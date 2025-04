Čebelarja Vajdo zaradi suma goljufij kazensko ovadili

Inšpekcija Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je lani poleti med postopkom nadzora v belokranjskem ekološkem čebelarstvu Vajda ugotovila uporabo aktivnih učinkovin, ki jih je v konvencionalnem čebelarstvu sicer dovoljeno uporabljati, v ekološkem pa ne. Poleg tega naj bi našli sledi strupa klorfenvinfos, ki je v kmetijstvu v EU prepovedan že tri desetletja.

Po odkritju uprave glede učinkovin naj bi čebelarstvo Vajda za svoje čebelje proizvode še naprej neupravičeno uporabljalo ekološki certifikat. Inštitut, ki opravlja tudi ekološko certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu, je jeseni pri Vajdi vzel vzorce, hkrati pa so pridržali in zapečatili dobre tri tone medu, kolikor približno znaša letna proizvodnja tega čebelarstva.

Še pred koncem laboratorijske analize naj bi dal čebelar zaseženi med brez vednosti inšpekcije uničiti, a naj bi med še naprej dostavljal kupcem. Uprave čebelar tudi naj ne bi obvestil o morebitnih dodatnih količinah medu, prav tako naj ne bi predložil distribucijske liste. Nekaj teh informacij so pridobili med hišno preiskavo.

Decembra so Vajdi odvzeli ekološki certifikat za med, vosek, propolis in cvetni prah, vendar ne uprava ne certifikacijski organ konkretnih razlogov za to Dnevniku nista hotela razkriti. Še več, dodajajo v prispevku, o odvzemu ekološkega certifikata nihče ni obvestil niti javnosti, sporno pridelan med pa so še naprej uživali v šolah, vrtcih in državnem zboru. Uprava informacije o spornem medu in zavajanju kupcev tudi ni objavila na portalu Nevarna in neskladna živila, kot je to običajno.