Mamić porabil za poplačilo kredita iz leta 2015 v vrednosti 407.500 evrov, preostali znesek pa za poplačilo dolga Koraću.

Lastnik verige stavnic v Bosni in Hercegovini Premier Sport Korać je bil vse do poplačila Mamićevega dolga vpisan kot fiduciarni lastnik vile ne Tuškancu in še dveh Mamićevih luksuznih stanovanj na Cvetnem trgu v središču Zagreba, še piše Jutarnji list. Nekdanja vila družine Mamić obsega 330 kvadratnih metrov bivalnih površin, parcela pa 1489 kvadratnih metrov.

Državo oškodoval za 52 milijonov kun

Zdravko Mamić je državo oškodoval za skupno 52 milijonov kun. Del terjatev, 7,5 milijona kun oziroma milijon evrov, mu je država že odvzela, preostalo pa mu je še odplačilo 44,5 milijona kun dolga. Dolg je odplačal 21. julija lani, ko je njegova žena na račun države vplačala 44,5 milijona kun.

Vrhovno sodišče v Zagrebu je bratoma Mamić pred dvema letoma potrdilo tudi zaporno kazen. Zdravku Mamiću so zaradi malverzacij pri prestopih igralcev in izogibanju davčnim dolžnostim potrdili šest let in pol zapora, Zoranu pa so izrekli štiri leta in osem mesecev zaporne kazni.

Proti Zdravku Mamiću, ki je pred hrvaškimi pravosodnimi organi pobegnil v BiH, so minuli teden vložili kazensko ovadbo člani mestnega nogometnega kluba Dinamo (GNK Dinamo). Poleg Mamića so kazensko ovadili še 45 članov skupščine kluba in tri člane nadzornega odbora, je poročal športni časnik Sportske novosti.

Med ovadenimi je tudi Damir Krznar, zdajšnji trener NK Maribor. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Prijava zaradi kaznivih dejanj zlorabe položaja in pooblastil, zlorabe zaupanja v gospodarskem poslovanju

V kazenski ovadbi so zapisali, da so vsi del kriminalne združbe, ter jih prijavili za kazniva dejanja zlorabe položaja in pooblastil, zlorabe zaupanja v gospodarskem poslovanju, prejemanja in dajanja podkupnine ter trgovanja z vplivom in dajanja podkupnine za trgovanje z vplivom.

V obrazložitvi kazenske ovadbe so zapisali, da je Zdravko Mamić tudi po pravnomočni razsodbi in formalni prekinitvi pravnega razmerja z Dinamom še naprej pritiskal na upravo kluba, ki jo sestavljajo predsednica uprave Vlatka Peras ter člana uprave Amra Peternel in Krešimir Antolić.

Obstaja utemeljeni sum, da je Mamić v kriminalno delovanje povezal več članov skupščine kluba in vplival nanje, da z zamenjavo Antolića ustvarijo pogoje popolnega obvladovanja poslovnih postopkov Dinama, skozi transferje nogometašev Joška Gvardiola in Danija Olma ter Dominika Livakovića, Josipa Šutala in Mislava Oršića pa zaslužijo okoli 50 milijonov evrov. Foto: Reuters

Dodali so, da obstaja utemeljeni sum, da je Mamić v kriminalno delovanje povezal več članov skupščine kluba in vplival nanje, da z zamenjavo Antolića ustvarijo pogoje popolnega obvladovanja poslovnih postopkov Dinama, skozi transferje nogometašev Joška Gvardiola in Danija Olma ter Dominika Livakovića, Josipa Šutala in Mislava Oršića pa zaslužijo okoli 50 milijonov evrov.

Mamić za vložitev ovadbe obtožil Antolića

Zdravko Mamić se je na ovadbo odzval minuli četrtek na tiskovni konferenci v Mostarju v BiH. Za vložitev kazenske ovadbe je obtožil Antolića. "Za neimenovanimi člani kluba se skriva strahopetec. On nadaljuje delo, pri katerem z umazanimi metodami preganja ljudi iz Dinama," je izjavil na tiskovni konferenci, na kateri je bilo mogoče slišati vrsto obtožb in žaljivk na račun Antolića.

Antolić velja za operativnega vodjo Dinama, hrvaški mediji pa pišejo, da za prevlado v Dinamu že dlje časa poteka boj med njegovo in Mamićevo strujo.

Na Mamićeve obtožbe se je že odzval tudi Antolić. "Na začetku tega cirkusa sem dejal, da je ozadje napada name moje nasprotovanje poskusom, da se odloča v BiH, odgovarja pa v Zagrebu," je zapisal v sporočilu za javnost in Zdravka Mamića pozval na "soočenje z argumenti v živo, v Zagrebu".